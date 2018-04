To je GeoGuessr, ena od najboljših brezplačnih stvari na internetu

GeoGuessr je odlična izbira za preživljanje časa takrat, ko zunaj dežuje in se nimamo kam dati. Vsak uporabnik se ga bo namreč priučil zelo hitro, ker ima ogromno skupnost, vsebine pa igri zlepa ne zmanjka. GeoGuessr so v preteklih letih zaradi njegove izobraževalne komponente - uporabnik se bo z njim namreč naučil kar precej o tem, kako so videti posamezni deli sveta - pohvalili tudi številni akademiki. Foto: Matic Tomšič

Igro GeoGuessr je programer Anton Wallén ustvaril zato, ker ga je zasvojilo ogledovanje pokrajine v tako imenovanem Uličnem pogledu, funkciji Googlovih Zemljevidov (Google Maps), ki uporabniku daje vtis, da je resnično na lokaciji, ki jo gleda.

Ulični pogled je Google ustvaril s floto avtomobilov, ki so fotografirali skoraj vsak delček cest v državah, po katerih so vozili. Za zdaj storitev pokriva večji del Evrope, Severne in Južne Amerike ter Avstralije in Nove Zelandije, manjka pa precej afriških in azijskih držav.

Storitev Ulični pogled je januarja 2014 postala na voljo tudi v Sloveniji. Googlovi avtomobili so po naših cestah začeti voziti dobro leto prej. Foto: STA

Kako deluje GeoGuessr?

GeoGuessr temelji tako na Uličnem pogledu kot na osnovnem zemljevidu Google Maps. Ko uporabnik začne novo igro, ima na voljo pet poskusov, da osvoji čim višje število točk.

V spodnjem odstavku preberite, kaj pomenijo katere številke na tej fotografiji. Foto: Matic Tomšič

GeoGuessr mu pri vsakem poskusu pokaže naključno 360-stopinjsko fotografijo (1), ki jo uporabnik lahko vrti po mili volji, približuje in oddaljuje ter proučuje njeno vsebino. Ko je pripravljen na ugibanje, na se na zemljevidu v spodnjem desnem kotu zaslona (2), ki ga lahko povečuje s koleščkom na miški, pomakne na lokacijo, za katero meni, da je najbližje prikazanemu prizoru (3), nanjo klikne in poskus ugibanja potrdi s klikom na gumb Make Guess (4). Nato se zgodi tole:

V spodnjem odstavku preverite, kaj predstavlja katera številka. Foto: Matic Tomšič

Igra bo uporabniku na naslednjem zaslonu nato povedala, kako blizu oziroma daleč je bil njegov poskus (1) ugibanja kraja na zemljevidu od prave lokacije (2). Bolj kot se ji je približal, več točk bo prejel (3). Največje število točk za posamezni poskus je 5.000. S klikom na gumb Play next round (4) nadaljujemo k naslednjemu poskusu. Igre je konec, ko je mimo vseh pet poskusov ugibanja:

Spodaj preverite, kaj pomenijo rdeče številke. Foto: Matic Tomšič

GeoGuessr takrat sešteje vse točke in nam pove, kako uspešni smo bili (1). Vseh možnih točk je 25.000. Igra na zemljevidu tudi pokaže vsa naša ugibanja (2). Če želimo, lahko isto igro z drugimi fotografijami igramo še enkrat (3) ali pa preizkusimo katero drugo (4).

Kako v GeoGuessr začnemo novo igro?

Posamezne igre se v GeoGuessr imenujejo "mape" (oziroma zemljevidi), uporabnikom pa jih je na voljo več tisoč. Mape lahko vsebujejo povsem naključne fotografije mest in narave ali pa so tematsko obarvane in vključujejo samo naravne in kulturne znamenitosti, lokacije v samo eni državi oziroma enem mestu (preizkusite slovensko) ali pa samo nekatere vrste infrastrukture, na primer nogometne stadione.

Tako je videti začetna stran igre GeoGuessr. Spodaj preverite, kaj pomenijo posamezne številke. Foto: Matic Tomšič

Mape se delijo na tri kategorije: uradne (1), kar pomeni, da jih je ustvarila ekipa razvijalcev igre GeoGuessr, priljubljene (2), ki jih igra največ ljudi, in nove (3), kar pomeni, da so bile ustvarjene med zadnjimi. Klik na More ... (4) pokaže več podobnih map. Če želimo najti točno določeno mapo, jo lahko tudi poiščemo z iskalnikom (5).

Kaj pomenijo posamezne številke, preberite v spodnjem odstavku. Foto: Matic Tomšič

Ko odkrijemo želeno kategorijo map, za igranje izbrane kliknemo na gumb Play (1). Gumb Challenge (2) nam omogoči, da se med igranjem dodatno izzovemo in nastavimo časovno omejitev za ugibanje lokacij. Simbol, ki je podoben pokazatelju mobilnega signala (3), nam pove, kako težka je posamezna mapa: bolj kot je rdeč, težje jo bo rešiti z veliko točkami. Številka pod mapo (4) nam pove, koliko ljudi jo je že igralo, srček (5) pa, koliko uporabnikov si je to mapo dodalo med priljubljene.

Spletna stran GeoGuessr je po tem, ko jo je pred časom začelo igrati precej znanih zvezd YouTuba, v zadnjih mesecih pridobila precej nekdanje priljubljenosti in obiskanosti. Vir: Alexa. Foto: Matic Tomšič

GeoGuessr lahko igrate na tej spletni povezavi in je povsem brezplačna. Kdor želi, se lahko naroči tudi na premijsko različico, ki stane okrog 2,5 evra na mesec, uporabniku pa omogoča ustvarjanje lastnih map. Za lažje sledenje svojim rezultatom lahko na ustvarite tudi uporabniški račun oziroma GeoGuessr povežete s svojim profilom na Facebooku.

Ko boste postali mojster igre GeoGuessr, preverite še ta zemljevid, ki ima v rotaciji sicer le pet fotografij in zato ni ravno primeren za ponovno igranje, a je domnevno eden od najtežjih. Njegova težavnost je ocenjena ne s "težko", temveč z "nemogoče". Mi smo v prvem poskusu dobili 1.517 točk. Kliknite na fotografijo za povezavo. Foto: Matic Tomšič

Nekaj nasvetov, kako lahko v GeoGuessr dosežete več točk:



- Opazujte prometne znake, plakate, druge napise. Jezik in pisava lahko izdata pravo lokacijo. A pozor, mesto z napisi v francoščini je lahko tudi v Kanadi!



- Pozorni bodite na rastline. Bi takšna drevesa in grmovje prej rasli blizu morja ali na višji nadmorski višini?



- Po kateri strani ceste je smer vožnje? Če po levi, lahko to močno zoži izbor lokacij.

