Štirje predstavniki digitalne elite: paradni konji za najzahtevnejše uporabnike

Čeprav je njihova tehnologija nadvse vrhunska in dodelana do najmanjše podrobnosti, pa se v nekaterih značilnostih razlikujejo, tako da so primerni za različne tipe uporabnikov oziroma strežejo različnim zahtevam.

Njihov skupni imenovalec so ekskluzivnost, prestiž in visok ugled. Ponujajo vso tehnologijo, ki je zdaj na voljo, imajo vrhunske fotoaparate, zmogljive procesorje, veliko pomnilnika za gladko in nemoteno uporabo. Štirje mobiteli, ki smo jih vzeli pod drobnogled, so primerni za poslovno uporabo, vendar so dovolj zmogljivi tudi za zelo resno zabavo na najvišji ravni – za najzahtevnejše igre. Gre za mobitele, ki nikogar ne razočarajo. To so naprave, ki vas ne upočasnjujejo, ampak sledijo vsem vašim gibom.

Dva velikana v enem videu

Za lažjo odločitev, kateri mobitel izbrati zase, smo preverili dva digitalna prvaka – Apple iPhone 12 Pro in Samsung Galaxy Note20 5G. V videu preverite njune glavne značilnosti in mogoče boste izvedeli, zakaj vam je eden od njiju resnično pisan na kožo.

Oglejte si video:





Vrh premijskih mobitelov: bogastvo funkcij in moči

Hiter pregled: so pravi za vas?

iPhone 12 Pro: Naprava, ki prehiteva čas

Elitni iPhone 12 Pro, ki omogoča povezavo z mobilnimi omrežji 5G, je manjši od letošnjih Applovih najrazkošnejših iPhonov, vendar ima še kakovostnejši zaslon in naprednejšo kamero s tremi objektivi.

15,5-centimetrski oziroma 6,1-palčni zaslon Super Retina XDR (OLED-tehnologija) se razteza od roba do roba in ima ločljivost 1.170 x 2.532 slikovnih pik, omogoča pa dobro čitljivost na prostem. Barve zaslonskega prikaza so izrazitejše v primerjavi s prejšnjim modelom.

Zaradi keramične prevleke je zaslon veliko trpežnejši in bolj odporen na praske. Ljubitelji portretne fotografije bodo nad njim navdušeni, saj se zelo dobro obnese tudi v slabših svetlobnih razmerah. Širokokotna kamera namreč, tako zatrjuje proizvajalec, ujame kar 27 odstotkov več svetlobe.

Najhitrejši Applov procesor v pametnem mobitelu – A14 Bionic naj bi bil 50 odstotkov hitrejši od vseh drugih procesorjev za mobitele.

Baterija zmogljivosti 2.815 mAh omogoča celodnevno uporabo naprave oziroma po specifikacijah proizvajalca 18 ur predvajanja videoposnetkov, 11 ur pretočnega ogleda videovsebin ali 65 ur predvajanja avdiovsebin.

Visoka estetska merila

Oblikovna dovršenost mobitela prepriča uporabnike z najvišjimi estetskimi standardi. Njegove ravne stranice in zaobljeni vogali iz nerjavečega jekla se zdijo še popolnejši v kombinaciji z matiranim hrbtiščem, saj so sledi prstnih odtisov skoraj neopazne. Pohvali se lahko tudi s standardom povečane zaščite IP68, ki zagotavlja popolno odpornost proti vdorom tekočin in prahu. V globini šest metrov naj bi zdržal do 30 minut.

Uporabniki mobitela iPhone 12 Pro so navdušeni predvsem nad nadgradnjo kamer, učinkovitostjo v slabših svetlobnih razmerah, tako da je to mobitel, ki bo navdušil predvsem ljubitelje portretne fotografije in vse, ki potrebujejo dobro čitljivost tudi na prostem. Zelo dobro sprejeta novost pa je tudi poseben magnet MagSafe za držanje naprave med polnjenjem.

iPhone 12 Pro: Za uporabnike, vajene Applovih naprav, ki želijo imeti najboljše.

Za ljubitelje portretne fotografije.

Za vse, ki potrebujejo dobro čitljivost tudi na prostem.

Samsung Galaxy Note 20 5G: Računalnik in mini medijski center

Samsung Galaxy Note 20 5G je v svojem razredu in verjetno tudi na sploh najzmogljivejši Samsungov pametni telefon do zdaj, ki za vedno spreminja vaš način dela in igre, saj se je znašel v razredu zmogljivejših prenosnih računalnikov.

V kombinaciji s pisalom S Pen, ki ga loči od vseh drugih naprav, gre za računalnik in rokovnik ter multimedijski center v enem. Pisalo S Pen premore tudi Bluetooth, s katerim postane priročen brezžični krmilnik. Z njim je mogoče upravljati zaslonske zajeme, dodajati zapiske na dokumente PDF ali ga uporabiti kot sprožilec za kamero.

Njegov dinamični AMOLED 2X brezkončni-O zaslon s 120-herčno frekvenco osveževanja prinaša barvit pogled brez bleščanja tudi pri jasni dnevni svetlobi. Zaslon je velik, premer je 6,9 palca oziroma 17,5 centimetra.

Snemanje videa v ločljivosti 8K

Glavna kamera je vas bo prepričala s svojo petkratno optično povečavo, ki s programskim povečevanjem omogoča še desetkrat večjo povečavo. Na glavni kameri je Samsungovo tipalo z ločljivostjo 108 milijonov pik, poleg tega pa še ultraširoka in periskopska telefoto kamera. Za zajem videoposnetkov sta zelo dobrodošla hitro lasersko samodejno ostrenje in možnost snemanja videa v ločljivosti 8K. Sprednja kamera ima ločljivost deset milijonov pik in vidni kot 120 stopinj.

