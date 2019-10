Apple znova obrnil hrbet aplikaciji, ki pomaga protestnikom v Hongkongu

Aplikacijo HKmap Live protestniki v Hongkongu uporabljajo za spremljanje gibanja policijskih enot in za sporočanje o lokacijah, kjer uporabljajo solzivec.

Samo nekaj dni so uporabniki mobilnih naprav z operacijskim sistemom iOS v Applovi uradni programski tržnici App Store lahko prenesli aplikacijo HKmap Live. Aplikacijo, ki so jo sprva zavrnili, so pozneje objavili, a le za kratek čas.

Uporabniki mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android jo lahko še vedno prevzamejo v pripadajoči Googlovi tržnici programov Google Play.

Kitajska: "Strupeno programje je izdaja čustev kitajskega ljudstva"

Aplikacija krši naša pravila, ker so jo uporabljali na načine, ki ogrožajo varuhe zakona in prebivalce, je svojo odločitev o umiku aplikacije HKmap Live utemeljil Apple.

Foto: zajem zaslona

Najbrž ni naključje, da so se tako odločili kmalu za tem, ko so se uradni kitajski mediji blizu vladajoče komunistične partije ostro spravili nad Apple, ko ta ni umaknil te aplikacije. Čeprav ga niso imenovali, so zapisali, da "omogočanje strupenega programja pomeni izdajo čustev kitajskega ljudstva" in da s tem programom "odpirajo vrata nasilnim protestom".

Apple: "Na nas se je obrnilo veliko zaskrbljenih uporabnikov"

Pri Applu političnih pritiskov ne priznajo: "Na nas se je obrnilo veliko zaskrbljenih uporabnikov iz Hongkonga, tamkajšnji urad za kibernetski kriminal pa nam je potrdil, da so aplikacijo uporabljali za zasede na policiste in da so kriminalci napadali prebivalce na področjih, kjer so vedeli, da policistov ni," so med drugim zapisali pri Applu v svojih pojasnitvah.

Gotovo ni zanemarljivo, da na Kitajskem za Apple neposredno in posredno dela okrog tri milijone ljudi, v drugem letošnjem trimesečju pa so na Kitajskem (kar pri njih zajema tudi Tajvan) ustvarili 8,8 milijarde evrov prihodka.