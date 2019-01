Apple našel luknjo in bo starejše iPhone kljub prepovedi še naprej prodajal v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova stara patentna vojna Appla in Qualcomma

Applovi pametni telefoni iPhone 7 in 8 naj bi kršili Qualcommove patente za varčevanje z energijo.

Applovi pametni telefoni iPhone 7 in 8 naj bi kršili Qualcommove patente za varčevanje z energijo. Foto: Reuters

Po mnenju Applovih pravnikov se začasna prepoved prodaje starejših iPhonov v Nemčiji zaradi patentnega spora s Qualcommom nanaša le na njih same, ne pa tudi na njihove pogodbene prodajalce.

Kar ni izrecno prepovedano, je dovoljeno, menijo Applovi pravniki. Ti so našli način, kako Qualcommu, ki je zaradi najnovejšega patentnega spora dosegel začasno prepoved iPhonov 7 in 8 v Nemčiji, vrniti udarec in nadaljevati prodajo (skoraj) neovirano.

A pojdimo po vrsti.

Sporni so patenti za varčevanje z energijo

Ameriško tehnološko podjetje Qualcomm, ki med drugim izdeluje procesorske čipe za pametne telefone, je prepričano, da starejši Applovi pametni telefoni, to so tisti z oznakama 7 in 8, kršijo njihove patente za varčevanje z energijo. V iskanju pravice so med drugim zahtevali prepoved prodaje teh naprav v Nemčiji.

Qualcomm je na nemškem sodišču dosegel prepoved prodaje iPhonov serij 7 in 8 (na fotografij), a si Apple in Qualcomm to prepoved tolmačita precej različno. Foto: Reuters

Sodišče je njihovi zahtevi ugodilo, a je za začetek veljavnosti tega ukrepa skladno z nemško zakonodajo zahtevalo polog, iz katerega bi poplačali škodo tožencu, če bi višje sodišče odločilo drugače. V tem primeru je šlo za nekaj več kot 1,3 milijarde evrov.

Qualcomm je položil to varščino in s tem je ukrep prepovedi prodaje iPhonov 7 in 8 v Nemčiji začel veljati. Apple je nemudoma umaknil te telefone iz svojih približno 15 trgovin po vsej Nemčiji, a s tem se zgodba ne konča.

Za koga torej velja sodna prepoved?

Vse sedmice in osmice pa še naprej ostajajo v prodaji po nemških trgovinah, ki niso v neposredni Applovi lasti.

Apple je ustavil prodajo spornih telefonov v svojih trgovinah po Nemčiji (fotografija je simbolična), ne pa tudi prek distributerjev in mobilnih operaterjev, saj so prepričani, da se prepoved prodaje spornih modelov iPhonov nanaša samo na njihovo neposredno prodajo. Foto: Apple

Applovi pravniki namreč prepoved tolmačijo, kot da oni (in samo oni) ne smejo prodajati spornih telefonov, ne pa, da je v celoti prepovedana njihova prodaja v Nemčiji. Skladno s tem Apple nadaljuje dobavo vseh svojih iPhonov distributerjem in mobilnim operaterjem, kar v precejšnji meri izniči učinke prepovedi, ki jo je Qualcomm dosegel na nemškem sodišču.

Nazaj na sodišče

Qualcomm seveda ne deli tega mnenja in je prepričan, da prepoved velja za vse iPhone 7 in 8, ne samo tiste, ki jih prodaja neposredno Apple.

Očitno bosta ameriška tehnološka velikana morala čim prej spet na nemško sodišče in se prepričati, kako so si oni zamislili to prepoved. Medtem pa se prodaja najnovejših iPhonov iz serije X tudi v Nemčiji neovirano nadaljuje, saj se nanje pravna bitka ne nanaša.