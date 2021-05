Ana Klašnja: "Vanj sem se zaljubila že pri šestih letih in še danes ga obožujem"

Oglasno sporočilo

Umetnost in ustvarjalnost sta od nekdaj zapisana v človeški DNK. Ljudje stremimo k izražanju na različnih področjih in uživamo v umetnosti. Dve aktivnosti, ki zagotovo najbolj navdihneta človeka in poživita njegovega duha, sta zagotovo glasba in ples. Tesno prepletena praktično ne moreta drug brez drugega. Ko naša ušesa ujamejo ritem, ki nam je všeč, naše telo včasih kar samodejno zapleše. Z brezžičnimi slušalkami FreeBuds 4i vas poskočni ritmi lahko spremljajo na vsakem koraku.

Glasba in ples sta imeli skozi zgodovino vedno veliko vlogo. Glasba sprosti človeka, ga opogumi in motivira, sproži čustven odziv in prikliče spomine. Ples pa požene kri po žilah. Človeku da energijo, ga razgiba, razvedri in poživi tako telo kot duha.

Oba veljata za nekakšen univerzalni jezik, ki nas povezuje. Ne glede na to, s katerega konca sveta prihajate, boste z glasbo in plesom vedno stkali nove vezi in prijateljstva. Glasba lahko spodbudi iskrico v človeku, da se zaljubi, pomiri otroka, ko mu mati zapoje uspavanko in poveže navijače na nogometnem dogodku.

Prav tako spodbudi možganske celice in izboljša moč spomina ter upočasni zmanjšanje kognitivnih sposobnosti. Z glasbo tudi dvignemo razpoloženje, kadar smo nekoliko brezvoljni in se sprostimo, če smo pod stresom. Moč glasbe je resnično izjemna, v kombinaciji s plesom pa ima tudi pozitivne učinke za telo.

Ples namreč velja za eno najboljših gibalnih aktivnosti in vadb za vsakogar. Poleg tega, da predstavlja odlično vadbo in ima pozitiven vpliv na naše zdravje, pa podobno kot glasba aktivira tudi naše možgane, saj učenje plesnih korakov zahteva aktivacijo sivih celic. Bolj kot je koreografija zapletena, bolj naši možgani razmišljajo. S plesom tako ne razgibamo le naših mišic, ampak razvijamo tudi naše kognitivne sposobnosti.

Zaradi vseh naštetih pozitivnih učinkov in ker nam je v zadnjem letu vsem nekoliko manjkalo gibanja, so se pri Huaweiu odločili organizirati prav poseben plesni izziv #10UrPlesa, da se dokončno predramimo iz zimskega spanca in energično skočimo v pomlad in poletje. Čudovito akcijo, s katero želijo spodbuditi širjenje pozitivne energije in vsakogar spodbuditi, da naredi nekaj dobrega zase, so se pridružila že številna velika imena slovenskega javnega prostora, med drugim tudi balerina Ana Klašnja in profesionalni plesalec Arnej Ivkovič.

Zaljubljena v ples že od zgodnjih otroških let

Oba sta svoje življenje posvetila plesu, zato smo ju povprašali, kaj jima ples pomeni, kdaj sta vedela, da je ples njuno poslanstvo in kaj ju je pravzaprav sploh navdihnilo, da sta začela plesati.

Oba sta povedala, da sta se nad plesom navdušila že v zgodnjih otroških letih. Ano je pri šestih letih navdihnila Deguyeva slika z balerino, ki jo je čisto prevzela. "Takrat sem v trenutku vedela, da želim postati balerina. Podobno kot večina majhnih punčk sem oboževala lepe oblekice in bleščice, ki so jih nosile balerine. Tako sem najprej začela trenirati gimnastiko, ki je bila na pol balet, pri osmih letih pa sem potem začela že redno hoditi na balet. Najprej sem imela treninge trikrat na teden, pri desetih letih pa že vsak dan. Včasih tudi dvakrat dnevno," svoje prve korake in stik s plesom opiše Ana.

Tudi Arnej se je s plesom začel ukvarjati zelo zgodaj, vendar iz nekoliko drugačnih razlogov: "Kot otrok sem imel ogromno energije, zato so me vpisali na ples. Najprej poskusno, ampak me je hitro potegnilo. Tako sem svoje življenje posvetil plesu, ki ga naravnost obožujem. Danes si brez njega življenja ne predstavljam."

Medtem ko Arnej tudi v prostem času najraje prisluhne latino-pop ritmom, Ano najbolj sprostita elektronska glasba in rock. Takrat se lahko odklopi v svoj svet, s slušalkami FreeBuds 4i tudi, kadar hodi naokoli. Oba tudi menita, da gresta glasba in ples z roko v roki: "Ni enega brez drugega!" v en glas povesta Ana in Arnej.

Sicer pa Ana vseeno razlikuje med baletom in plesom v prostem času. "Balet vidim kot mešanico profesionalnega športa in igre. Predstavlja mi disciplino in strogost, saj moraš biti res predan, če želiš uspeti, in trdo trenirati. Moraš biti fizično in psihično močen ter tekmovalen. Pri baletu je v resnici malo trenutkov, ko si popolnoma sproščen, saj vedno stremiš k popolnosti. Sama se najbolj sprostim na treningih, na predstavah pa imam še vedno tremo," je iskrena Ana.

Drugače pa vidi ples v prostem času: "Obožujem plesati za zabavo ob dobri glasbi v družbi prijateljev. S plesom se človek resnično sprosti in pozabi na vse težave."

