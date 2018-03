Kdo je v resnici sanjski moški, ki na spletu piše tudi Slovenkam

Bralki je na družbenem omrežju Facebook prošnjo za prijateljstvo poslal moški z imenom David Morgan in se z njo takoj zapletel v pogovor. Je Američan, samski in uspešen zdravnik, ki rad pomaga drugim, se je predstavil. V resnici gre za prevaranta, ki si je ime preprosto izmislil, fotografije pa ukradel resničnemu in na spletu tudi precej znanemu zdravniku.

Foto: Matic Tomšič

David Morgan, občasno tudi Zack Walker, Markus Foley, George Williams, David Phillips, Erick George in tako naprej, so imena šarmantnega moškega, ki je uspešen ameriški ali nemški zdravnik in pogosto na posebni misiji na Bližnjem vzhodu, kjer pomaga vojakom in ranjenim otrokom. Moški si na spletu, najpogosteje na Facebooku, išče družico, saj je samski oziroma ločenec. Pogosto ima sina ali hčer.

Nanj nas je opozorila bralka, ki se ji je zdelo nenavadno, da bi prav njo na družbenem omrežju Facebook našel in za prijateljico želel prav on, ko pa z njim nima nobenega skupnega prijatelja. Nikoli tudi še ni bila v ZDA, od koder prihaja David Morgan.

Pogovorov z njim po izmenjavi začetnih vljudnosti bralka ni nadaljevala, tisti, ki so jih, pa so ugotovili, da David ali Zack ali Markus želi samo eno stvar: njihov denar. Ni namreč trajalo prav dolgo, da je možakar uporabnice prosil, naj stopijo v stik z banko, se pretvarjajo, da so njegova žena, in mu s svojega računa na njegovega prenesejo določen znesek.

"David" ima na svojem profilu številne fotografije sebe, a ne izdaja nobenih drugih informacij o sebi. Takoj je tudi razvidno, da je bil njegov profil na Facebooku ustvarjen šele pred kratkim. Foto: Facebook

Gre za klasično tako imenovano nigerijsko spletno prevaro, pri kateri goljuf z osebnim stikom najprej vzpostavi zaupanje, nato pa udari s prošnjo za denar. Uporabnik bo v zameno za pomoč dobil več denarja, kot ga lahko prešteje, ali pa kaj drugega, v tem primeru morda ljubezen sanjskega moškega, obljubljajo prevaranti.

Obraz je posodil znani brazilski nevrokirurg

Da gre v našem primeru za prevaranta, smo ugotovili v manj kot eni minuti, saj smo njegovo fotografijo naložili v iskalnik Google, ki med drugim omogoča tudi iskanje po slikah. Google nam je povedal, da simpatični obraz v resnici pripada Fernandu Gomesu Pintu, znanemu nevrokirurgu in predavatelju z univerzitetnega kliničnega centra v brazilskem mestu Sao Paolo.

Fernando Gomes Pinto je na drugi strani Atlantika kar prepoznavna javna osebnost, na družbenem omrežju Instagram mu sledi več kot pol milijona ljudi. Prav z njegovega profila na Instagramu so prevaranti vzeli večino fotografij, s katerimi se drugod po spletu predstavljajo razni Davidi in Zacki. Foto: Instagram

Kako se lahko v prihodnosti prepričamo, da je David Morgan v resnici David Morgan?

Če bo tudi vas na Facebooku za prijatelja želel nekdo, ki ga ne poznate, in vam takoj začel pisati, se lahko o verodostojnosti njegove identitete prepričate tako, da shranite eno ali več njegovih fotografij, nato pa jih takole preverite z Googlovim iskalnikom fotografij:

Odprite Googlov iskalnik po fotografijah. Kliknete lahko na tole sliko, na zgornje zadebeljeno besedilo ali pa v brskalnik vpišete naslov https://images.google.com/. Nato kliknite na fotoaparat, ki je obkrožen z rdečo. Foto: Matic Tomšič

Zdaj kliknite na Prenesite sliko (1) in tisto, ki jo želite preveriti, naložite s klikom na gumb Izberite datoteko (2). V oknu, ki se odpre, izberite želeno fotografijo (3) in jo naložite s klikom na Odpri (4). Foto: Matic Tomšič

Google vam bo pokazal rezultate iskanja. Takoj izvemo, kdo je na fotografiji (1), nadaljnji rezultati iskanja pa uporabnika tudi opozorijo na povezavo iskanega obraza in spletnih prevar (2). Foto: Matic Tomšič

