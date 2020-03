"Volk iz Kijeva": obraz velike operacije, ki cilja tudi Slovence

Direktor ukrajinskega podjetja Milton Group, ki je izvajalo oziroma najverjetneje še vedno izvaja finančno prevaro, je Jakob Keselman, ki sam sebi na družbenem omrežju Instagram, kjer je svoj profil v zadnjih dneh sicer izbrisal, pravi "Volk iz KIjeva". Keselman je zatrdil, da so ugotovitve preiskovalnih novinarjev napačne in da podjetje Milton Group ne izvaja finančnih prevar, temveč se ukvarja s tehnično podporo.

Direktor ukrajinskega podjetja Milton Group, ki je izvajalo oziroma najverjetneje še vedno izvaja finančno prevaro, je Jakob Keselman, ki sam sebi na družbenem omrežju Instagram, kjer je svoj profil v zadnjih dneh sicer izbrisal, pravi "Volk iz KIjeva". Keselman je zatrdil, da so ugotovitve preiskovalnih novinarjev napačne in da podjetje Milton Group ne izvaja finančnih prevar, temveč se ukvarja s tehnično podporo. Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Vse kaže na to, da je morda končno znano, kdo je v ozadju številnih plačanih objav na Facebooku, ki se tudi slovenskim uporabnikom množično prikazujejo že dlje kot eno leto, vodijo pa do izmišljenih zgodb, obljub o bajnih zaslužkih in na koncu izgubljenega denarja. Švedski preiskovalni novinarji so namreč razkrinkali masovno prevarantsko operacijo ukrajinskega podjetja Milton Group, ki je žrtve iskalo prav na opisani način. Nasedlo jim je tudi vsaj 25 Slovencev.

Tovarna za goljufije

V enem od najuglednejših komercialnih poslopij v ukrajinski prestolnici Kijev, zgradbi Mandarin Plaza, deluje podjetje Milton Group. Gre za klicni center z okrog 200 zaposlenimi, ki se strankam vsi po vrsti predstavljajo kot strokovnjaki za naložbe ter trgovanje z valutami in kriptovalutami.

V resnici gre za organizirano prevarantsko operacijo, ki naivne žrtve išče v številnih državah in jih prepričuje, da se ločijo od svojega denarja, je s pomočjo žvižgača, ki je bil eden od zaposlenih v podjetju Milton Group, razkril švedski časopis Dagens Nyheter.

200 zaposlenih v klicnem centru v Kijevu naj bi moralo izpolnjevati normo, ki je znašala 300 klicev s strankami - v resnici žrtvami prevare - dnevno. Foto: Thinkstock

Ko žrtev vzpostavi stik z goljufi, ki trnek mečejo zelo široko (več o tem, kako to počnejo in zakaj je to pomembno, malce nižje), ti nanjo pritisnejo z vsemi sredstvi. Najprej sledijo obljube o velikem dobičku, ko tega ni, sledijo zagotovila, da bodo vložek dobili nazaj, če le plačajo še malo več.

Na ukrajinske limanice so se ob več tisoč državljanih drugih držav ujeli tudi Slovenci

Dokumente, ki jih je med preiskavo z vzdevkom Tovarna za goljufije pridobil Dagens Nyheter, je časopis delil z Mednarodno mrežo centrov za preiskovalno novinarstvo OCCRP, katere del je tudi slovenski portal Oštro. Ta je po analizi dokumentov v ponedeljek razkril, da je bilo med oškodovanimi tudi najmanj 25 Slovencev.

Zemljevid, ki prikazuje, kje vse je podjetje Milton Group iskalo in tudi našlo žrtve. Na limanice naj bi se jih ujelo več tisoč, samo lani pa so jim izmaknili okrog 62 milijonov evrov. Goljufi niso delovali v državah, kjer je obstajala možnost, da bi pritegnili pozornost preiskovalcev, kot je na primer FBI v Združenih državah Amerike. Foto: OCCRP

Slovenske žrtve ukrajinske operacije so v prevari izgubile od 50 pa do več kot 10.000 evrov. Eden od naplahtanih Slovencev naj bi vložil celo več kot 100.000 evrov, vendar pa ni natanko znano, ali je nasedel tej ali eni od drugih prevar, piše Oštro.

Volk iz Kijeva



Jakob Keselman, direktor podjetja Milton Group, je za časopis Dagens Nyheter zanikal, da bi bilo podjetje vpleteno v kakršno koli finančno ali drugo prevaro.

Ena od fotografij, ki jih je Jakob Keselman oziroma "Volk iz Kijeva" objavil na Instagramu. Z njih je med drugim razvidno, da ima zelo rad drage avtomobile znamke Lamborghini. | Foto: Instagram / Dagens Nyheter / Posnetek zaslona Keselman je nato izbrisal svoj profil na družbenem omrežju Instagram, na katerem je bilo razvidno, da si je nadel vzdevek Volk iz Kijeva, kar je najverjetneje poklon filmu Volk z Wall Streeta. Ta sicer, ironično, pripoveduje zgodbo nekdanjega ameriškega borznega posrednika Jordana Belforta oziroma resničnega "Volka z Wall Streeta", ki je zaslovel prav zaradi finančnih goljufij.



