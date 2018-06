36 sekund, ki so obnorele internet

V Los Angelesu se začenja sejem E3, najpomembnejši dogodek industrije videoiger, na katerem veliki razvijalci iger razkazujejo svoje adute za prihajajočo praznično sezono, nekateri tudi za prihodnja leta. Večina razvijalcev je tudi letos svoje nove igre tradicionalno pokazala na tiskovnih konferencah že nekaj dni pred začetkom E3, največ prahu pa je med igralci in na spletu zagotovo dvignil samo 36-sekundni videoposnetek, ki napoveduje nadaljevanje legendarne serije The Elder Scrolls.

Kamera ob zgornjem videoposnetku se spusti nad obširno fantazijsko pokrajino, v ozadju zaigra dobro znana melodija, na zaslonu pa se izpiše The Elder Scrolls VI (TES VI). Gledalci nismo dobili nobenih drugih informacij, a založnik videoiger Bethesda Softworks je pokazal dovolj, da je internet ponorel.

Serija The Elder Scrolls namreč velja za eno od najodličnejših predstavnic zvrsti igranja domišljijskih vlog, novi polnopravni deli, do zdaj jih je bilo od leta 1994 samo pet, pa izhajajo v velikih časovnih razmakih. Zadnji, ki je tudi daleč najslavnejši, The Elder Scrolls V: Skyrim, je izšel zdaj že skoraj davnega leta 2011.

V Skyrimu smo prevzeli poklic lovca na zmaje, lotili pa smo se lahko tudi nešteto drugih opravil, kot so urjenje v čarovniških urokih, raziskovanje temnic in nabiranje zakladov, mešanje alkimističnih zvarkov, detektivske, morilske in tatinske naloge. Ali bomo zmaje videli tudi v nadaljevanju, za zdaj ne moremo trditi, bo pa Bethesda najverjetneje ohranila igralno mehaniko, ki nam je v prejšnjih Elder Scrollsih omogočila, da smo iz svojega drugega jaza naredili mojstra številnih obrti. | Foto: Steam

O The Elder Scrolls VI razen tega, da se bo najverjetneje dogajal na že znani celini in da bomo spet srečali znane rase (ljudi in bolj domišljijske viline, orke ter hodeče mačke in reptile), ne vemo še čisto nič, zato je splet v samo enem dnevu po objavi videoposnetka preplavilo ugibanje o vsebini igre, 36-sekundno razkritje TES VI pa je v samo enem dnevu na YouTubu zbralo okrog tri milijone ogledov.

Ta bo sicer najverjetneje izšla šele z naslednjo generacijo igralnih konzol (Playstation in Xbox), kar pomeni leto 2019 ali še verjetneje 2020.

Katerih drugih iger se še lahko veselimo v prihajajočih mesecih in letih?

Nabor obetavnih iger, ki so jih začetkom sejma E3 2018 (E3 je kratica za Electronic Entertainment Expo) predstavili nekateri največji svetovni založniki, je resnično pester in ponuja nekaj za vsak okus. To so igre, ki so nas najbolj pritegnile.

Cyberpunk 2077, akcijska igra, ki se dogaja v futuristični urbani družbi v letu 2077, kjer prevladujejo revščina, nasilje in roboti:

Halo: Infinite, nadaljevanje prodajno izredno uspešne znanstvenofantastične serije Halo, ki igralca obleče v oklep vesoljskega vojaka in ga pahne v sredino galaktičnega konflikta:

Fallout 76, igra, v kateri bo treba preživeti v svetu, ki ga je opustošil globalni jedrsko spopad. Gre za nadaljevanje istoimenske zelo uspešne serije, izdal pa ga bo isti založnik kot The Elder Scrolls VI:

Forza Horizon 4, simulacija dirkanja z avtomobili, ki bo tokrat postavljena v Veliko Britanijo, poznala pa bo cikel dneva in noči ter menjavanje letnih časov:

Sekiro: Shadows Die Twice, akcijska domišljijska igra z zelo dobro zasnovano mehaniko bojevanja, ki bo navdih močno črpala iz fevdalne Japonske:

Doom Eternal, novo poglavje serije, ki je v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja popularizirala prvoosebne strelske igre:

FIFA 19, najnovejša simulacija nogometa, ki bo prvič v 25-letni zgodovini serije vključevala tudi ligo prvakov:

Starfield, še ena igra založnika Bethesda, o kateri podobno kot o The Elder Scrolls VI ni znano skoraj nič razen tega, da se bo dogajala v vesolju in da bo imel igralec najverjetneje popolno svobodo pri raziskovanju igrinega sveta in oblikovanju svojega lika:

Anthem. Vojaki v tehnološko zelo dovršenih oklepih proti pošastim iz vesolja. Sliši se precej klišejsko, a je videti zelo spektakularno:

Preberite tudi: