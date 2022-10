Apple s cenami novih različic iPhonov presegel dva tisoč evrov. So vredni toliko denarja?

Podjetje Apple je pred kratkim izdalo štiri nove različice priljubljenih telefonov iPhone – iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max in 14 Plus. Pred kratkim smo preizkusili dve različici novih iPhonov, in sicer Iphone 14 in 14 Pro, ter preverili, ali sta vredna toliko denarja. Cena obeh namreč znaša krepko več kot tisoč evrov, cena različice 14 Pro Max (s polnilnikom velikosti 1 T) pa je presegla celo dva tisoč evrov.

Tako kot leta 2021 tudi letošnje različice niso revolucionarno drugačne od prejšnjih. Videz vseh štirih različic je namreč zelo podoben iPhonom različice 13 – videz zadnje kamere je skoraj popolnoma enak, malenkost večja je le ikona Apple na zadnji strani telefona.

Kaj se je spremenilo?

Napredek je opazen predvsem v procesorju. Iphona 14 in 14 Plus sicer še vedno poganja čip A15 Bionic, iPhona 14 Pro in 14 Pro Plus pa napredni čip A16 Bionic z novo generacijo Neural Engine.

Velika novost pri vseh različicah je kinematografski način (Cinematic Mode), ki je na voljo v 4K Dolby Vision do 30 sličic na sekundo, videoposnetki pa so v akcijskem načinu gladki, saj telefoni vsebujejo stabilizator, ki ga uporabniki Androida že poznajo.

Novost, ki je uporabniki Appla še ne poznajo

Velika novost, ki je sicer na voljo le uporabnikom iPhona 14 Pro in 14 Pro Max pa je t. i. Dynamic Island. Gre za inovativno rešitev strojne in programske opreme za novo izkušnjo obvestil aplikacij. Ta funkcija je na mestu sprednje kamere, uporabnikom pa omogoča preverjanje obvestil in dejavnosti, ki se trenutno izvajajo (npr. snemanje zvoka, časovnik, predvajanje glasbe itd.). Slabost te inovacije je predvsem ta, da uporabniki, medtem ko se dotikajo t. i. Dynamic Islanda, ves čas tapkajo po sprednji kameri, kar bo kamero najverjetneje umazalo. Posledično bodo fotografije in posnetki, če uporabniki kamere ne bodo očistili, zamazane in polne prstnih odtisov.

Dynamic Island na iPhonu 14 Pro. Foto: Sabina Bravec

Številne zanimive funkcije

Omenjena iPhona imata tudi novo funkcijo Always On Display, kar pomeni, da je vsebina uporabnikom na voljo tudi na zaklenjenem zaslonu (zaslon se nikoli ne ugasne, razen ko uporabnik to funkcijo izklopi). Zanimiva funkcija, ki jo imata ta dva telefona, je tudi 3D Scanner. Gre sicer za aplikacijo, ki jo je treba prenesti iz trgovine (App Store), omogoča pa izris prostora, v katerem ste.

Vse različice novih Applovih telefonov imajo ultraširokokotno kamero (12 MP). Foto: Sabina Bravec

Napredek pri vseh telefonih je viden tudi pri ločljivosti kamere. Iphona 14 in 14 Plus imata dvoglavno kamero (12 MP), ki je ultraširokokotna, iPhona 14 Pro in 14 Pro Max pa troglavno kamero (48 MP), ki je prav tako ultraširokokotna (12 MP).

Zanimivost novih različic Applovih telefonov pa je tudi ta, da telefoni v primeru nesreče uporabnika prek satelita pokličejo SOS in pošljejo lokacijo nesreče. Tisti, ki so to novost razvili, sicer upajo, da je uporabniki telefonov ne bodo potrebovali, je pa funkcija zelo koristna, saj lahko marsikomu reši življenje.

Kakovost fotografij od dva- do trikrat boljša

Novost je tudi t. i. avtofokus, kar pomeni, da telefon med fotografiranjem ali snemanjem samodejno fokusira objekte in subjekte. Novost so tudi povečave do trikrat, kar štirikrat boljša kakovost kamere, snemanje HDR-videa (tudi s sprednjo kamero), selfije pa lahko približaš in oddaljiš. Iphona 14 Pro in 14 Pro Max imata tudi funkcijo snemanja ProRes, obstaja pa pomanjkljivost, saj je za to potreben telefon s prostorom pomnilnika vsaj 256 GB.

Napredek je viden tudi v kakovosti fotografij in posnetkov – v slabi svetlobi so namreč ti od dva- do trikrat boljši, saj jih telefon avtomatsko posvetli. Boljša je tudi svetlost zaslona, ki je na soncu do dvakrat svetlejši kot običajno. Iphone 14 Pro ima sicer 48 megapikselski senzor, za primerjavo, iPhone 13 Pro ima 12-megapikselski senzor.

Iphona 14 Pro in 14 Pro Max imata tudi funkcijo snemanja ProRes. Foto: Sabina Bravec

Kakšne so pomanjkljivosti?

Imajo pa omenjeni telefoni tudi nekaj pomanjkljivosti. Nobeden namreč ni vodoodporen. Še najdlje, do dveh metrov in 30 minut pod vodo, zdržijo iPhoni XS, XS Max in 11. V ZDA imajo nove različice telefonov samo eSIM, kar pomeni, da je kartica SIM trajno nameščena v mobilni napravi. Drugje, torej tudi v Sloveniji, pa imajo telefoni še vedno navaden SIM, torej nano kartico SIM v fizični obliki. Slabost je tudi polnjenje, saj se s starejšimi polnilci (npr. za iPhone XS) telefonijo polnijo več ur.

Pomanjkljivosti so tudi pri dodatkih, saj z nakupom kateregakoli od zgoraj omenjenih telefonov v paketu dobite le podatkovni kabel USB-C Lightning. To pomeni, da boste morali, če v preteklosti niste imeli telefona Apple, kupiti še adapter za okoli 30 evrov. V paketu prav tako ni slušalk, ki jih je treba doplačati in stanejo okoli 33 evrov. Ravno to je med uporabniki Appla sprožilo številne kritike, saj je cena telefonov že tako izjemno visoka, za dodatke, ki so pravzaprav nujni, pa je potrebno še doplačilo.

Tako kot leta 2021 tudi letošnje različice niso revolucionarno drugačne od prejšnjih. Videz vseh štirih različic je namreč zelo podoben iPhonom različice 13. Foto: Sabina Bravec

Cene se gibljejo med 1.079 in 2.229 evri

Redna cena iPhona 14 je od 1.079 do 1.199 evrov (odvisno od velikosti pomnilnika), iPhona 14 Plus od 1.229 do 1.629 evrov, iPhona 14 Pro od 1.399 do 2.059 evrov, iPhona 14 Pro Max pa od 1.549 do 2.229 evrov.

Iphona 14 in 14 Plus sta sicer na voljo v petih različnih barvah (črni, modri, vijoličasti, rdeči in beli), iPhona 14 Pro in 14 Pro Max pa v štirih različnih barvah (črni, vijoličasti, srebrni in zlati).

Vse različice delujejo v omrežju 5G, imajo sistem za prepoznavanje obraza (Face ID), operacijski sistem iOS 16, stereo zvočnike s prostorskim predvajanem zvoka (Spatial audio playback) in podporo Dolby Atmos ter funkcijo brezžičnega polnjenja s tehnologijo MagSafe.