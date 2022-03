Bi imeli enako mobilnih storitev za manj denarja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V akcijski ponudbi, ki traja do 30. aprila, je mogoče na novo skleniti vse mobilne naročniške pakete Naj Telekoma Slovenije za določen čas po enaki ceni. V nekaterih primerih predstavlja to več kot polovični prihranek.

Do 30. aprila bodo vsi novi naročniki enega od mobilnih paketov Naj Telekoma Slovenije izbirali katerikoli paket Naj in bodo naslednjih 24 mesecev brez vezave zanj plačali 16,99 evra mesečne naročnine.

Vsi paketi Naj po akcijski ceni najcenejšega

To velja tako za paket Naj B, ki zajema 200 gigabajtov mobilnega prenosa podatkov v domačem omrežju za redno ceno mesečne naročnine 23,99 evra, kot tudi za paket Naj 5G, ki za 29,99 evra redne mesečne naročnine omogoča štirikrat večjo količino mobilnega podatkovnega prenosa v lastnem mobilnem omrežju, in paket Naj C, katerega redna mesečna naročnina je 24,99 evra, mesečna količina zakupljenih podatkov pa 500 gigabajtov.

Drugače povedano, akcijska naročnina vseh paketov Naj je izenačena z redno naročnino paketa Naj A. Ob povezovanju računa za mobilne storitve Telekoma Slovenije z računom za stacionarne storitve se akcijska mesečna naročnina zniža še za pet evrov.

Omrežje 5G Telekoma Slovenije pokriva skoraj dve petini prebivalstva

Vsi paketi Naj med drugim vključujejo neomejene domače pogovore ter domača kratka in večpredstavnostna sporočila v lastnem omrežju in znotraj celega območja Evrotarife med gostovanjem v omrežju operaterjev tega območja, deljenje zakupljenih količin podatkovnega prenosa v domačem mobilnem omrežju in uporabo omrežja 5G Telekoma Slovenije, ki po njihovih besedah zagotavlja največjo pokritost slovenskega prebivalstva – 39 odstotkov.

Obstoječi naročniki paketov Naj lahko pridobijo ugodnost akcijske mesečne naročnine kateregakoli paketa Naj za obdobje 12 mesecev ob nakupu mobitela s pripadajočo vezavo, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.