Program Samsung DeX omogoča brezžično povezovanje s televizorjem za ogled filma ali z osebnim računalnikom za še več produktivnosti in ustvarjalnosti.

Najpametnejša baterija zmogljivosti 4.500 mAh zagotavlja energijo za ves delovni dan in še nočno zabavo. Note 20 Ultra podpira tudi hitro brezžično polnjenje.

Samsung Galaxy Note 20 5G: Za vse, ki potrebujejo velik zaslon.

Za tiste, ki radi pišejo s pisalom in ga znajo izkoristiti za svojo ustvarjalnost in produktivnost.

Računalnik in mini medijski center, ki ga spravite v žep.

Huawei P40 Pro: fotografiraj kot profesionalec

Huawei P40 Pro je izboljšani model najzmogljivejše serije Huaweievih pametnih mobitelov Huawei P40. Je osupljivo zmogljiv pametni mobitel, ki se ponaša s fotoaparatom, kakršnega nima noben drug mobitel.

Z njim je mogoče zares odlično fotografirati ljudi, predmete od blizu, panorame in nočne motive, kar pomaga tudi pri odklepanju zaslona s prepoznavo obraza v slabih svetlobnih razmerah. Med drugim se ponaša s periskopsko kamero, ki mu omogoča kar desetkratno optično povečavo.

Model Huawei P40 Pro odlikuje sklop štirih vrhunskih kamer Leica Ultra Vision s funkcijo SuperSensing Cine in kamero za 3D-globinsko zaznavo za 50-kratno povečavo SuperZoom. Skokovit napredek v fotografski zmogljivosti omogoča tipalo Huawei Ultra Vision Sensor. Za številne so ta dejstva dovolj velik razlog za nakup. Sklop kamer je sposoben zajeti tudi video v razločljivosti 4K.

Izjemna zmogljivost v družbi z vrhunskim zaslonom

Vzdržuje ga baterija z zmogljivostjo 4.200 miliamperskih ur z možnostjo hitrega žičnega (do 40 W) ter brezžičnega (do 27 W) polnjenja SuperCharge. S hitrim brezžičnim polnjenjem ga od nič do 50 odstotkov napolnite v pol ure.

Srce mobitela Huawei P40 Pro je v procesorju Kirin 990 5G, ki zagotavlja podporo za mobilna omrežja pete generacije (5G) in hitra brezžična omrežja Wi-Fi 6.

Napredna tehnologija je vgrajena v čudovito, a hkrati tudi kompaktno ohišje z izjemnim zaslonom. Ima Overflow zaslon OLED s premerom diagonale 6,58 palca oziroma 16,7 centimetra, ki poleg običajnega osveževanja 60 Hz podpira tudi 90 Hz, kar je zlasti dobrodošlo za ljubitelje razgibanih iger na pametnem telefonu. Robov okoli zaslona skoraj ni, zaslon je dovolj svetel za uporabo na prostem, barve pa so žive in prijetne tudi pri normalni nastavitvi.

Z njim bo vsak ljubitelj multimedijskih vsebin užival, ne da bi ga telefon upočasnjeval.

Huawei P40 Pro: Za zahtevne ljubitelje portretne fotografije, tudi v najtežjih pogojih snemanja.

Za vse, ki potrebujejo velik zaslon.

Za multimedijske navdušence.

LG Wing 5G: Prvi 5G mobitel z vrtljivim zaslonom

Če ste ljubitelj posebnih naprav, potem je mobitel LG Wing 5G pravi za vas. Wing se od preostalih telefonov na trgu razlikuje zaradi dodatnega zaslona, ki se skriva pod brezhibnim 17,27-centimetrskim oziroma, 6,8-palčnim zaslonom P-OLED.

Sekundarni zaslon G-OLED z 10,13-centimetrsko oziroma 3,9-palčno diagonalo ponuja podobne značilnosti kot primarni. Dva zaslona v kombinaciji z novo obliko omogočata lažji način uporabe aplikacij in funkcij ter poneseta večopravilnost na višjo raven. Uporabniku omogočata resnično razkošno uživanje v multimedijskih vsebinah. Ima 8 GB delovnega pomnilnika in 125 GB vgrajenega pomnilnika za shranjevanje podatkov.

Multimedijske vsebine na višji ravni

Primarni zaslon lahko s premikom enega samega prsta zavrtimo za 90 stopinj in takoj spoznamo, kako je telefon dobil ime – v trenutku se pokažejo "krila". Tako se mobitel premakne v vodoravni položaj in razkrije sekundarni zaslon, ki nam ponuja dodatne možnosti uporabe. Primarni zaslon ima v tem primeru funkcijo medijskega krmilnika, za nastavljanje glasnosti in svetilnosti ter za predogled med urejanjem fotografij in posnetkov. Vrtljivi način je priročen tudi za prikazovanje dveh aplikacij hkrati oziroma za večopravilnost. Zapriseženi "multitaskerji" si tako med zoom konferenco delajo zapiske, klepetajo s prijatelji ali brskajo po spletu.

Baterija zmogljivosti 4.000 mAh ponuja celodnevno uporabo obeh zaslonov, tako da razočaranj sredi nujnih opravkov na poti, v službi ali doma, ne bo.

Poleg tega, da LG Wing podpira tehnologijo 5G, se ponaša z vrhunskimi specifikacijami in je opremljen s tremi zadnjimi ter izskočno sprednjo kamero, ki so zasnovane za širok izbor možnosti pri fotografiranju in ustvarjanju kakovostnih videoposnetkov. Sekundarna kamera, dosegljiva z zasukom zaslona, je namenjena snemanju z možnostjo umirjanja posnetka (funkcija gimbal).