Kitajska delegacija predčasno zapustila ZDA

Delegaciji ZDA in Kitajske sta v petek zaključili dvodnevno srečanje v Washingtonu. Kitajski državni mediji so trgovinske pogovore, ki služijo kot priprava za srečanje na višji ravni v oktobru, označili za "konstruktivne". Enak izraz so uporabili v uradu visokega ameriškega zunanjetrgovinskega predstavnika.

Vendar pa so ameriški mediji izpostavili, da je očitno prišlo do težav. Kitajski uradniki naj bi namreč, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, ZDA zapustili predčasno, potem ko so preklicali napovedani vljudnostni obisk ameriških kmetij v Montani in Nebraski.

Od začetka trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko lani je Peking v veliki meri bojkotiral ameriški izvoz hrane, kar je močno zarezalo v prihodke v ameriškem kmetijskem sektorju. Še posebej so to občutili proizvajalci svinjine in soje.

Natančen datum pogovorov med ZDA in Kitajsko na ministrski ravni v oktobru sicer še ni bil naznanjen.

Kitajska močno občuti uvedene carine

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek poudaril, da v pogajanjih s Kitajsko ne gleda na datum prihajajočih ameriških predsedniških volitev. "Mislim, da dogovora ne potrebujem pred volitvami," je dejal na novinarski konferenci v Beli hiši z avstralskim premierjem Scottom Morrisonom. Znova je zatrdil, da Kitajska močno občuti uvedene carine, medtem pa te ne škodijo ameriškim potrošnikom.

Morrison je dejal, da se Kitajska krepi kot pomembna sila, prav zato pa mora spoštovati pravila mednarodne trgovine.

Trump se je sicer pred dobrim tednom dni odločil, da ZDA s 1. oktobrom še ne bodo uvedle višjih carin na 250 milijard dolarjev vreden uvoz iz Kitajske, ampak bodo to storile 15. oktobra. Odločitev je sprejel potem, ko je Kitajska sporočila, da bo odpravila carine na nekatere ameriške izdelke. Peking je tudi sporočil, da bo ameriško sojo, svinjino in nekatere druge kmetijske proizvode izvzel iz kvote izdelkov, na katere namerava zvišati carine.