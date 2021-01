V zadnjih devetih letih za 100 odstotkov več kršiteljev

Mobilni telefoni so že vrsto let eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu. Vse bolj razširjen problem je tudi v Sloveniji vedno pogostejši dejavnik, ki dokazano povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč.

V letu 2020 je policija ugotovila 36.771 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2019, v zadnjih devetih letih je tovrstnih kršitev za kar 100-odstotno več. Med kršitelji z 28,5 odstotka prevladuje starostna skupina od 35 do 44 let.

Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu! Agencija za varnost prometa s partnerji pričenja z nacionalno preventivno kampanjo za ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona v prometu Varno brez telefona, ki bo potekala od 25. januarja do 7. februarja 2021. Kampanji se pridružujejo DARS, d. d., Zavod Varna pot, Zavod Vozim, Zavod Reševalni pas, AMZS in Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki bodo javnost ozaveščali preko družbenih omrežij in spleta. Vsi skupaj pozivajo: "Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!"

23-kratno večje tveganje za prometne nesreče

Mobilni telefoni močno vplivajo na kognitivne sposobnosti voznika. Pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni do 23-kratno večje tveganje za nastanek prometne nesreče. Telefoni motijo našo koncentracijo, saj človek ni sposoben opravljati dveh miselnih operacij hkrati, na kar Agencija opozarja tudi s preventivno kampanjo.

V času trajanja kampanje Varno brez telefona bo Agencija izvedla novo terensko raziskavo glede uporabe mobilnih telefonov v prometu, policija pa bo med rednim delom poostreno nadzirala uporabo naprav in opreme, ki ovirajo voznike med vožnjo, kot tudi uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov.

Slabši reakcijski čas Med uporabo mobilnega telefona je uporabnikova pozornost zmanjšana v kar treh vidikih zaznavanja in upravljanja: vidnem – namesto na cesto in okolje je pogled usmerjen v zaslon telefona, telesnem – roke niso na volanu ali krmilu vozila, temveč na napravi, miselnem – miselni procesi so usmerjeni v dogajanje, ki ga sporoča naprava.

Z uporabo mobilnega telefona med vožnjo se pomembno zmanjšuje zbranost voznika in zmožnost za pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije iz okolja, zato se poveča tveganje za nastanek prometne nesreče, po različnih mednarodnih raziskavah od 4- do 23-krat. Tako ogrožamo sebe in druge, za nastanek nesreče pa je dovolj že majhna napaka.

Kot bi vozil z zaprtimi očmi

Tuje raziskave kažejo, da je med pisanjem SMS-sporočila ali pregledovanjem družbenih omrežij voznik povprečno 5 sekund osredotočen na telefon in ne na vožnjo. Pri hitrosti 60 km/h prevozi razdaljo več kot 83 metrov. V naselju, pri vožnji 50 kilometrov na uro, prevozi skoraj 70 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 kilometrov na uro v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 100 kilometrov na uro pa prevozi 139 metrov. Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bistveno zmanjšano pozornostjo ter s tem ogroža sebe in vse druge udeležence prometa.

Pri voznikih so različne študije ugotovile tudi do 50 odstotkov slabši reakcijski čas kot pri vožnji v normalnih pogojih:

počasneje zaznavajo prometno signalizacijo,

imajo daljši zavorni čas,

zmanjšano zaznavajo okolice,

počasneje se odzivajo na nepredvidene dogodke,

imajo zmanjšano vidno polje,

vozijo s krajšo/neustrezno varnostno razdaljo,

ne zmorejo vzdrževati enakomerne hitrosti vožnje,

odziv na nepredvidene dogodke je slabši,

pogosto brez nadzora menjajo vozni pas.

V Sloveniji med vožnjo telefonira 75 odstotkov voznikov

Agencija za varnost prometa je v letu 2016 izvedla raziskavo, ki je že tedaj pokazala, da mobilne telefone med vožnjo uporablja kar 75 odstotkov voznikov.

Vozniki, kolesarji in pešci se še vedno premalo zavedajo nevarnosti in tveganj, povezanih z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Tudi zato bo Agencija za varnost prometa v času nacionalne preventivne akcije izvedla terensko raziskavo uporabe mobilnih telefonov v prometu.

Trije od štirih voznikov so med vožnjo telefonirali, vsak tretji (30 odstotkov) pa je pregledoval družbena omrežja. Približno 7 odstotkov voznikov si je med vožnjo zapisovalo beležke ali opomnike, 5 odstotkov jih je brskalo po spletu, 3 odstotki pa so uporabljali druge mobilne aplikacije. Tudi nevroznanstvena raziskava Agencije za varnost prometa iz leta 2017 je potrdila, da mobilni telefoni med vožnjo pomembno preusmerjajo voznikovo pozornost.

Pogovori med vožnjo v povprečju trajajo pet minut, pisanje ali pregledovanje sporočil vzame tri minute, za pregled družbenih omrežij pa vozniki porabijo štiri minute.

Število ugotovljenih kršitev narašča

Zakonodaja določa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).

V letu 2020 je policija ugotovila 36.771 kršitev po 35. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. Lani je bilo takšnih kršitev za 17 odstotkov manj, oziroma skupaj 31.406. V zadnjih devetih letih je zaznati naraščajoč trend tovrstnih kršitev, od leta 2012 do 2020 za kar 100 odstotkov!

Pogosta uporaba tudi med kolesarji in pešci

Tudi med kolesarjenjem ne uporabljajmo mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, saj to pomembno vpliva na zaznavanje prometa in dogajanja v okolici ter pravočasno reagiranje.

Agencija opozarja, da nemalokrat vidimo zamišljene pešce, ki s pogledom v mobilni telefon stopijo na prehod za pešce ali na kolesarsko stezo in ne preverijo, ali so to storili dovolj varno. Pravočasnost in ustreznost reakcij pešca je zaradi uporabe mobilnih telefonov in pregledovanja družbenih omrežij zmanjšana do 60 odstotkov.

V pričakovanju strožjih kazni

Uporaba mobilnega telefona predstavlja velik izziv na področju izboljšanja varnosti cestnega prometa. Agencija za varnost prometa v različnih preventivnih akcijah na to opozarja že dalj časa, zato je predlagala spremembo Zakona o pravilih cestnega prometa, da se uporaba telefona med vožnjo opredeli kot prekršek, za katerega bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi 3 kazenske točke. Ministrstvo za infrastrukturo je predlog Agencije upoštevalo v predlogu zakonske novele, ki je v postopku obravnave v Državnem zboru.