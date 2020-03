Aplikacija, ki vam omogoča hiter in preprost prenos podatkov

Oglasno sporočilo

Brezplačna aplikacija Phone Clone omogoča hiter in preprost prenos podatkov, datotek in aplikacije z obstoječega pametnega telefona na novega.

Huawei je pred kratkim predstavil nova modela pametnih telefonov, ki ju odlikujeta vrhunska zmogljivost in kakovost izdelave. Opremljena sta s Huaweievo tržnico za distribucijo aplikacij AppGallery, prehod na novi pametni telefon Huawei pa je še dodatno poenostavljen z uporabo brezplačnega orodja Phone Clone.

Phone Clone je Huaweievo orodje za prenos podatkov, datotek in aplikacij s stare naprave na novo. Stari pametni telefon ima lahko operacijski sistem iOS ali Android, prav tako pa ni pomembno, kateri model je. Namesto da bi ročno nameščali aplikacije, nato pa prenesli še stike, fotografije, glasbo in še kaj, to steče samodejno. Slediti morate le nekaj preprostim korakom.

1. Na obeh pametnih telefonih zaženite aplikacijo Phone Clone. Na Huaweievih je ta že nameščena, na drugih pa jo poiščite v tržnici. 2. V aplikaciji na starem telefonu določite, da je "star telefon", na novem pa, da je "nov", ter nato s starim preberite kodo QR, ki se bo izpisala na zaslonu novega. 3. Izberite vsebine, za katere želite, da se prenesejo na novi telefon, in počakajte nekaj minut, da je prenos končan. 4. Zdaj že lahko uživate v zmožnostih novega telefona, na katerem so tudi vsi vaši podatki in aplikacije.

Med postopkom prenosa je treba upoštevati tudi nekaj pravil. Na primer, ni priporočljivo, da ko ta traja, ugasnete zaslon ene ali druge naprave, saj se bo v tem primeru postopek samodejno prekinil. Prav tako je bolje, če sta napravi postavljeni na podlago, ki slabo prevaja toploto, na primer na leseno mizo, med prenosom pa ju tudi ni priporočljivo uporabljati še za kaj drugega. Za konec še nasvet, naj imata vsaj do polovice napolnjeni bateriji.

Huawei forumu. Več podatkov in nasvetov za uporabo aplikacije Phone Clone najdete tudi na

Na nove pametne Huaweieve pametne telefone, kot sta modela Mate Xs in P40 lite s Huawei mobilnimi storitvami (HMS), lahko na opisani način preprosto namestite skoraj vse priljubljene aplikacije, datoteke in podatke. Huawei Mate Xs je zložljiv pametni telefon z dvema zaslonoma, glavnim 16,76-centimetrskim (6,6-palčnim) in drugim 16,20-centimetrskim (6,38-palčnim), ki skupaj sestavljata velik osempalčni zaslon, ko je naprava razprta, in deluje v tabličnem načinu. S tem ponuja izkušnjo za različne primere rabe, ki jih ni mogoče primerjati z drugimi pametnimi telefoni. Pametni telefon Huawei P40 lite pa z osupljivo zasnovo, inovativnim sklopom štirih zadnjih kamer, veliko baterijo in zmogljivim sistemom na čipu Kirin 810 izboljšuje uporabniško izkušnjo in generaciji mladih prinaša popolnoma nove vrednosti.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.