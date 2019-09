Applu ne bo treba plačati carin za izdelke, ki so narejeni na Kitajskem

Ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z novimi carinami na širok nabor izdelkov iz Kitajske, je to zelo zaskrbelo tudi ameriško družbo Apple, ki svoje pametne telefone iPhone in še marsikaj drugega sestavlja prav na Kitajskem.

A zdaj je taista ameriška administracija poskrbela za njihov mirnejši spanec: od 15 Applovih vlog za carinsko izjemo so jih uradno odobrili kar deset.

Vsi enaki, ampak …

Apple tako ne bo popolnoma obvarovan pred dodatnimi stroški zaradi novih carin, a bodo ti zdaj znatno nižji, kar je dobra novica za vse, ki onstran luže razmišljajo o nakupu kakšne od Applovih dobrot.

Če bi bili ti stroški večji, bi jih Apple gotovo več prenesel tudi na kupce.

Po drugi strani pa ta odločitev odpira pomisleke glede pravičnosti takšne ureditve. Ne gre le za iphone, ki jih proizvajajo na Kitajskem, temveč npr. tudi za računalnike Mac Pro, ki jih sicer sestavljajo v ameriški zvezni državi Texas, a z mnogimi komponentami kitajskega porekla.

... eni so bolj enaki

Kitajska je odlična izbira za Apple in še marsikatero drugo tehnološko podjetje predvsem zaradi nižjih cen dela kot v ZDA, a tudi zaradi nekaterih znanj, ki jih ne bi mogli – vsaj ne dovolj hitro – preseliti v ZDA.

Applovi lobisti so očitno odlično opravili svoje delo, ker bodo zahvaljujoč dodeljenim izjemam carinski zapleti med ZDA in Kitajsko tudi tokrat Apple komaj oplazili, čeprav je njegova proizvodnja močna vpeta v Kitajsko.

Na nasprotni strani ameriškega carinskega zidu in brez kakršnegakoli upanja ostajajo kitajski proizvajalci, kot so Huawei in ZTE, ki jim dostop do ameriškega trga še naprej ostaja bolj kot ne nepredušno zaprt.