Mladi Rus si je v eni sekundi uničil kariero: trdi, da je bila nesreča

Когда пытаешься весь интернет наебать что вышло случайно. Жаль ты тварь намеренно все дорисовывал. pic.twitter.com/JPpfqiS1GD — Виктор Волков (@KoTHunt) April 29, 2022

18-letni Ivan Moskalenko, ki je v krogih profesionalnih igralcev videoiger, predvsem igre DOTA 2, znan po vzdevku Pure, je s čačko v obliki črke Z, s katero od začetka vojne v Ukrajini povezujemo ruske oklepnike, na svoje avtomobile in transparente pa jo rišejo tudi udeleženci shodov v podporo ruski agresiji nad sosednjo državo, svoji ekipi Virtus.pro prislužil takojšnjo diskvalifikacijo. To pomeni, da so ostali brez možnosti za udeležbo na turnirju ESL One Stockholm Major, enem od največjih letošnjih dogodkov v svetu profesionalnega igranja DOTA 2.

Na Twitterju je najstnik kasneje hitel pojasnjevati, da je simbol Z na zemljevid v igri narisal po naključju, ko je videl, kaj je storil, pa ga je skupaj s soigralci hitro poskusil zakriti. Tega mu nihče ne verjame, saj je z zgornjega videoposnetka jasno razvidno, da je simbol narisal v eni sami potezi in ga nato še dodatno popravljal, da bi bil čim bolj podoben tistemu na ruskih tankih.

Iz moštva Virtus.pro, ki sicer izhaja iz Rusije, so izrazili ogorčenje nad odločitvijo organizatorja turnirja, da zaradi poteze enega od igralcev diskvalificira celotno ekipo in ji onemogoči nadaljnje tekmovanje.

Kljub temu so sicer izkazali ničelno toleranco do Moskalenka in ga, ker je škodil soigralcem in ugledu moštva Virtus.pro, izključili iz ekipe. Njegova kariera v svetu e-športa je bila tako ena najkrajših sploh, saj je trajala samo pol leta.

Črka Z na oklepnem vozilu pomeni, da prihaja iz vzhodnoruskega vojaškega okrožja. Foto: Reuters

Dogodek vleče vzporednice z nedavnim incidentom v motošportu, ko je mladi ruski voznik gokarta Artem Severjukin zmago na dirki domnevno proslavljal z dvignjeno iztegnjeno roko oziroma tako imenovanim nacističnim pozdravom. Švedsko moštvo Ward Racing je takrat takoj prekinilo pogodbo s 15-letnikom.