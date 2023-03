Zelo razširjene aplikacije, ki so lahko nevarne za vaše otroke

Izpostavljamo spletne in mobilne aplikacije, ki lahko (naj)mlajše uporabnike pametnih telefonov in osebnih računalnikov izpostavijo celi vrsti potencialnih groženj in nevarnosti ter neprimernih vsebin. Gre za aplikacije, ki so zelo razširjene tudi med mladimi uporabniki v Sloveniji in dostopne vsakomur, saj so brezplačne, starostne omejitve za uporabo pa pri njih obstajajo le na papirju.

Snapchat

Snapchat Foto: Shutterstock

Snapchat je eno najbolj priljubljenih družbenih omrežij na svetu, še posebej radi ga imajo mlajši uporabniki. Glavna privlačnost Snapchata je pošiljanje izginjajočih sporočil − fotografij ali videoposnetkov −, ki so za ogled na voljo samo enkrat ali pa samo za omejeni čas.

Zakaj je Snapchat potencialno nevaren za otroke? Zato, ker lahko uporabnikom, predvsem mlajšim, daje lažen občutek prepričanosti, da vsebine, ki jih z drugimi delijo na internetu, izginejo za vedno, čeprav je pogosto ravno obratno. Obenem lahko Snapchat prek integriranega zemljevida (Snap Map) lokacijo uporabnika razkrije ne le njegovim sledilcem, ampak tudi tujcem.

Discord

Foto: Shutterstock

Discord je izredno priljubljena pogovorna aplikacija, ki so jo za svojo sprva vzeli ljubitelji videoiger, nato pa so jo preplavili kanali z vsemi mogočimi vsebinami, med katerimi so tudi takšne, ki so popolnoma neprimerne za mlajše uporabnike interneta in vsebujejo pornografijo, tudi pedofilijo, politično ali versko propagando, sovražni govor. Uporabniki Discorda so lahko tudi tarče ustrahovanja in žalitev.

Roblox

Roblox Foto: Shutterstock

Roblox je kot velikanski peskovnik − platforma, na kateri lahko uporabniki ustvarjajo lastne igre. Na Robloxu se dnevno igra skoraj 60 milijonov različnih uporabnikov, strahovito je priljubljen predvsem med mladimi, ki predstavljajo levji delež vseh uporabnikov. Roblox je bil v zadnjih letih večkrat tarča kritik o izkoriščevalskih praksah, saj napredovanje pogojuje s časom, preživetim v igrah in ne s kakršnimkoli znanjem ali sposobnostmi. Igralci Robloxa so lahko tudi tarče sovražnega govora ali nadlegovanja.

YouTube

Foto: Matic Tomšič

Ena razširjenih aplikacij otroku, ki ima v roki mamino ali očetovo tablico z YouTubom, odpre dostop do vseh vsebin, ki so jih ljudje objavili na spletno stran. To vključuje tudi nazorne videoposnetke z goloto (kolikor je dovoljuje YouTube), nasiljem, teorijami zarot, sovražnim govorom, takšnimi ali drugačnimi poskusi indoktrinacije.

Pred neprimernimi vsebinami otroci pogosto niso varni niti v ločeni aplikaciji za najmlajše YouTube Kids, saj je bilo že večkrat ugotovljeno, da se skozi njene filtre z lahkoto prebijejo tudi za otroke potencialno škodljivi videoposnetki. YouTube ima veliko in pravzaprav precej znano težavo tudi v obratni smeri, saj so videoposnetki otrok, ki jih na spletno stran naložijo sami ali pa njihovi starši, magnet za pedofile.

NGL.Link (in Ask.fm)

Foto: Matic Tomšič

NGL.Link je mana z neba za ustrahovalce in nočna mora za žrtve ustrahovanja oziroma kibernetskega nasilja. Gre za spletno stran, ki ustvari povezavo, prek katere je mogoče prejemati anonimna sporočila. Ta lahko vsebujejo karkoli − tudi žaljivke ali grožnje tistemu, ki je vprašanje postavil.

