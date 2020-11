Mobilna aplikacija Urbana, ki je bila do zdaj na voljo za pametne telefone in tablice z operacijskim sistemom Android, je od zdaj dostopna tudi za uporabnike mobilnih naprav z Applovim operacijskim sistemom iOS, so sporočili iz Telekoma Slovenije, ki skrbi za razvoj te aplikacije.

Virtualna Urbana nadomešča fizično kartico Urbana pri plačilu vozovnic mestnega in primestnega avtobusnega prevoza Ljubljane in nekaterih dodatnih storitev ljubljanske mestne infrastrukture.

Druga tehnologija plačevanja, enaka polna funkcionalnost

Zaradi omejitev operacijskega sistema iOS pri uporabi brezstične povezave (NFC) poteka pri Applovih napravah plačevanje s tehnologijo DOV (Data over Voice) in ne brezstično (NFC) kot pri androidni Urbani, kar pa ne vpliva na obseg funkcionalnosti.

Pri obeh različicah je glede na operacijski sistem novost brezgotovinsko mobilno plačilo parkirnine Upark, s katerim je plačevanje parkirnine še preprosteje kot z zdajšnjim sistemom Urbana SMS parkiranje.

Do parkirnine tudi na daljavo

Z nadgrajeno aplikacijo Urbana je plačilo parkirnine na ljubljanskih mestnih ulicah priročnejše in preprostejše. Foto: S. C. (zajem zaslona) Sistem Upark ne zahteva fizične prisotnosti uporabnika pri parkirnem avtomatu. Uporabnik na svoji mobilni napravi izbere območje parkiranja ali celo prepusti napravi, da mu ga predlaga glede na lokacijo (če je vklopljeno ustrezno dovoljenje), izbere registrsko oznako svojega vozila in želeno trajanje parkiranja.

Po uspešnem plačilu uporabnik prejme potrdilo in obvestilo o času, do katerega je parkirnina veljavna.

Vse kot fizična kartica in še veliko več

Poleg plačevanja parkirnine na avtomatih po Ljubljani in plačila prevoznin na avtobusih LPP (mestni promet in večji del primestnega prometa) omogoča virtualna Urbana tudi plačevanje parkirnin na parkiriščih, ki jih upravlja družba LPT (Ljubljanska parkirišča in tržnice) – tudi na daljavo, in vozovnic za žičnico na Ljubljanski grad ter uporabo sistema mestnih koles BicikeLJ.

Virtualna Urbana ima vso funkcionalnost fizične kartice Urbana, hkrati pa ves čas omogoča vpogled v višino dobroimetja, preteklo porabo in druge informacije, kot so razpoložljivost Urbanomatov, lokacije prodajnih mest Urbane ipd.

Virtualna Urbana Znotraj aplikacije je mogoče spremljati napovedi prihodov avtobusov – tudi na tistih postajališčih, kjer niso nameščeni prikazovalniki, in načrtovati potovanja z ljubljanskim potniškim prometom.

Epidemiološko prijazna

Virtualna Urbana je zlasti v teh časih, ko bi se zaradi epidemije morali izogibati vsem odvečnim stikom in dotikom, veliko prijaznejša od klasične fizične kartice Urbana, saj je skoraj vsa opravila mogoče uspešno zaključiti kar na lastni mobilni napravi.

Nova virtualna Urbana je že na voljo v ustreznih spletnih tržnicah za Googlov operacijski sistem Android, novejše telefone Huawei brez Googlovega mobilnega okolja in Applov operacijski sistem iOS.

Ljubljana za razliko od mnogih evropskih mest nima enotne mestne vozovnice za vse oblike javnega prevoza, zato priložnosti železnic za razbremenitev prometa na mestnih ulicah ostajajo neizkoriščene. Foto: Srdjan Cvjetović

Kdaj bomo v Ljubljani vendarle dobili integrirani mestni promet?

Še vedno pa pogrešamo združljivost vseh oblik javnega prevoza, v primeru Ljubljane je to z vlaki, kar je že dolga leta povsem običajna praksa v mnogih mestih po Evropi in svetu.

Tako v Ljubljani še vedno ni mogoče kombinirati mestnega prevoza z avtobusi in vlaki, temveč je za vsakega potrebno kupiti ločeno vozovnico po ločenih prodajnih kanalih, medtem ko drugod veljajo enotne priložnostne in terminske vozovnice.

Vsakič, ko vprašamo, zakaj zelena Ljubljana tega še nima, dobimo odgovor, s katerim vprašani prelagajo odgovornost na drugega: železnice, LPP, Mesto Ljubljana, ministrstvo za promet. Medtem ko Ljubljana še vedno nima funkcionalnega integriranega prometa, kar zagotovo ni krivda razvijalcev aplikacije, pa so vsaj tovrstne digitalne izboljšave dobrodošla tolažba.