Kako lažje do nove zaposlitve?

Ob iskanju nove zaposlitve prvi stik s potencialnim novim zaposlovalcem predstavlja vaš življenjepis. Naj bo ta torej tak, da bo vsebinsko pritegnil pozornost delodajalca. Vse bolj so na trgu iskani strokovnjaki, ki imajo znanje tudi s področja digitalnega marketinga. Gre za področje, katerega razumevanje in dobro poznavanje je ključno za uspeh slehernega podjetja v digitalni dobi. Zato poskrbite, da bo vaš življenjepis vključeval tudi referenco o vaši strokovni podkovanosti o digitalnem marketingu.

Lažje do nove zaposlitve ali napredovanja

Poznavanje digitalnega marketinga pa vam poleg lažjega zaposlovanja lahko pomagat tudi pri napredovanju na obstoječem delovnem mestu. Napredovanja žal niso samoumevna. Delodajalci si v prvi vrsti želijo rasti podjetja. Pomagajte jim jo doseči in si tako tlakujte pot do želenega napredovanja. V zadnjem obdobju, ki ga je zagotovo zaznamovala epidemija, se je moralo veliko podjetij vsaj delno preusmeriti na splet, kjer pa je uspeh še kako odvisen od poznavanja digitalnega marketinga.

Če se na vašem delovnem mestu že ukvarjate z marketingom vašega podjetja, potem je za vas poglobljeno znanje digitalnega marketinga ter potrdilo o opravljenem dodatnem izobraževanju še toliko bolj pomembno. Ne samo, da vam bo olajšalo izhodišča za napredovanja, vaši delovni procesi bodo hitrejši, enostavnejši, kampanje pa učinkovitejše.

Matjaž Sedlar, predavatelj prvega tečaja v Spletnik Akademiji Prva spletna akademija v slovenskem jeziku

V digitalni agenciji Spletnik so z letošnjim aprilom lansirali Spletnik Akademijo. Kot prvi v Sloveniji so ustvarili spletno platformo za učenje o digitalnem marketingu v slovenskem jeziku, kamor bodo redno objavljali in dodajali nove vsebine − videotečaje, priročnike, blog in nasvete za popolnoma samostojno izvajanje vseh vidikov digitalnega marketinga.

Kako do ustreznih znanj?

Spletnik Akademija je spletna učna platforma za učenje digitalnega marketinga za doseganje osebnih in poklicnih ciljev. Člani Spletnik akademije imajo dostop do:

videoteke vrhunskih tečajev, ki jih vodijo strokovnjaki podjetja Spletnik,

e-priročnikov za lažje razumevanje posameznih področij digitalnega marketinga,

člankov s praktičnimi razlagami, nasveti in priporočili, ki dopolnjujejo teorijo, pridobljeno na videotečajih in iz e-priročnikov.

Matjaž Sedlar, predavatelj S certifikatom do nove zaposlitve ali napredovanja

Po vsakem uspešno opravljenem videotečaju prejme član tudi Certifikat Spletnik Akademije, ki ga lahko uporabi za napredovanja, lažje iskanje nove zaposlitve ali pa tudi za izkazovanje ustreznih kompetenc na profesionalnih platformah, kot je LinkedIn.

Prvi videotečaj že na voljo

Prvi videotečaj na Spletnik Akademiji je Začetni tečaj optimizacije spletnih strani. V več kot uro in pol dolgem videotečaju, ki ga vodi Matjaž Sedlar, lahko udeleženci sproti samostojno izvajajo optimizacijo spletne strani ali trgovine. Na preprost in razumljiv način so razloženi osnovni, a hkrati zelo pomembni koraki optimizacije spletnih strani ali trgovin.



Posnetek zaslona Spletnik Akademije s predavateljem Matjažem Sedlarjem.

Zakaj je pomembna optimizacija spletne strani?

Danes vse pomembne informacije iščemo že vsi po spletu. Ker pa se nam vedno mudi, za podjetnike danes ni več dovolj, da imajo lastno spletno stran. Izredni pomen predstavlja pozicija spletne strani na iskalniku. Spletne strani, ki ob ustreznih ključnih besedah niso na prvi strani iskalnika, so za stranke praktično nevidne. Prav optimizacija spletne strani je tista, ki lahko vašo spletno stran popelje na prvo mesto na iskalniku Google.



Matjaž Sedlar vodi Začetni tečaj optimizacije spletnih strani.