Keselman oziroma "Volk iz Kijeva" naj bi bil sicer le obraz družbe Milton Group, niti v ozadju pa glede na podatke, ki jih je razkril žvižgač, v resnici vleče gruzijsko-izraelski poslovnež David Todua. Ta je medtem že zanikal vsakršno formalno ali neformalno povezavo s podjetjem Milton Group.

Način iskanja žrtev bo marsikateremu Slovencu in bralcu Siol.net zelo znan

Izpovedi žrtev operacije podjetja Milton Group, ki so jih v zadnjih dneh objavili nekateri v OCCRP vključeni mediji, vlečejo vzporednice s poskusi prevare, na katero na Siol.net opozarjamo že od septembra 2018.

Na domnevno priložnost za velik dobiček so namreč tako rekoč vsi naleteli prek plačanih objav na družbenem omrežju Facebook. Objav, s kakršnimi številni neznani profili slovenske uporabnike bombardirajo že poldrugo leto:

Kdo je bil v ozadju objav, ki jih na Facebooku v zadnjem letu in pol kar mrgoli, prikazujejo pa se tako rekoč vsem polnoletnim slovenskim uporabnikom, do zdaj ni bilo znano, po razkritju švedskega medija pa je slika malce bolj jasna. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Klik na te objave je žrtve prevare nato vodil do ponarejenih spletnih strani znanih novičarskih portalov, kjer so lahko prebrali več o domnevni poslovni priložnosti in se o njeni verodostojnosti prepričali z izmišljenimi izpovedmi prav tako izmišljenih ljudi, ki jim naj bi uspelo, oziroma z lažnimi priporočili znanih oseb.

Primer lažne vsebine, ki si je izposodila videz spletne strani Slovenske tiskovne agencije (STA). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Te vsebine so bile lokalizirane za vsak "trg" prevarantov posebej - ena od slovenskih žrtev je Oštru povedala, da je bilo vse skupaj prevedeno v slovenščino, kar sovpada z našimi predhodnimi opozorili.

V Sloveniji naj bi te priložnosti za dobiček med drugim zelo hvalili Samo Login, Damian Merlak, Jurij Schollmayer in še nekateri glasbeniki ter športniki, ki o tem seveda niso vedeli ničesar.

Če je žrtev kljub velikim rdečim klicajem nasedla obljubam in v prijavni obrazec vpisala svoje osebne podatke, so jo prevaranti včlanili na eno od platform za trgovanje z valutami ali krptovalutami oziroma v spletno igralnico. Nato so se začeli klici iz tujine in pozivi k čimprejšnjemu nakazilu denarja za začetek trgovanja.

Spomnimo, ko smo se tudi mi poskusno registrirali na eno od teh platform, je takoj začel neumorno zvoniti telefon, glas na drugi strani pa je pozival k nakazilu v višini najmanj 250 evrov, kar je eden od zneskov, ki ga v povezavi z Milton Group omenja tudi Oštro.

Takoj po registraciji nas je v zelo kratkem času kar sedemkrat poklical domnevni finančni svetovalec iz Anglije in nas pozval, naj na platformi za valutno trgovanje (forex) takoj vložimo 250 evrov, da ne bi zamudili edinstvene priložnosti. Klicni center v Ukrajini naj bi bil med drugim sicer opremljen s tehnologijo, ki jim omogoča navidezno spreminjanje lokacije. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pri tistih, ki še vedno niso podvomili v resničnost obljub, se je nato šele začelo zares dogajati.

Goljufi so po prejemu denarja prek plačilnih sistemov Western Union ali MoneyGram, pri katerih je nakazilom tako rekoč nemogoče slediti, še raje pa so imeli vplačila s kriptovalutami, od žrtev zahtevali namestitev programske opreme za oddaljeno podporo, ki jim je omogočila prevzem nadzora nad njihovim računalnikom.

Nadaljnje bančne transferje so goljufi nato z dostopom do žrtvinega e-bančništva izvrševali kar sami. Na računalniku žrtve so medtem prikazovali lažen trgovalni račun, na katerem je lahko spremljala navidezno rast njene naložbe. V resnici se je žrtvin denar že zdavnaj izgubil v mednarodnem labirintu osebnih računov in bitcoin naslovov.

Zaposleni v podjetju Milton Group naj bi se hvalili, koliko milijonov so že uspeli izvleči iz svojih tarč, in se iz njih norčevali ter jih poniževali. Foto: Thinkstock

Ko je žrtev enkrat ugotovila, da izplačilo dobička ni mogoče, so goljufi spremenili taktiko. Od njih so zahtevali dodatna vplačila, plačilo davkov, z njimi so vzpostaviti stik v imeni finančnih svetovalcev ali pravnikov in jim, seveda v zameno za provizijo, ponudili pomoč. Vsa ta dodatna komunikacija je še vedno potekala izključno prek klicnega centra v Kijevu.

