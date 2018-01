Deli z ostalimi:





Ali Apple dovolj skrbi za otroke?

Zlasti so ranljivi otroci, so prepričani v dveh organizacijah, ki imajo v svoji lasti za približno 1,75 milijarde evrov delnic družbe Apple. Svoje misli so zbrali v odprtem pismu družbi Apple.

Pretirana količina časa, preživetega ob mobilnem telefonu, lahko pripelje do odvisnosti in je vse večja težava med mladimi po vsem svetu, so zapisali Applovi delničarji, ki zahtevajo način, s katerim bi starši otrokom lahko omejili čas, ki ga preživijo z mobilnimi telefoni. Foto: Reuters

Srdjan Cvjetović

Pretirana količina časa ob mobilnem telefonu lahko pripelje do odvisnosti in pomeni vedno večjo težavo med mladimi po vsem svetu, so zapisali Applovi delničarji, ki zahtevajo način, s katerim bi starši otrokom lahko omejili čas, ki ga preživijo z iPhoni. Zahtevajo tudi raziskavo o učinkih čezmerne uporabe mobilnih telefonov na duševno zdravje. "Vedno smo skrbeli za otroke" Raziskava iz leta 2016 je namreč pokazala, da ima v ZDA kar polovica najstnikov občutek, da so odvisni od elektronskih naprav. To velja zlasti za mobilne telefone, kar se kaže tudi v tem, da čutijo nujo takoj odgovoriti na vsako sporočilo, ki ga prejmejo. Apple se je na odprto pismo odzval zelo hitro, Med drugim so zapisali, da so "vedno skrbeli za otroke", in spomnili, da so med prvimi v panogi orodja za starševski nadzor na telefonu iPhone uvedli že leta 2008. Avtorjem odprtega pisma sporočajo, da bodo ta orodja še naprej nadgrajevali in izboljševali. Njihova orodja za starševski nadzor zdaj zajemajo omejevanje vsebin, omejevanje zagona aplikacij, nastavitve zasebnosti in pravice dostopa. Vsega jim ne bodo omogočili Apple pa vendarle ni prisluhnil vsem predlogom/zahtevam iz odprtega pisma. Ne bodo ustanovili strokovnega odbora za razvoj otrok, ne bodo delali letnih poročil o napredku na tem področju in raziskovalcem s tega področja ne bodo odprli dostopa do svojih podatkov.