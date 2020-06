Apple razkril največjo novost po smrti Steva Jobsa

Ameriški tehnološki velikan Apple prekinja partnerstvo z Intelom, največjim proizvajalcem mikroprocesorjev na svetu, od katerega je poldrugo desetletje kupoval čipe za svoje osebne računalnike. Nadomestil jih bo z lastno proizvodnjo, in sicer bo računalnike Mac in MacBook opremljal s podobnimi čipi, kakršne najdemo tudi v pametnih telefonih iPhone. Gre za prelomen korak naprej, enega najpomembnejših v zgodovini podjetja, ki uporabnikom Applovih naprav prinaša kar nekaj prednosti.

Ustanovitelj podjetja Apple Steve Jobs je bil med drugim znan po filozofiji, da ima tehnološko podjetje, ki večino komponent za svoje naprave razvije oziroma izdela "znotraj hiše", prednost pred tekmeci.

Apple je to mentaliteto pod Jobsovim vodstvom v praksi začel udejanjati s pametnimi telefoni iPhone in tablicami iPad, ki so jih poganjali Applovi lastni mikroprocesorji, zgrajeni na tehnologiji ARM.

Ta poteza se je izkazala za zelo uspešno, saj so iPhoni znani kot bliskovito hitre in energetsko načeloma kar učinkovite naprave. Apple je to lahko dosegel zato, ker je njegov mikroprocesor namenjen oziroma prilagojen poganjanju točno določene naprave (iPhona). Foto: Jan Lukanović

Zdaj, skoraj devet let po Jobsovi smrti, bo Apple tako pristopil še k proizvodnji svojih osebnih računalnikov Mac, iMac in MacBook.

Mikroprocesorje za te računalnike je od leta 2006 kupoval od Intela, največjega proizvajalca procesorjev na svetu. Letos bo partnerstva konec, saj Apple začenja dveletni postopek prehoda z Intelovih procesorjev na lastne, ki bodo temeljili na tehnologiji ARM.

6. junij 2005: Steve Jobs, ustanovitelj in direktor Appla, na tradicionalnem dogodku za programerje WWDC napove, da bo podjetje mikroprocesorje za svoje osebne računalnike v prihodnje kupovalo od Intela. Petnajst let pozneje je Apple na istem dogodku oznanil, da je partnerstva z Intelom konec. Foto: Getty Images

Zakaj je to tako pomembno oziroma kaj bodo imeli od tega kupci Applovih računalnikov?

Glavni razlog za prekinitev Applovega partnerstva z Intelom je jasen.

Pri Applu verjamejo, da lahko s prehodom na lastne mikroprocesorje naredijo hitrejše računalnike, ki bodo za nameček polno združljivi z drugimi Applovimi platformami, kar pomeni, da bo mogoče na računalnikih Mac uporabljati iste aplikacije kot na telefonih iPhone in tablicah iPad (in obratno).

Prvi računalniki z novimi procesorji, zgrajenimi na tehnologiji ARM, bodo kupcem na voljo že konec leta 2020, dokončno pa se bo Apple od Intelovih čipov ločil do leta 2022. Apple sicer zagotavlja, da bo operacijski sistem macOS podporo Intelovim procesorjem v starejših računalnikih nudil še dolga leta. Foto: Getty Images

Ob še bolj poenotenem ekosistemu naprav ločitev od Intela kupcem Applovih računalnikov prinaša še vsaj dve pomembni prednosti.

Apple bo imel zdaj povsem proste roke pri natančnem prilagajanju delovanja mikroprocesorjev svojim računalnikom, kar pomeni, da lahko uporabniki pričakujejo hitrejše delovanje in izboljšano življenjsko dobo baterije.

Obenem je povsem mogoče, da bodo Applovi računalniki kljub višjim zmogljivostim v prihodnje cenejši, saj bo Apple zaradi lastne tehnologije pri proizvodnji vsakega računalnika prihranil tudi do 130 evrov, napovedujejo analitiki.

Intel naj bi v nemilost pri Applu med drugim padel tudi zato, ker je malce zaspal na lovorikah iz zanj zelo uspešne prve polovice prejšnjega desetletja in iz leta v leto uporabnikom z novimi mikroprocesorji ponudil premalo napredka, ki bi upravičil visoko ceno najbolj zmogljivih čipov. Foto: Reuters

Komu Applovo slovo od Intela ne bo najbolj všeč

V prvi vrsti seveda Intelu, ki bo z izgubo tako velike stranke ob precejšen delež prihodkov. Poslovni medij The Wall Street Journal ocenjuje, da bo Intel zaradi prekinitve partnerstva z Applom letno ob dve milijardi dolarjev, kar so skoraj štirje odstotki Intelovih letnih prihodkov.

Novim procesorjem se bodo morali prilagoditi tudi razvijalci programov za Applove računalnike. Številni bodo morali konkretno spremeniti programsko kodo svojih aplikacij, da bo združljiva tudi s procesorji ARM, kar ne bo poceni.

Apple je naredil poln krog



Pri Applu so v proizvodnji že uporabljali lastne čipe, in sicer so njihove računalnike do sklenitve partnerstva z Intelom enajst let poganjali mikroprocesorji PowerPC, ki jih je Apple razvijal v partnerstvu z Motorolo in IBM.



Leto 2003: direktor Appla Steve Jobs predstavlja nov prenosni računalnik PowerBook G4, ki ga je poganjal mikroprocesor PowerPC G4. Foto: Getty Images

Odločitev o tem so sprejeli, še preden je vajeti podjetja leta 1997 znova prevzel Steve Jobs, ki je skoraj takoj začel gradnjo temeljev za izpolnitev končnega cilja: da bi Apple glavne komponente za svoje naprave delal znotraj podjetja.



Leta 1999 so z nakupom podjetja Raycer Graphics, ki je razvijalo grafične čipe, začeli serijo prevzemov proizvajalcev mikroprocesorjev. Danes v Applovem oddelku za razvoj lastnih mikroprocesorjev dela več tisoč inženirjev.

Še ena novost, ki je bodo veseli predvsem uporabniki pametnih telefonov iPhone

Operacijski sistem iOS bo (znova) deležen korenite prenove. Foto: Getty Images

Apple je ob oznanilu, da prekinja sodelovanje z Intelom, na tradicionalnem dogodku WWDC, ki je letos potekal prek spleta, predstavil tudi iOS 14, nov operacijski sistem za pametne telefone iPhone in tablice iPad, ki prihaja letos jeseni.

Ena najbolj izstopajočih novosti bo možnost končno spremeniti privzeti spletni brskalnik in odjemalca elektronske pošte. Gre za funkcijo, ki jo uporabniki zahtevajo že desetletje. To pomeni, da bodo lahko brskalnik Safari zamenjali s Chromom ali Firefoxom, Applov Mail pa z Gmailom, na primer.

Preberite tudi: