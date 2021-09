Kje v vašem domu je najboljše mesto za novo televizijo?

V veliki večini domov je televizija osrednji prostor dnevne sobe. Pogosto so k njej usmerjena tudi vsa ključna mesta, kjer se ljudje radi zadržujemo, kot so sedežna garnitura, fotelji, celo postavitev jedilne mize. Pa veste, kje je res najprimernejše mesto za največji zaslon v vašem domu? Poiskali smo nekaj idej, ki vam lahko pomagajo najti najprimernejše mesto za novo televizijo, s čimer bo tudi gledanje kar najbolj prijetno.

Določite fokus vaše sobe

Zakaj ne bi bila vaša nova televizija tudi osrednja točka vaše dnevne sobe? Televizija Samsung The Frame je namreč mnogo več kot zgolj televizija. Uporabnikom omogoča, da si sestavijo popolnoma svojo televizijo, skladno z njihovim življenjskim slogom. Izbirajo lahko med številnimi okvirji, skupaj z izjemno tankim zaslonom pa so v podjetju Samsung poskrbeli, da lahko The Frame upodablja tudi umetniško delo. Televizija, zasnovana kot okvir za slike, je izjemno elegantna, tudi ko je ugasnjena. Ko prikazuje umetniška dela, pa zasije v popolnoma novi luči.

Samsung The Frame lahko obesite tudi na steno med svoje fotografije ali umetniška dela. Foto: Samsung

Naj mojstrovine iz Louvra zasijejo tudi v vaši dnevni sobi



S pomočjo knjižnice lahko uporabniki televizije



Zbirka je bila obogatena celo s štiridesetimi mojstrovinami iz muzeja v Louvru. Samsung tako v vaš dom prinaša tudi največja umetniška dela vseh časov, med katerimi je tudi Mona Lisa. S pomočjo knjižnice lahko uporabniki televizije Samsung The Frame dostopajo do več kot 1.400 umetniških del iz svetovno priznanih ustanov. Izbirajo lahko med deli, ki zajemajo vse od priljubljenih klasičnih del pa do sodobnih čudes in neverjetnih fotografij.Zbirka je bila obogatena celo s štiridesetimi mojstrovinami iz muzeja v Louvru. Samsung tako v vaš dom prinaša tudi največja umetniška dela vseh časov, med katerimi je tudi Mona Lisa.

Minimalistična zasnova The Frame omogoča, da se brez težav zlije z vašim interierjem. Po končanem ogledu vaše najpriljubljenejše serije lahko The Frame z enim samim pritiskom na gumb spremenite v osebno umetnostno galerijo. Na vam prilagojen način se bodo prikazovala izbrana umetniška dela ali vaše osebne fotografije. Tudi v umetniškem načinu bo The Frame s pomočjo senzorja gibanja poskrbel za varčno rabo električne energije. Prikazovanje umetnin se bo samodejno vklopilo takoj, ko bo senzor zaznal vašo prisotnost, ter se izklopilo z vašim odhodom.

Naj v vašem domu zasijejo umetniška dela iz Louvra. Foto: Samsung

Poiščite vir električne energije

Morda že veste, kam želite postaviti svojo novo televizijo. Preverite, ali je v bližini tudi električna vtičnica. Imejte v mislih, da boste ob televizijo morda postavili tudi hišni kino ali kateri drugi TV-dodatek, ki bo prav tako potreboval električno energijo.

Ima vaša dnevna soba veliko oken?

Svetel prostor z veliko naravne svetlobe je naravnost čudovit za bivanje. A veliko oken lahko oteži iskanje primerne lokacije za postavitev nove televizije. Vsekakor se izogibajte temu, da bi televizijo postavili pred okno ali neposredno nasproti okna. To še posebej velja, če je okno obrnjeno na zahod. Močni sončni žarki bodo odsevali od televizijskega zaslona in otežili gledanje vaše najljubše serije.

Če zaradi postavitve oken nikakor ne najdete dobre lokacije, se lahko vedno odločite za uporabo zaves. Te naj bodo čim manj prosojne, s čimer bodo obvarovale televizijo pred sončnimi žarki.

Zagotovo še niste pomislili, da bi premikali svoj televizor, a zdaj je mogoče tudi to. Samsung je ustvaril popoln televizor Samsung The Sero, ki mu lahko namestite kolesa in ga pomikate po prostoru skladno z vašimi željami. Tako ga lahko hitro premaknete iz dnevne sobe v kuhinjo oziroma kamorkoli ga potrebujete.

Samsung The Sero lahko s pomočjo kolesc tudi premikate po prostoru. Foto: Getty Images

Prilagodljiv vašim željam



Združevanje elegance in vrhunskih funkcij je vodilo tehnološkega napredka pri razvoju televizorjev. Prav izjemen tehnološki napredek in prefinjena zasnova se združujeta v televizorjih Samsung



Mobilnim napravam najprijaznejši televizor - The Sero. Foto: Samsung



Mobilnim napravam najprijaznejši televizor



NFC tudi na televizorju - The Serif. Foto: Samsung Združevanje elegance in vrhunskih funkcij je vodilo tehnološkega napredka pri razvoju televizorjev. Prav izjemen tehnološki napredek in prefinjena zasnova se združujeta v televizorjih Samsung The Frame The Sero in The Serif . Ponašajo se z edinstveno tehnologijo kvantnih pik, visoko resolucijo in naprednimi funkcijami, ki temeljijo na umetni inteligenci in sliko izboljšajo do kakovosti 4K. The Frame uporabnikom omogoča, da v njihovim željam prilagojen okvir razstavijo (poleg prikaza izbranih umetniških del iz prej opisane Samsungove knjižnice) tudi zbirko osebnih fotografij. S televizorjem lahko delite najljubše družinske fotografije ali tiste z vašega zadnjega potovanja. Dodajte jim podlago za platno, da bodo delovale še bolj posebno. Ali pa jim dodajte filter, morda izberite učinek čopiča in jih spremenite v prave umetnine.Mobilnim napravam najprijaznejši televizor Samsung The Sero se z enim samim dotikom okvirja spremeni v vaš pametni telefon. Preprosto vklopite zrcaljenje zaslona vašega pametnega telefona in že boste njegovo uporabo lahko nadaljevali na vaši novi televiziji. Vrtljiv zaslon vam omogoča, da televizor uporabljate tako v ležečem kot pokončnem položaju. Brskajte po Instagramu, oglejte si priljubljeno TV-serijo. Zaslon nove televizije lahko obrnete tako preprosto kot bi obračali svoj pametni telefon. Samsung The Serif omogoča tudi povezljivost NFC in AirPlay2. Uporabnikom omogoča, da poslušajo svojo najljubšo glasbo na televizorju brez nepotrebnih kablov. Pametni telefon preprosto položijo na vrh televizorja in ta se samodejno poveže prek tehnologije NFC ter omogoča pretakanje glasbe s še boljšim zvokom. Poleg tega povezljivost AirPlay2 omogoča preprosto seznanjanje z Applovimi napravami in uporabo priročnih funkcij, kot je zrcaljenje zaslona.

Določite pravo višino in razdaljo

Gledanje televizije mora biti prijetno. Zagotovo si ne želite, da bi vas zaradi gledanja televizije navzdol ali navzgor bolel vrat. Zato naj bo v višini vaših oči. Upoštevajte, da jo boste večinoma gledali sede. 120 centimetrov je priporočljiva višina, na kateri naj bo središče vaše nove televizije.

Obstaja tudi idealna razdalja, ki je priporočljiva za gledanje televizije. Odvisna je seveda od njene velikosti. Izmerite diagonalo televizijskega ekrana in jo pomnožite s tri - to je najprimernejša razdalja za gledanje vaše televizije. Upoštevanje te razdalje sicer ni vedno izvedljivo, hkrati pa tudi ni njuno, je pa zanimivo poznati najprimernejšo razdaljo in jo upoštevati, če je to mogoče.

The Serif, The Frame in The Sero so opremljeni z zmogljivo tehnologijo Samsung QLED.

The Serif,



Ne glede na kakovost vašega vira vsebine bo Samsung



Televizor Samsung The Frame se ponaša z vrhunskim zvokom. Tehnologija umetne inteligence prilagodi zvok tako glede na to, kaj gledate, kot tudi glede na zvoke iz okolice. Tako vas ne bo več skrbelo, da bi preslišali karkoli pomembnega. The Frame in The Sero so opremljeni z zmogljivo tehnologijo Samsung QLED. QLED-tehnologija uporablja tako imenovane kvantne pike, ki imajo edinstveno zmogljivost ohranjanja kakovosti slike, zaradi česar imajo tovrstni televizorji večjo učinkovitost osvetlitve in se ponašajo z najboljšo kakovostjo slike. Tehnologija kvantnih pik s stoodstotnim obsegom barv poskrbi za izjemen barvni volumen slike televizorja QLED ne glede na vsebino.Ne glede na kakovost vašega vira vsebine bo Samsung The Frame kakovost vsebine nadgradil na 4K. Še več, Samsung The Frame bo tudi samodejno zaznal spremembe svetlobe v prostoru in jim prilagodil sliko, ki bo tako omogočila optimalno nastavitev svetlobe in kontrasta za prijetno izkušnjo gledanja skladno s spremenjeno svetlobo iz okolice.Televizor Samsung The Frame se ponaša z vrhunskim zvokom. Tehnologija umetne inteligence prilagodi zvok tako glede na to, kaj gledate, kot tudi glede na zvoke iz okolice. Tako vas ne bo več skrbelo, da bi preslišali karkoli pomembnega.

Naj televizija postane eno s pohištvom

Samsung The Frame lahko resnično postane eno z vašim pohištvom. Foto: Samsung

Ni nujno, da je televizija vedno vidna. Lahko je tudi integrirana s pohištvom, morda celo skrita, kadar je ne potrebujemo. To omogoča dovolj velika omara z drsnimi vrati, ki jih odpremo, ko želimo gledati televizijo, in zapremo, ko je na primer konec večernega filma.

Priročen trik, ki je bil na začetku pogosteje v uporabi na razkošnih jahtah, danes pa je svoje mesto našel že v številnih domovih, je tudi potopna televizija. Tako je lahko televizija skrita v kuhinjski omari, omari v spalnici ali dnevni sobi. S preprostim potiskom na gumb se bo televizija dvignila iz omare ali potopila vanjo, ko je ne boste več potrebovali.

Najlepšo rešitev za popolno integracijo s pohištvom pa zagotovo prinaša televizor Samsung The Frame, ki ga lahko razstavimo kot umetniško delo. Preprosto ga v prostor umestimo kot sliko, lahko na steno ali pa na stojalo. S svojo elegantno zunanjostjo in tankim, vašim željam prilagojenim okvirjem, bo v prostor prinesel duh umetniške galerije. Njegovo dovršenost potrjujejo tudi številne nagrade, ki jih je televizor The Frame prejel iz industrije, in rekordna prodaja.