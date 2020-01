Mali vodič za najboljše zvočnike, ki si jih lahko privošči vsak

Oglasno sporočilo

Standardi ljubiteljev glasbe so še posebej visoki, ko gre za nakup nove avdio-video opreme, kamor spadajo tudi zvočniki. Vedno želimo čim boljši zvok, želimo začutiti njegovo polnost in, kar je najpomembneje, želimo, da je resnično podoben originalu.

Če iščete nove zvočnike Hi-Fi, bolj kakovostne zvočnike za svoj računalnik ali potrebujete nov prenosni Bluetooth zvočnik, si preberite ta vodič najboljših modelov in osnovnih funkcij, ki jih morate upoštevati pred nakupom.

Nenavadne rešitve, ki vas bodo navdušile

Vodič bomo začeli z enim morda nepričakovanim, a neizogibnim nasvetom. V primeru, da ste zelo zadovoljni s svojimi Hi-Fi zvočniki in jih kljub zastarelosti in dejstvu, da jih ne morete več povezati z vsemi napravami, ne želite zamenjati, lahko težavo rešite z nakupom Bluetooth adapterja.

Preprosta in priročna rešitev za vse, ki ne želijo ali trenutno ne morejo nadomestiti zvočnikov, vam bo omogočila, da obstoječe zvočnike prek Bluetooth povezave povežete s svojim mobilnim telefonom, tabličnim računalnikom ali računalnikom.

Še en predlog, ki ga ne smemo preskočiti, zadeva vse bolj priljubljene pametne zvočnike. To velja za zvočnike, ki so tudi domači pomočniki, s katerimi se lahko pogovarjate, kot so Google Home ali Amazon Echo zvočniki. Morda ne bo zadostilo strogemu ušesu povprečnega avdiofila, vendar predstavljajo priročen način za uživanje v glasbi v tistih prostorih v vašem domu, kjer še nimate računalnika ali druge naprave za poslušanje glasbe.

Kakor raste njihova priljubljenost, tako naraščajo tudi njihove cene, zato boste morda razmislili o nakupu več pametnih zvočnikov, ki jih lahko nato povežete in postavite v različne prostore svojega doma.

Nepremagljivi prenosni zvočniki

Čeprav so pametni zvočniki dovolj majhni in dovolj praktični, padejo na preizkusu prenosljivosti. Tu zato pridejo v poštev nepremagljivi prenosni Bluetooth zvočniki. Običajno so opremljeni z baterijo, ki zdrži več ur in imajo presenetljivo dobro kakovost zvoka, predvsem pa so praktični. Poleg tega za prenosne Bluetooth zvočnike velja tudi, da ne glede na to, koliko ste pripravljeni porabiti, boste za svoj denar dobili visoko kakovost.

Hišni zvočniki in zvočniki za računalnik

Vse možnosti zvočnikov in modeli, ki smo jih že omenili, so dobra izbira za občasno poslušanje glasbe ali uživanje v glasbi, ko ste na poti ali zunaj svojega doma.

Če iščete nekaj bolj specifičnega in/ali resnejšega, kupite domači Hi-Fi zvočnik. Tako imenovani »bookshelf zvočniki« so nenadomestljivi za vse avdiofile, ki ne pristanejo na kompromis. Poleg tega, da boste z njimi v vaš dom vnesli popolno kakovost zvoka, bosta tudi njihov dizajn in kakovost izdelave odlično dopolnila prostor oz. vašo dnevno sobo.

Poleg visoke kakovosti zvoka imajo klasični Hi-Fi zvočniki visoko tudi ceno, saj so najdražja pot do dobrega zvoka. Zagrizene in brezkompromisne avdiofile namreč stanejo pravo malo bogastvo.

Za vse ostale "smrtnike", ki ne želijo imeti zvočnikov, katerih vrednost je mogoče primerjati z rabljenim avtomobilom srednjega cenovnega razreda, vendar kljub temu želijo uživati v kakovostnem zvoku, bodo odlična izbira številni večpredstavnostni zvočniki ali računalniški zvočniki. Dobite jih lahko v različnih variantah - s številnimi priključki, možnostmi in z zelo enostavno namestitvijo.

Vsem ljubiteljem dobrega dizajna ne bo treba popuščati, saj so, razen klasičnega videza zvočnikov, kot so Logitech, Genius, Trust in podobno, na trgu tudi dizajnerski modeli vrhunskih proizvajalcev, kot so JBL, Bowers & Wilkins ali modeli Bose.

Naj bo internet vaš največji zaveznik

