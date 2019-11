Zdelo se je nemogoče, a je uradno: vrača se legendarna računalniška igra

Od izida zadnje igre Half-Life, ki jo imajo številni za eno od najboljših, če ne kar najboljšo serijo računalniških iger vseh časov, je minilo dolgih 12 let. Igralci so nato več kot desetletje obupano iskali kakršne koli namige o morebitnem nadaljevanju in razvijali celo številne teorije zarot. Tega jim do nadaljnjega ne bo več treba početi, saj je uradno napovedan nov del v sagi Half-Life.

Kaj je Half-Life?

Novembra 1998 je prvi Half-Life po mnenju številnih kritikov računalniške igre razdelil v dve kategoriji: tiste, ki so izšle pred igro Half-Life, in tiste, ki so izšle pozneje.

Po Half-Lifu so se zgledovali številni drugi razvijalci in elemente igre vključevali v svoje projekte ter jih skozi leta tudi izboljšali. A Half-Life je še danes zelo dobra igralna izkušnja, ki ji, razen morda, kar zadeva videz, nikakor ne bi prisodili 20 let. Foto: Matic Tomšič

Igra, v kateri smo prevzeli nadzor nad enim od najprepoznavnejših znanstvenikov zadnjih desetletij, doktorjem fizike Gordonom Freemanom, in se spopadli s prišleki iz drugih dimenzij, ki so jih na Zemljo nehote povabili Freemanovi sodelavci, je namreč postavila nove standarde na področju oblikovanja stopenj, tempiranja akcije in interakcije z okolico.

Čeprav v Half-Lifu, nadaljevanju Half-Life 2 in njegovih dodatkih ni izustil niti besedice, je znanstvenik Gordon Freeman eden od najbolj prepoznavnih likov iz videoiger v zadnjih dvajsetih letih.

Splošno sprejeto dejstvo tako med igralci kot kritiki je, da je Half-Life ne le ena od najpomembnejših, temveč tudi ena od najboljših, morda celo kar najboljša videoigra vseh časov.

Zelo podoben status ima drugo poglavje v seriji, Half-Life 2. Igra, ki je izšla leta 2004, je bila narejena po podobnem receptu kot prvenec, vendar je letvico v praktično vseh vidikih premaknila še precej višje in pobrala kar 39 nagrad za igro leta.

Half-Life 2 je dobil dve polnadaljevanji, epizodo 1 in epizodo 2, ki sta povezali določene niti zgodbe, a tudi odprli številna nova vprašanja, ki ostajajo neodgovorjena vse od konca epizode 2, ki je izšla že skoraj davnega oktobra 2007.

To je znana slika, ki simbolizira obupano brskanje ljubiteljev serije Half-Life za kakršnimi koli namigi glede tretjega nadaljevanja. Foto: walldevil.com

Sami so odgovorili na eno od najpomembnejših vprašanj v svetu videoiger

Podjetje Valve, ki je razvilo Half-Life, se je v dvanajstih letih od izida zadnje igre v seriji posvetilo drugim projektom, predvsem Steamu, ki je največja prodajalna računalniških iger na svetu, in izdalo druge noro uspešne igre, kot so Portal, Left 4 Dead, Dota 2.

Valve sta leta 1996 ustanovila nekdanja Microsoftova programerja Gabe Newell (na fotografiji) in Mike Harrington. Drugi je podjetje po uspehu njihove prve igre, Half-Life, zapustil in se v industrijo videoiger z zmernim uspehom znova vrnil šele leta 2006. Prvi je na krilih serije Half-Life in kasnejših uspešnic medtem postal eden najvplivnejših razvijalcev računalniških iger na svetu.

Vprašanjem o Half-Life so se v podjetju Valve izogibali kar 12 let, ta teden pa so na najpomembnejšega, ali še lahko kdaj pričakujemo kakšno igro iz te serije, odgovorili kar sami.

Marca prihodnje leto prihaja Half-Life: Alyx

Razvijalec Valve je v začetku tega tedna uradno napovedal nov del v sagi Half-Life, in sicer Half-Life: Alyx.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Igra, ki je ime dobila po enem najpomembnejših glavnih likov v Half-Life 2, upornici Alyx, je bolj polnadaljevanje kot pa polnopravno nadaljevanje serije Half-Life, a bo šlo kljub temu za igro polnega formata, ki bo po dolžini primerljiva s Half-Life 2.

V HL: Alyx, ki bo časovno sicer umeščena med prvi in drugi del serije, bodo igralci med drugim dobili tudi odgovore na nekatera pomembna vprašanja, ki so ostala neodgovorjena po koncu epizode 2 leta 2007. Vrnili se bodo tudi številni prepoznavni liki.

Morda največja novost in odstopanje od klasične zasnove serije Half-Life pa bo v primeru Alyx dejstvo, da bo igra namenjena izključno igranju z očali za navidezno resničnost.

Skoraj zagotovo gre za del tržne strategije podjetja Valve, ki razvija in na svoji platformi za nakupovanje računalniških iger prodaja lastna tovrstna očala, Valve Index VR. Navsezadnje je Valve nekaj podobnega nekoč že naredil, igra Half-Life 2 je bila leta 2004 namreč eden od hitov, ki so Valvovo platformo Steam izstrelili na prvo mesto najbolj priljubljenih trgovin z računalniškimi igrami na svetu.

Takole bodo igralci prek očal za navidezno resničnost videli roke protagonistke Alyx. Foto: Steam

Skorajšnji izid Alyx za marsikaterega ljubitelja serije Half-Life ne bo najpomembnejša novica

Morda še bolj pomembno kot to, da bo po skoraj 13 letih izšla nova igra Half-Life, pa čeprav je marsikdo menil, da tega ne bo dočakal, je dejstvo, da se Valve k seriji Half-Life vrača s polno paro in da bo Alyx najverjetneje zgolj prvo poglavje v novi sagi.

To je za ameriški tehnološki medij The Verge potrdil David Speyrer, eden od glavnih oblikovalcev Half-Life: Alyx. "Seveda moramo počakati, da vidimo, kako se bodo igralci odzvali na Alyx, ampak nobena skrivnost ni, da si številni razvijalci pri Valvu močno želijo spet skočiti v vesolje Half-Lifa in nadaljevati delo," je razkril Speyrer.

Ljubitelji serije Half-Life, predvsem drugega poglavja Half-Life 2, bodo v igri Alyx naleteli na številne znane like in prizore, pa tudi nasprotnike. Foto: Steam

