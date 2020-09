Že pred Tourom so Rogliča vpletli v mrežo laži

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seznamu znanih Slovencev, ki so jih goljufi, posnemajoč modus operandi tako imenovanega "Volka iz Kijeva", do zdaj zlorabili za distribucijo zlonamernih spletnih povezav, se je tik pred začetkom letošnjega Toura priključil še Primož Roglič. Slaba fotomontaža ga prikazuje v družbi lamborghinija, klik nanjo pa vodi do spletnega mesta z lažnivimi obljubami o velikih zaslužkih.

Roglič je bil taktična izbira prevarantov, ki so računali na to, da bo izvrstni slovenski kolesar v teh dneh eden najpogosteje omenjanih in iskanih posameznikov na spletu.

Cilj prevare, ki smo jo na Siol.net že opisali, je uporabnike družbenih omrežij, kot sta Facebook in Instagram, prepričati, da kliknejo na povezavo s fotografijo in imenom znanega Slovenca, ki ponuja "enkratno priložnost".

Objava z obrazom Primoža Rogliča, ki jo profil SI-10 od 23. avgusta prek plačanih oglasov širi po družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Kdo je v ozadju profila, ni znano. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nato jih lažna zgodba o izjemnih zaslužkih poskuša prepričati, da se registrirajo na eno od platform za spletno trgovanje z valutami (forex) ali v spletno igralnico.

Spletni portal, kamor vodi klik na povezavo s fotomontažo Primoža Rogliča. Preden so ga onemogočili, je ponujal "izjemno poslovno priložnost". Foto: Matic Tomšič

Večinoma gre za zanikrne platforme brez ustreznih licenc, katerih namen je od uporabnikov izvabiti čim večja vplačila, izplačujejo pa redko oziroma sploh ne.

Foto: Facebook / globalnews-live.com

Neprostovoljno so v tej prevari na Facebooku nastopali že številni znani Slovenci, med drugim soustanovitelj borze s kriptovalutami Bitstamp in kriptomilijonar Damian Merlak, soustanovitelj podjetja Outfit7 in najbogatejši Slovenec Samo Login, nogometaš Sebastjan Cimirotič, podjetnik Jurij Schollmayer.

V ozadju te vrste prevare, ki se na družbenih omrežjih pojavlja že vsaj poldrugo leto dni, naj bi bilo po marčevskem razkritju švedskih preiskovalnih novinarjev ukrajinsko podjetje Milton Group, ki mu je poveljeval Jakob Keselman, samooklicani "Volk iz Kijeva".

Šlo je za pravo tovarno za goljufije, ki je delovala v enem od najuglednejših komercialnih poslopij v ukrajinski prestolnici Kijev, zgradbi Mandarin Plaza.

Jakob Keselman, direktor podjetja Milton Group, je marca zanikal, da bi bilo podjetje vpleteno v kakršnokoli finančno ali drugo prevaro. Keselman je nato izbrisal svoj profil na družbenem omrežju Instagram, na katerem je bilo razvidno, da si je nadel vzdevek Volk iz Kijeva, kar je najverjetneje poklon filmu Volk z Wall Streeta. Ta sicer, ironično, pripoveduje zgodbo nekdanjega ameriškega borznega posrednika Jordana Belforta oziroma resničnega "Volka z Wall Streeta", ki je zaslovel prav zaradi finančnih goljufij. Keselman oziroma "Volk iz Kijeva" naj bi bil sicer le obraz družbe Milton Group, niti v ozadju pa naj bi v resnici vlekel gruzijsko-izraelski poslovnež David Todua. Ta je sicer zanikal vsakršno formalno ali neformalno povezavo s podjetjem Milton Group. Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Tam je bil klicni center z okrog 200 zaposlenimi, ki so se strankam vsi po vrsti predstavljali kot strokovnjaki za naložbe ter trgovanje z valutami in kriptovalutami.

V resnici je šlo za organizirano prevarantsko operacijo, ki je naivne žrtve iskala v številnih državah in jih prepričevala, da so se ločile od svojega denarja.

Opekli so se tudi Slovenci

Dokumente, ki jih je med preiskavo z vzdevkom Tovarna za goljufije pridobil Dagens Nyheter, je časopis delil z Mednarodno mrežo centrov za preiskovalno novinarstvo OCCRP, katere del je tudi slovenski portal Oštro. Ta je po analizi dokumentov razkril, da je bilo med oškodovanimi tudi najmanj 25 Slovencev.

Slovenske žrtve ukrajinske operacije so v prevari izgubile od 50 evrov pa do več kot deset tisoč evrov. Eden od prevaranih Slovencev naj bi vložil celo več kot 100 tisoč evrov, vendar pa ni natanko znano, ali je nasedel tej ali eni od drugih prevar, piše Oštro.

