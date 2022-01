Ali bo ameriški vojski uspel težko pričakovan medicinski preboj?

Razvoj univerzalnega cepiva proti bolezni covid-19 je glavni cilj obsežnega projekta raziskovalcev na oddelku za nastajajoče infekcijske bolezni ameriškega vojaškega raziskovalnega inštituta Walter Reed v predmestju ameriške prestolnice Maryland.

Opogumljeni z uspešnimi rezultati predkliničnih preizkusov nadaljujejo z naslednjo fazo, ki zajema nadaljnje preizkuse na ljudeh.

Pandemija je določila prioritete

Ob širšem pojavu bolezni covid-19 v začetku leta 2020 so znanstveniki po vsem svetu pohiteli z razvojem specifičnih cepiv na podlagi takratnih različic, saj je javnost cepiva pričakovala kot mogočo rešitev rastoče pandemije.

Medicinski raziskovalci ameriške vojske so ubrali drugačno pot in se usmerili v iskanje dolgoročnejše rešitve – cepiva, ki bi ustvarilo širši imunski odziv na vse vrste koronavirusov, tudi tiste, ki jih danes še ne poznamo in bi morda šele nastali v prihodnosti.

Dolgoročnejši pristop

S tem bi dodatno okrepili obrambo proti vsem vrstam in različicam koronavirusov, pravijo ameriški vojaški medicinski raziskovalci. Pandemija covid-19 in nastajanje novih različic virusa sars-cov-2 sta pomen takšne zaščite le še okrepila.

Tehnologija, ki jo uporabljajo, ne meri na specifični S-protein (ang. spike protein) kot večina danes dostopnih cepiv proti covid-19, temveč izkorišča inovativni pristop z nanodelci, ki temelji na edinstveni strukturi feritinskih proteinov. To omogoča sočasno delovanje širokega razpona koronavirusnih antigenov, pojasnjujejo ameriški vojaški raziskovalci.

Prednosti številnih ploskev feritina

Feritin je naravni celični protein, ki s svojim delovanjem omogoča predvsem prenos železa po živem organizmu. Njegova struktura s 24 ploskvami marsikoga spominja na nogometno žogo, a ravno ta struktura omogoča želeno široko delovanje – vsaki od teh ploskev je mogoče pridružiti drug viralni antigen.

Ravno to prednost feritina so raziskovalci že izkoriščali pri razvoju univerzalnega cepiva za čim širši razpon različic gripe, zdaj pa si prizadevajo, da bi podoben pristop s feritinskimi nanodelci obrodil sadove tudi pri različicah virusa sars-cov-2, povzročitelja bolezni covid-19. Cepivo bi lahko hkrati učinkovalo tudi proti tudi drugim boleznim, ki jih povzročajo (drugi) koronavirusi, saj vsaka ploskev lahko sprejme drug antigen.

Pri primatih univerzalnost že potrjena

Predklinični preizkusi (na živalih) so pokazali, da je ta kandidat za cepivo zagotovil učinkovito zaščito pred več različicami virusa sars-cov-2. Najspodbudnejše je, da so izjemno širok in učinkovit protitelesni odziv – sočasno celo pri skoraj dvajset let stari izvirni različici virusa sars – dosegli pri primatih, o čemer so pred nekaj tedni poročali v znanstveni reviji Science Translational Medicine.

Prvo fazo preizkusov na ljudeh so začeli aprila lani. Ta je trajala več mesecev, ker so želeli preizkusiti tako cepilni režim z dvema odmerkoma kot tudi s tremi in ker so ob tem potrebovali tudi udeležence, ki niso bili niti cepljeni niti preboleli, kar gotovo ni bilo preprosto.

O rezultatih teh preizkusov še niso poročali v znanstvenih revijah, lahko so razkrili le, da "je do zdaj vse potekalo tako, kot so upali".

Pot je dolga, pričakovanja velika

Del raziskav ameriškega vojaškega raziskovalnega inštituta je usmerjen tudi k preverjanju varnosti pri uporabi njihovega kandidata pri prebolevnikih in pri tistih, ki so prejeli enega ali več odmerkov danes uradno dostopnih cepiv proti covid-19.

Pot je še dolga in zajema (najmanj) še drugo in tretjo fazo preizkusov na ljudeh, a če bodo rezultati še naprej potrjevali upanja in pričakovanja, so obeti široko uporabnega, učinkovitega in varnega cepiva, ki bo kos tudi morebitnim bodočim koronagrožnjam, dovolj močna spodbuda za nadaljnje znanstveno delo.