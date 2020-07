Smrt legende pri komaj 31 letih: tragična novica iz sveta videoiger

Byron Bernstein je bil eden od prvih velikih streamerjev na svetu in velja za enega od pionirjev ter legendo Twitcha, ki je z naskokom spletna platforma številka ena za oddajanje in gledanje prenosov videoiger v živo.

Bernstein je bil eden prvih večjih zaslužkarjev na področju streamanja videoiger. Leta 2017 je vrednost njegovega premoženja znašala poldrugi milijon ameriških dolarjev. Ob prenašanju igranja videoiger v živo se je ukvarjal tudi z njihovim razvojem. Med drugim je izdelal lastno videoigro z naslovom Everland, ki bi morala iziti letos. Foto: Reckful / Twitter

Bernstein oziroma Reckful je gledalce, njegovemu kanalu na Twitchu sledi skoraj milijon ljudi, k svojim prenosom pritegnil predvsem zaradi izredne izurjenosti v videoigrah. V že poldrugo desetletje zelo priljubljeni spletni domišljijski igri World of Warcraft je dolgo veljal za najboljšega igralca na svetu.

Prav zaradi vpliva Byrona Bernsteina se je marsikdo tudi sam preizkusil v streamanju oziroma oddajanju igranja videoiger v živo. Do danes je iz tega sprva nišnega hobija zrasla prava industrija, v kateri delujejo milijoni ljudi in nekatera največja (tehnološka) podjetja na svetu ter v kateri se letno obračajo milijarde evrov.

Verjetno najbolj znani tako imenovani streamer danes je Američan Tyler Blevins. 29-letnik, ki je bolj znan po vzdevku Ninja, je na vrhuncu svoje priljubljenosti sredi leta 2019 samo na Twitchu vsak mesec zaslužil skoraj pol milijona evrov, še enkrat toliko pa je dobil od YouTuba in sponzorstev. Foto: Instagram / Tyler Blevins

Boril se je z depresijo, nekaj ur pred smrtjo je nekdanje dekle javno zaprosil za roko

Bernstein je v zadnjih letih večkrat javno govoril o svojem boju z depresijo. Še posebej odmeven je bil njegov prenos pogovora s psihiatrom, med katerim se je razjokal pred več desettisočglavim občinstvom.

Njegove objave na družbenem omrežju Twitter, kjer je bil redno aktiven, so pogosto odražale njegovo duševno stisko.

Tako je bilo tudi v četrtek. Bernstein je nekaj ur pred smrtjo, po poročanju njegovih prijateljev je storil samomor, najprej v objavi na Twitterju nekdanje dekle, s katerim se ni videl že pol leta, javno zaprosil za roko.

i know i’ll always be a little too crazy... and this is proof... but at least you’ll never be bored



will you marry me, becca? pic.twitter.com/Xpmz3IlRqv — Reckful (@Byron) July 2, 2020

Nato je zapisal, da se "nore osebe ne zavedajo svojih dejanj" in da mu je žal vsakega, ki je moral prenašati njegovo norost. To je bila tudi njegova zadnja objava pred smrtjo, ki v skupnosti ljubiteljev videoiger danes močno odmeva.

Rest in peace, Byron "Reckful" Bernstein. pic.twitter.com/B3i4CGISx0 — World of Warcraft (@Warcraft) July 2, 2020

RIP Byron. I just don't have any more words to convey how sad I am for Byron's family and the streaming community... this is devastating. https://t.co/L6vpSZwWno — djWHEAT (@djWHEAT) July 2, 2020

What a dark day. I'm totally crushed and I didn't even know Reckful personally. He was a pillar in the Twitch Streaming community who I silently admired the success of.



RIP — B0aty (@B0aty) July 2, 2020

I knew Reckful really early on in his career, covering him in the early MLG WoW esport days. He was always steps ahead of people in-game and out of game. Super smart guy.



Enjoyed his content from afar these past years. I can't believe what happened. Trailblazer in so many ways. — JP (@itmeJP) July 2, 2020

Številni vplivni igralci in streamerji opozarjajo predvsem na duševne stiske in pogosto nevzdržne velike pritiske, s katerimi se vsak dan soočajo priljubljene javne osebnosti, kot je bil Byron Bernstein.

Na Twitterju se je po njegovi smrti odzval tudi Bernsteinov brat Gary. Zapisal je, da je ostal edinec, saj je na podoben način izgubil oba brata, in ljudi pozval, naj v čim večjem številu delijo Byronove fotografije:

My baby brother Byron @reckful is gone. RIP. He left in a similar way as my older brother Guy. I’ve no siblings left.



If you have stories and pictures of him, please share them. pic.twitter.com/11sNZkNxFy — Gary Bernstein 🌹 (@Gary_Bernstein) July 2, 2020

