"Prodaj avto in pošlji denar!" Preberite, kako se je naša bralka skoraj opekla.

Po sredini objavi članka o spletnem prevarantu , ki se je z lažno sliko izdajal za nekoga drugega in poskusil osvajati Slovenko, se nam je oglasila bralka in nam zaupala, da je njej na Facebooku prav tako začel pisati neznanec. Priznala je, da je njegovim sladkim besedam sprva res podlegla in stkala sta intimno vez, potem pa jo je, na to smo opozorili v sredinem članku , začel vztrajno prositi za denar.

Zgodba naše bralke, njeno ime hranimo v uredništvu, je dober primer, na kaj je treba paziti, ko vam na Facebooku prošnjo za prijateljstvo pošlje neznana privlačna oseba, pa naj bo to moški ali ženska, in vam začne pošiljati sporočila. Foto: Reuters

Ljubezenske zgodbe, ki jih piše Facebook. Vedno se končajo pri denarju.

Bralka je pred časom potrdila prijateljstvo z uporabnikom, ki se je na Facebooku predstavil kot Kent Vincent. Bil je zelo prijazen, nam je zaupala bralka, ki se je z moškim pogovarjala v angleškem jeziku. Povedal ji je, da dela na naftni ploščadi, da je vdovec in da ima najstniško hčer, ki je v internatu.

Kent Vincent, ki je pisal naši bralki, je res uporabljal veliko sladkih besed. Pogrešam te, ljubim te, želim si, da bi bila z mano, ti si moja žena, skupaj bova. Njegov romantični repertoar je bil sodeč po posnetkih pogovora precej obširen. Foto: Facebook

"Vsakodnevno je pošiljal lepa sporočila, pesmi, bil je zelo pozoren. Zaradi tega sem se zanj res ogrela," je priznala bralka. Da ji je bil moški všeč, dokazuje izmenjava sporočil med njo in Kentom.

A Vincent je nato nenadoma izginil s Facebooka in se znova pojavil šele čez nekaj dni, tokrat z drugim profilom.

Nekaj se je zalomilo, nekdo je verjetno poskusil vdreti v njegov profil na Facebooku, je pojasnil položaj. Foto: Facebook

A zgodila se je strašna stvar: na naftni ploščadi se je nekaj pokvarilo in Kent je nujno potreboval denar, da popravi oziroma pokrije škodo. Ali jo je povzročil on, ni jasno. Bralki je povedal, da potrebuje 15 tisoč evrov, a večino že ima, manjka mu jih samo še 2.500. Če denarja ne bo zbral, ga bodo poslali v zapor in nikoli se ne bosta videla, saj on v zaporu ne more preživeti, je potožil bralki. Foto: Facebook

Naslednji korak je bil logičen - Kent je bralko prosil, ali bi lahko ona, ljubezen njegovega življenja, nekako priskrbela denar. Sposodi naj si ga od družine, od prijateljev, od banke, celo od svoje službe, je predlagal. Zelo se je ogrel za idejo, ki jo je bralka predlagala sama: prodala bo svoj avtomobil!

"Druge rešitve ni. Zakaj nočeš prodati avtomobila? Če mi pomagaš priti od tukaj, ti bom dolžan do konca življenja. Avto ni nič, takoj ko lahko zapustim ta kraj, ti bom kupil novega." Foto: Facebook

A bralka je s to idejo zgolj želela potrditi svoje sume, ki so se pojavili po tem, ko so Kentove prošnje za denar postale vedno bolj agresivne. Ko mu je povedala, da avtomobila ne more prodati, saj ga potrebuje, je postal izredno napadalen in jo začel obtoževati, da ga je zavajala in pripravila do tega, da ji je zaupal.

Foto: Facebook

Bralki smo takoj po tem, ko nam je poslala sporočilo, pojasnili, da je oseba, s katero si je dopisovala in ki ji je bila všeč, svoje fotografije v resnici ukradla kanadskemu motivacijskemu govorcu Marcu Gervaisu. To smo zelo hitro in preprosto ugotovili s pomočjo Googlovega iskalnika fotografij. Kako lahko to storite tudi vi, smo opisali v tem prispevku.

Ker se na skoraj svojih vseh fotografijah šarmantno smeje, je Marc Gervais neprostovoljno postal kar pogost pomočnik prevarantov, ki se na spletu izdajajo za nekoga drugega in upajo, da bodo s tarčo potrpežljivo zgradili dovolj globok odnos, da ji ne bo težko dati denarja svojemu novemu "izbrancu". Foto: Facebook

Na zlorabe obličja Marca Gervaisa sicer že opozarja več spletnih strani in forumov, ki razkrivajo podobne prevare (primer ena, primer dve, primer tri).

