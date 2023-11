Pozor: Google bo brisal uporabniške račune. Preverite, katere.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdor se bo prihodnje leto poskusil prijaviti v svoj pozabljen Googlov račun in preveriti vsebino, bo morda ugotovil, da to ni več mogoče. Foto: Shutterstock

Google bo v skladu z majsko napovedjo decembra začel odstranjevati neaktivne uporabniške račune Google, v katere se njihovi lastniki niso prijavili že vsaj dve leti. Kdor ima star uporabniški račun Google in ne želi izgubiti prav vseh podatkov, povezanih z njim, se mora vanj čim prej ponovno prijaviti.

Izbrisano bo prav vse

Decembrski rok, ki ga je letos spomladi postavil Google, velja za prav vse lastnike uporabniških računov Google, ki se vanje niso prijavili že najmanj dve leti. Skupaj z računi, ki jih bo Google izbrisal, bo izginilo vse – vsebina elektronske pošte Gmail, zaznamki v Googlovem Koledarju, datoteke in fotografije, naložene v Googlov oblak, je Google potrdil na uradnem blogu.

Google bo uporabnike pred izbrisom njihovega uporabniškega računa večkrat poskusil opozoriti tako s pošiljanjem e-pošte neposredno v predalnik računa Gmail, ki mu grozi izbris, kot z obveščanjem na rezervni e-poštni naslov, ki služi obnovitvi računa.

Starejši neaktivni računi so zelo mamljivi za internetne kriminalce

Pri Googlu so pojasnili, da je odstranitev neaktivnih uporabniških računov Google varnostni ukrep, saj so dolgo neuporabljeni računi pogosto tarča spletnih goljufov, ki vanje poskušajo vdreti in jih nato uporabijo v lastne namene.

Googlova analiza je tudi pokazala, da je pri starejših neaktivnih uporabniških računih Google verjetnost, da so zaščiteni z dvostopenjskim preverjanjem identitete, kar desetkrat manjša kot pri računih, ki so v aktivni uporabi.