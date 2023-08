Avgusta pomemben mejnik za vse uporabnike digitalnega bančništva NLB

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo, 23. avgusta, se stara spletna banka NLB Klik in mobilna aplikacija Klikin dokončno poslavljata, od takrat pa bo na voljo samo še nova enotna digitalna (spletna in mobilna) banka NLB Klik.

V Novi Ljubljanski banki so letos prenovili svoje digitalno bančništvo predvsem z namenom zagotavljanja dosledne uporabniške izkušnje in funkcionalnosti ne glede na način dostopa – prek spleta ali prek mobilne aplikacije.

Pred tem je namreč razvoj obeh kanalov potekal ločeno, zaradi česar sta se stara mobilna aplikacija Klikin in nekdanja spletna banka NLB Klik precej razlikovali.

Obdobje dvojnega delovanja se izteka

Pred kakšnim mesecem je Nova Ljubljanska banka povsem tiho uvedla novo digitalno banko NLB Klik, saj je takrat šlo še za preizkusno obdobje, v katerem sta stari aplikaciji še naprej delovali nemoteno.

Dvojno delovanje je ostalo tudi, ko je nova digitalna banka NLB Klik dobila svojo prvo uradno končno različico (čeprav je že zdaj napovedanih kar nekaj novosti, ki jih lahko pričakujemo v naslednjih uradnih različicah). Toda obdobje dvojnega delovanja se bo izteklo 23. avgusta, od takrat pa bo delovala samo še nova digitalna banka Nove Ljubljanske banke.

S 23. avgustom samodejna preusmeritev v novo digitalno banko

Iz Nove Ljubljanske banke so še sporočili, da je na njihovo novo digitalno banko do začetka avgusta prestopilo okrog 300 tisoč imetnikov njihovih bančnih računov. Tudi preostale vabijo, da že v naslednjih dneh preizkusijo novo digitalno banko NLB Klik, kajti 23. avgusta in pozneje bodo vanjo preusmerjeni samodejno.