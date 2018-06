Bi Slovenija morala biti bolj kot Estonija? #video

Ena od govornic na 07. Diggitu Piret Reinson je predstavila prednosti Estonije kot digitalne republike. Ne glede na to, od kod prihaja, lahko posameznik zelo preprosto ustanovi in vodi podjetje.

"Estonija lahko iz ničesar zgradi marsikaj, pri tem smo zelo dobri. Smo samostojni in trmasti in znamo poiskati rešitve," pravi Piret Reinson, vodja marketinga in komuniciranja pri e-Residency, podjetju, ki lajša birokratske tegobe prebivalcev.

Foto: Ana Kovač

Digitalna identiteta za boljše poslovanje

Estonija je z e-Residency namreč vzpostavila novo digitalno državo globalnih državljanov. Digitalno potrdilo, ki ga izda estonska vlada, omogoča vsakomur, da zelo preprosto ustanovi in vodi podjetje, ne glede na to, od kod prihaja, zato je Estonija že postala znana kot digitalna republika, od katere bi se lahko tudi Slovenija naučila marsikaj.

Torej: če želite ustanoviti svoje podjetje, pa vas geografske – in zakonodajne – omejitve ovirajo, lahko postanete globalni državljan nove digitalne države, ki ne pozna meja.

E-Residency je Estonija prvič ponudila pred tremi leti in odtlej pridobila skoraj 30 tisoč ljudi iz več kot 139 držav. S tem jim je omogočila varno digitalno identiteto in varen dostop do e-storitev, je razložila Piret.

Foto: Ana Kovač

E-državljani vodijo že 4.000 podjetij, ki prispevajo k estonskemu gospodarstvu

Podjetja, ustanovljena prek e-Residency, omogočajo delo na daljavo iz kjerkoli na svetu, z nizkimi stroški, minimalnimi ovirami in dostop do mednarodnih načinov prenosa plačil. E-državljani tako vodijo že več kot 4.000 podjetij, ki pomembno prispevajo k estonskemu gospodarstvu.

Kdo lahko postane e-državljan? Na njihovem blogu piše, da so to postali podjetniki, ki so se spoprijemali z omejitvami državnih mej in niso mogli razvijati svoje podjetniške ideje, kot bi jo lahko, na spletu pa so našli nove priložnosti, saj digitalni svet ne pozna meja.

Medtem ko mladi pozdravljajo takšen način ustanavljanja podjetij, pa so starejši estonski državljani še vedno malo skeptični, pojasnjuje Piret. "A tudi oni začenjajo razumeti, kakšno korist to prinaša družbi."

Podjetje e-Residency je trenutno sredi kampanje v Turčiji, sledile pa bodo še Ukrajina, Južna Koreja in Indija. Slovenska vlada se za zdaj še ni povezala z njimi.

Avtorji videa

Novinar: Srdjan Cvjetović, kamera: Rok Tajnikar, montaža: Gregor Jamnik