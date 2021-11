Bo ena od najbolj znanih slovenskih spletnih strani zdaj plačljiva?

Spletni portal Partis, ki je znan po omogočanju dostopa do (večinoma piratskih) večpredstavnostnih vsebin, kot so videoigre, filmi in TV-serije, je po večmesečni odsotnosti pred dvema tednoma znova začel delovati, toda del uporabnikov je besen. Partis naj bi dostop do nekaterih funkcij zdaj pogojeval s plačilom.

Partis, ena od najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani, je ugasnil marca letos. Najprej se je zdelo, da je glavni razlog za izpad Partisa potek veljavnosti domene partis.si, a se je pozneje izkazalo, da je bila zadeva veliko bolj resna. V Strasbourgu v Franciji je velikanski požar uničil podatkovne centre podjetja OVHCloud, enega od največjih v Evropi, pri katerem je imel strežnike najete tudi Partis.

Portal se je na splet vrnil junija, a v zelo okrnjenem formatu. Vodstvo Partisa je sicer obljubljalo, da se bo spletna stran vrnila v stari, a malenkost prenovljeni obliki, kar se je nato tudi zgodilo pred približno dvema tednoma.

Tako je zdaj videti začetna stran Partisa. Portal je z izjemo nekaj lepotnih popravkov sicer ostal razmeroma nespremenjen. Foto: Matic Tomšič

V slovenski enklavi Reddita, največjega spletnega foruma na svetu, se je zdaj sicer pojavilo opozorilo, da naj bi Partis svoje storitve, to je dostop do piratskih vsebin, začel zaračunavati. Uvedli so namreč VIP-članarino, ki uporabo funkcij spletne strani pogojuje z "brezplačno donacijo".

Partis kot tako imenovane brezplačne donacije sprejema nakazilo 0,5 odstotka dohodnine zavodu Aktivna starost, menjavo ponudnika dopolnilnega zavarovanja, pri čemer Partis kot posrednik prejme provizijo, ali povabilo prijatelja, ki nato pridobi status VIP-člana.

Nekateri uporabniki opozarjajo, da bo članstvo v programu VIP, ki med drugim omogoča takojšen dostop do novih naloženih datotek, pravzaprav poslabšalo izkušnjo za VIP-člane, saj bodo te datoteke naprej razpečevali le drugi VIP-člani, ki pa jih na začetku najverjetneje ne bo veliko. Prenos datotek bo s tem počasnejši, člani, ki ne spadajo med VIP in bodo dostop do njih dobili pozneje, pa bodo do istih datotek v teoriji prišli hitreje, saj jih bodo mednje že "sejali" VIP-člani. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nekateri slovenski uporabniki Reddita so nad potezo Partisa ogorčeni. Po njihovem mnenju gre za poskus golega zaslužkarstva, pri čemer vodstvo Partisa hodi po tankem ledu, saj je osnovno poslanstvo spletnega portala pravzaprav ponujanje nezakonitih oziroma ukradenih (piratskih) večpredstavnostnih vsebin. Več jih je tudi napovedalo, da Partisa ne bodo več uporabljali.