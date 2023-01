Bralci Siol.net: to so pametni telefoni, ki se jih najbolj izplača kupiti

V prvi glasovalni krog letošnjega izbora Naj Digi ste v podkategorijo Najboljši nakup z vašimi glasovi uvrstili kar enajst pametnih telefonov , ki kupcu ponujajo dobro razmerje med kakovostjo in ceno. To so Apple iPhone 13, Apple iPhone 14, Honor 70 5G, Honor X8, Huawei nova 10, Huawei P50 Pocket, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy S22, Sony Xperia 5 IV, vivo X80 Lite, Xiaomi Redmi Note 11 in Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Predstavljamo jih malce podrobneje, našteti so v abecednem vrstnem redu.

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Foto: Shutterstock

iPhone 13 sicer nosi letnico 2021, a gre še vedno za zelo zmogljiv in vsestranski pametni telefon, ki bo, če se v industriji mobilnih naprav ne zgodi kaj prelomnega, še nekaj let z lahkoto držal priključek z novejšimi modeli. Med njegove najboljše lastnosti štejemo izredno hitrost in gladkost delovanja, fotoaparat in videokamero, ki bosta zadovoljila večino potreb 99 odstotkov uporabnikov (tisti najbolj zahtevni lahko posežejo po modelih Pro), in pa trenutno tudi nekoliko nižjo ceno v primerjavi z novejšim bratom iPhone 14, ki mu je trinajstica pravzaprav precej podobna.



Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Foto: Sabina Bravec



iPhone 14 je aktualni "klasični" iPhone, torej model za kupca, ki sta mu različici Pro predragi, iPhone 14 Plus pa prevelik. Štirinajstica je sicer izredno podobna predhodniku, torej modelu iPhone 13, saj imata tako rekoč enaka zaslona in sta skoraj enako težka in debela, povprečen uporabnik pa v hitrosti delovanja ne bo opazil tako rekoč nobene razlike.

Prednosti iPhona 14 v primerjavi s predhodnikom je sicer malenkost izboljšan sistem kamer in pa nekoliko bolj učinkovita poraba energije, kar se odraža v daljših intervalih med polnjenjem baterije. iPhone 14 bo verjetno tudi eno leto dlje prejemal posodobitve operacijskega sistema. Ali je to vredno dodatnih sto evrov, presodite sami.

Honor 70 5G

Honor 70 5G

Odkar se je Honor odcepil od Huaweija in postal samostojno podjetje, so njegovi pametni telefoni znova postali zanimivi tudi za kupce v Evropi, saj so lahko znova opremljeni z Googlovo programsko opremo. Honor 70 5G spominja na dobre stare čase Honorja, ko je ta za zelo razumno ceno uporabnikom ponudil izredno premijsko in predvsem celostno (torej tudi z Googlovimi storitvami) izkušnjo brez sklepanja prevelikih kompromisov. Honor 70 5G je lep, hiter, precej velik, fotografsko nadarjen in v splošnem predvsem vsestranski pametni telefon, ki bo na kožo pisan vsakemu kupcu, ki za mobilnik naslednjih 24 mesecev ne želi plačevati po 50 evrov, bi pa rad kupil takega, ki mu bo podobno zadovoljstvo nudil brez prevelike obremenitve denarnice.

Honor X8

Honor X8 Foto: Honor

X8 je Honorjev nizkocenovnik, ki se ne slepi, da lahko drži korak z večjimi in dražjimi sodobniki, a to ne pomeni, da ga je treba kar prezreti. Manj zahtevnim uporabnikom bo namreč nudil tako rekoč vse, kar jim lahko nudijo tudi štirikrat, petkrat dražji modeli: ima velik zaslon, soliden fotoaparat, za takšno ceno (priporočena maloprodajna v Sloveniji je 250 evrov) pravzaprav odlično avtonomijo baterije in dostop do vseh najpogosteje uporabljanih storitev in aplikacij. X8 je lahko tudi prav zadovoljivo dober začasni pametni telefon za zahtevnejše uporabnike, ki so ostali brez svoje precej dražje naprave.

Huawei nova 10

Huawei nova 10 |Foto: Huawei

Huawei nova 10 je z vidika vsestranskosti in kakovosti nabora (strojnih) funkcij tako rekoč popoln predstavnik srednjega razreda oziroma cenovnega razreda do 500 evrov: je prijetno velik, ima odličen zaslon, zelo spodoben fotoaparat in videokamero, je povsem zadovoljivo uren, polni se izredno hitro, avtonomija baterije je več kot solidna. Njegova daleč največja hiba je, vsaj na evropskem trgu, odsotnost Googlovih storitev. Do določene mere se to omejitev sicer da zaobiti, a bo za marsikaterega uporabnika to terjalo preprosto preveč prilagajanja oziroma sklepanja kompromisov.

Svoj glas v prvem glasovalnem krogu izbora Naj digi lahko oddate na tej povezavi.

