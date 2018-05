Resnična tragedija, ki je postala zlata jama za prevarante

Na uredniški e-poštni naslov smo prejeli sporočilo, v katerem nam domnevni bankir sporoča, da lahko postanemo dedič skoraj polovice premoženja poslovneža, ki je umrl v nesreči. Gre za dobro znano e-poštno prevaro z dedovanjem, pri kateri goljuf poskusi doseči, da mu žrtev pred prevzemom milijonov pošlje nekaj denarja za odobritev transakcije, nato pa se ne javi več. A poslovnež, ki ga omenja prevarant, je bil resnična oseba, že pred šestimi leti pa je res umrl v pravi družinski tragediji.

Kako prepoznamo prevaro, v kateri nas prepričujejo, da smo dedič nekoga, ki ga sploh ne poznamo?

V e-poštnem sporočilu, ki smo ga prejeli v uredništvu, najverjetneje pa je podobnega kdaj prejel tudi marsikateri bralec, se je pošiljatelj predstavil kot bankir v eni od bank v Londonu.

Ponudil nam je edinstveno priložnost: pokojni poslovnež Ronald Bramlage, ki naj bi umrl v letalski nesreči skupaj z vso svojo družino, ni za sabo pustil nikogar, ki bi podedoval njegovo premoženje. Če mu pošljemo naše osebne podatke, bo bankir poskrbel, da bomo podedovali 45 odstotkov od 18 milijonov funtov, kolikor jih je na banki imel Bramlage.

Elektronska pošta, ki jo uporabniku v upanju, da bo nasedel, pošlje prevarant, je lahko videti zelo prepričljivo in vsebuje dokumente legitimnega videza, imena in logotipe resničnih oseb in organizacij, veliko pravnih in finančnih izrazov. A pozorni moramo biti predvsem na jezik, saj prevarante skoraj vedno izdajo slovnične napake. Foto: Matic Tomšič

Prevarant nam je sporočilo poslal v polomljeni slovenščini, očitno je bilo, da ga je iz drugega jezika prevedel s pomočjo spletnega prevajalnika Google Translate.

Slovnične napake in nekoherentne povedi so med drugim eden od glavnih pokazateljev, da nam je najverjetneje pisal prevarant.

Kje je prevarant sploh dobil naš e-poštni naslov?



V bolj zakotnih delih spleta je za praktično drobiž mogoče kupiti cele kupe e-poštnih naslovov s pripadajočimi lokacijami in morda celo imeni uporabnikov, ki v roke kibernetskih nepridipravov preidejo po hekerskih napadih na spletne strani z velikimi skupnostmi uporabnikov.



Na spletni strani Have I Been Pwned lahko preverimo, ali se je med zbirkami uporabniških podatkov, ki so bili ukradeni v teh hekerskih napadi (Have I Been Pwned jih ima v bazi več kot pet milijard), znašel tudi naš e-poštni naslov. V bolj zakotnih delih spleta je za praktično drobiž mogoče kupiti cele kupe e-poštnih naslovov s pripadajočimi lokacijami in morda celo imeni uporabnikov, ki v roke kibernetskih nepridipravov preidejo po hekerskih napadih na spletne strani z velikimi skupnostmi uporabnikov.Na spletni stranilahko preverimo, ali se je med zbirkami uporabniških podatkov, ki so bili ukradeni v teh hekerskih napadi (Have I Been Pwned jih ima v bazi več kot pet milijard), znašel tudi naš e-poštni naslov.

Kot smo pričakovali: "Da vam lahko pošljemo milijone, boste morali najprej nekaj malega plačati"

Na sporočilo smo odgovorili v angleščini in "bankirju" poslali lažne osebne podatke. Čez manj kot 24 ur nam je odgovoril (znova v polomljeni slovenščini), da so naši podatki v obdelavi in da se nam oglasi, ko bo transakcija pripravljena.

Preden lahko prejmemo naše milijone, bomo sicer verjetno morali plačati stroške prenosa denarja, a to je drobiž v primerjavi z bogastvom, ki ga bomo kmalu prejeli, je pojasnil prevarant.

V tem stadiju goljufije prevarant uporabnika praviloma prosi za bančno nakazilo, ki lahko znaša od nekaj deset do nekaj sto evrov, ali pa kar za podatke o bančnem računu in kopije osebnih dokumentov, da bodo stroške transakcije obdelali kar na banki.

Če uporabnika premaga želja po denarju, bo v prvem primeru ostal brez zneska, ki ga je nakazal, v drugem pa ga lahko doletijo še precej večje težave, saj lahko prevaranti izpraznijo njegov bančni račun ali pa mu ukradejo identiteto.

Vsega si prevaranti vendarle niso izmislili: Ronald Bramlage je res umrl v letalski tragediji

Prevaranti za legitimnost opisane finančne goljufije že sedmo leto uporabljajo ime Ronalda Bramlaga, ki je bil resničen ameriški poslovnež, izhajal pa je iz ene od vplivnejših in premožnejših družin v mestu Junction City v ameriški zvezni državi Kansas.

Ronald Bramlage z družino. Vsi so umrli v nesreči manjšega potniškega letala, ki ga je pilotiral sam. | Foto: Posnetek zaslona/NBC 41 Action News

Bramlage se je z ženo in štirimi otroki 7. junija 2012 vračal s počitnic na Bahamih, kamor so nekaj dni prej odleteli z Ronaldovim lastnim letalom.

Takrat je imel že skoraj dvajset let izkušenj s pilotiranjem, a ne s tem letalom, ki ga je kupil samo pet tednov pred družinskimi počitnicami.

Razbitine letala, s katerim je strmoglavila družina Bramlage. | Foto: Posnetek zaslona/KMBC 9

Bramlage je med poletom z Bahamov izgubil nadzor nad letalom in strmoglavil v bližini jezera Wales sredi Floride. V nesreči so umrli vsi člani družine Bramlage. Pogreba, ki je bil deset dni pozneje, se je udeležilo več kot 2.500 ljudi.

