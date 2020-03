Glasovanje za Naj mobitel smo podaljšali

Pandemija koronavirusa nas je zaradi skrbi za naše zdravje in zdravje vseh okoli nas prisilila, da ostajamo doma in se odpovemo nenujnim družbenim stikom. V teh razmerah zato ne moremo kakovostno izpeljati našega izbora za naj mobitel do konca, predvsem pa ne moremo zmagovalcem zagotoviti ustrezne podelitve nazivov, o katerih boste odločali predvsem vi, naši bralci.

Zato smo se odločili, da prehod v naslednjo fazo izbora prestavimo za (vsaj) dva tedna. Podaljšali bomo obdobje glasovanja do 7. aprila (natančneje si preberite v osveženih pravilih in pogojih) in potem nekaj dni pred tem ponovno preučili razmere. V tem času lahko preberete še več naših prispevkov, vtisov in recenzij ter se tudi tako še bolj spoznate z nominiranci in tako oddate svoje še bolj preučene glasove.

Vsem nam je želja, da se življenje čim prej vrne v ustaljene tirnice in da epidemija ostane za nami. Ravno to, da želimo tudi ta izbor izpeljati in zaključiti v čim bolj običajnih razmerah, je še en naš korak v prizadevanjih, da te razmere premagamo čim prej in manj boleče.

V pravilih in pogojih boste lahko prebrali tudi, ali se bo podaljšalo obdobje sodelovanja v nagradni igri.

Vemo, da boste to odločitev sprejeli z razumevanjem, za kar se vam zahvaljujemo. Želimo vam tudi v teh časih čim več prijetnega in koristnega branja na vašem in našem digitalnem mediju Siol.net.