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket Foto: Ana Kovač

V našem pred skoraj leto dni objavljenim preizkusom pregibnega pametnega telefona Huawei P50 Pocket smo najbolj pohvalili njegov svež pristop do takšnega formata naprave, ki je na trgu takrat obstajal že skoraj dve leti, in pa dejstvo, da je bilo pregibanje skoraj povsem brezšivno. Všeč sta nam bili tudi celostna podoba modela P50 Pocket, njegov nabor strojnih funkcij in pa zelo spodoben sistem kamer. Pomisleke smo medtem izrazili zaradi odsotnosti Googlovih storitev, zaradi česar je telefon že v štartu manj zanimiv za kupce v Sloveniji, saj "iz škatle" ne deluje tako kot vsi ostali, temveč je potrebne nekaj konkretne telovadbe z aplikacijami, in zaradi visoke cene.

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G Foto: Samsung

Samsung Galaxy A53 5G je odličen nakup za vse, ki iščejo "ziheraša" ene od najbolj prepoznavnih znamk in ne želijo zapraviti preveč denarja. Gre za napravo, ki na nobenem področju zares ne blesti, a tudi ne zaostaja veliko, ima pa skoraj vse, kar imajo tudi precej dražji sodobniki: odpornost proti vdoru vode, zaslon Super AMOLED z visoko hitrostjo osveževanja, zelo dober sistem kamer, veliko različnih kombinacij velikosti pomnilnika in prostora za shranjevanje podatkov, ogromno baterijo, povezljivost s 5G. Hitrejše bi lahko bilo le hitro polnjenje, ki nekoliko zaostaja za tekmeci s Kitajske.

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Foto: Shutterstock

Samsung Galaxy S22 je za Samsung to, kar je iPhone 14 za Apple, torej "klasični" model najbolj prestižne (oziroma v Applovem primeru edine) linije pametnih telefonov obeh proizvajalcev. Gre torej za neke vrste vstopni model, ki pa ga je vseeno nekoliko nepošteno opisati na tak način, saj gre za vrhunsko napravo s samimi izbranimi komponentami. To pomeni najboljše materiale, najboljši zaslon, najhitrejši procesor in (skoraj) najboljši fotoaparat med vsemi, ki jih je na trg v svojih pametnih telefonih poslal Samsung.

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 5 IV Foto: Shutterstock

Xperia 5 IV je vsaj na papirju telefon s popolnimi specifikacijami: ima klasičen, nekoliko ožji škatlast dizajn, ki je mnogim uporabnikom zelo všeč, izvrsten zaslon, ki tako rekoč nima pomanjkljivosti, odlične zvočnike, vrhunski haptični motor za prejemanje povratnih informacij s tresenjem telefona, hiter procesor, zelo dobro avtonomijo baterije in hitro polnjenje, fenomenalen sistem kamer in podporne aplikacije, ki so na kožo pisane mobilnim fotografom. Težava, na katero bodo morda naleteli nekateri uporabniki, je malce večja zahtevnost za ustvarjanje res dobrih fotografij, saj najboljše nastanejo z ročnim nastavljanjem parametrov (telefon tudi ne pozna nočnega načina kamere), se pa Xperia 5 IV za to malce odkupi z zares odličnimi načini za snemanje videa.

vivo X80 Lite

vivo X80 Lite Foto: Ana Kovač

Takole smo lani zapisali v našem testu vivo X80 lite: "Vivo X80 Lite zagotovo nima vseh dobrot kot njegov najbližji rojak vivo X80 Pro, a je zato od njega bistveno cenejši. Za svojo ceno ima dovolj adutov, zaradi katerih je v kategoriji telefonov pod 500 evrov zagotovo vreden razmisleka." Pohvalili smo zaslon AMOLED, prelivanje barv zadnje strani izvedbe v zlati barvi, napolnjenost v približno eni uri in dobro delovanje (za svoj cenovni razred), grajali pa smo ultraširoko kamero in odsotnost podpore za eSIM.

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 Foto: Shutterstock

Vam ni pomembno, če vaš pametni telefon v letu 2023 podpira povezovanje z omrežjem 5G, proračun za nakup je omejen na okrog evrov, a želite bolj premijsko kot plebejsko izkušnjo? Potem je skoraj edina logična izbira Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Ta pametni telefon z oblikovanjem, materiali, naborom funkcij in hitrostjo namreč zelo dobro igra vlogo dvakrat, če ne kar trikrat dražjega sodobnika. Kamera je za takšno več kot solidna, zaslon je odličen, presenetljivo kakovosten pa je tudi zvok. Čeprav nima polnopravne odpornosti proti vodi, bo preživel tudi kakšen pljusk.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Foto: Xiaomi

Pametni telefon Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G je resen kandidat za prvaka množic. Je precej zmogljiv, kompetenten fotograf, s podporo omrežjem 5G pripravljen tudi na prihodnost (oziroma zdaj tudi pri nas že sedanjost), razmeroma prijazen do uporabnika, od 300 evrov nižja priporočena cena pa je glede na to, kaj vse ponuja, precej konkurenčna.

Vabljeni h glasovanju v izboru Naj Digi 2023.