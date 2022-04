Uradna preiskava: 15-letni Rus z nacistično gesto?

Mednarodna avtomobilska organizacija FIA je sprožila preiskavo dogodka na podelitvi z evropskega prvenstva v katingu, ki je potekalo v portugalskem Algarvu. Tam je 15-letni voznik Artem Severiukhin med proslavljanjem zmage iztegnil roko, pri čemer naj bi šlo za nacistični pozdrav. Severiukhin v kartingu vozi z italijansko licenco, zato na podelitvi tudi igrajo italijansko himno.