Podoben kaliber je bila zdaj že malce zastarela aplikacija (in istoimenska spletna stran) Ask.fm, kjer so uporabniki na zastavljena vprašanja prejemali anonimne odgovore. Ask.fm je vrhunec svetovne prepoznavnosti, žal zloglasne, dosegel v letu 2013, ko naj bi prav zaradi žaljenja na spletni strani samomor storilo 14-letno britansko dekle, in v letu 2014, ko se je razvedelo, da je prek Ask.fm nove rekrute novačila Islamska država.

TikTok

TikTok Foto: Unsplash

TikTok je trenutno z naskokom najbolj vroče družbeno omrežje za mlade, temelji pa na neskončnem toku videoposnetkov, ki se začnejo predvajati takoj po odprtju aplikacije. Že to je ena od poglavitnih težav TikToka, saj (mladega) uporabnika postavijo pred na videz neusahljivo zalogo videoposnetkov, ki imajo pogosto tudi vsebino, ki je za otroke popolnoma neprimerna, toda TikTok skriva tudi druge pasti.

Ena najbolj skrb vzbujajočih je odprtost platforme. Vsi novi profili na TikToku so privzeto vidni vsem uporabnikom, kar pomeni, da lahko videoposnetke, ki jih na TikTok nalaga otrok, vidijo in komentirajo vsi. To mladega uporabnika ali uporabnico izpostavi tako potencialnemu spletnemu nasilju ali neprimernim komentarjem kot tudi spolnim predatorjem.

Instagram

Instagram Foto: Shutterstock

Družbeno omrežje številka štiri na svetu − po Facebooku, YouTubu in WhatsAppu, če druga dva štejemo med družbena omrežja − je za otroke in mladostnike lahko problematično iz več razlogov:

- Nenehno jih izpostavlja oglasnim vsebinam. Plačana je tako rekoč vsaka četrta objava tako na naslovni strani kot tudi med zgodbami.

- Zasipa jih s pogosto nedosegljivimi lepotnimi in materialnimi ideali. Ker imajo tovrstne vsebine praviloma veliko interakcij, jih bo Instagramov algoritem vselej prikazoval prednostno, če jih uporabnik tudi gleda ali všečka, pa jih bo videval še pogosteje.

- Instagram je v zadnjem obdobju postal leglo goljufov in hekerjev, ki želijo uporabnike ali vplesti v piramidne sheme ali pa celo prevzeti nadzor nad njihovimi profili, kar lahko privede tudi do zlorab osebnih podatkov.

Večigralske igre z vključenim klepetalnikom

PUBG Mobile Foto: Shutterstock

Priljubljene igre, kot sta Among Us ali PUBG Mobile, v katerih se je s soigralci mogoče tudi pogovarjati, so pogosto gojišča sovražnega govora, skrajnih ideologij, spletnega ustrahovanja ali žalitev, tudi spolnega predatorstva.

Omegle (in podobne aplikacije za iskanje naključnih sogovornikov)



Omegle je ena najbolj znanih spletnih klepetalnic, ki povezuje naključne uporabnike z vključenimi videokamerami. Omegle sicer ima varovalke, ki naj bi v teoriji preprečevale vzpostavljanje stika z nekom, kjer so zaznani golota ali drugi seksualni elementi, toda iz pričevanj mnogih uporabnikov je razvidno, da takšno filtriranje sogovornikov v veliki meri ne deluje in da se ne tako redko zgodi, da ob začetku pogovora uporabnik na drugi strani zagleda spolni ud.



Omegle v Sloveniji sicer ni najbolj razširjen, so se pa v preteklih letih pojavljale in tudi izginjale druge podobne aplikacije za klepet z neznanci, kot so Houseparty, Hoop, Parler.