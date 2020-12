Z avtom ali vlakom? Na slavno goro tudi pozimi. #video

Pikes Peak ni najvišja gora ZDA, a je ena bolj slavnih in tudi bolj obleganih. Na desettisoče ljudi obišče legendarno dirko na Pikes Peak, med letom in tudi pozimi pa se večina turistov zapelje do vrha s pomočjo železnice. A od oktobra 2017 je bila železnica zaradi prenove zaprta, pot do vrha pa je bila mogoča le z avtomobilom ali peš. Dela se približujejo h koncu, med največjimi pridobitvami pa bo tudi povsem novi plug za čiščenje ogromnih količin snega s tirov.

Zanimanje Evropejcev za to dirko se je začelo sredi osemdesetih let, vrhunec pa doseglo leta 1988, ko je na dirki v peugeotu 405 turbo-16 nastopil nekdanji svetovni prvak v reliju, Finec Ari Vatanen. Leta 2013 je Sebastien Loeb postavil najhitrejši čas, ki se je zdel nepremagljiv, toda pred dvema letoma se je Volkswagen z električnim prototipom ID R prvič spustil pod mejo osmih minut in za šestnajst sekund premagal rekord Loeba. A marsikdo ne ve, da do vrha 4.300 metrov visoke gore iz okrožja Manitou Springs vodi tudi železniška proga. Nekoč je na vrh vozila iskalce zlata, danes pa je to najvišje ležeča železniška proga, ki vozi do vrha vsakodnevno, če to dopuščajo vremenske razmere. Pozimi železnica zaradi obilice snega ne obratuje, spomladi pa so, kot to prikazuje zgornji video, po snežnih nevihtah železnico čistili več tednov. Z novim plugom bodo sedaj to storili hitreje in varneje, železnica pa bo lahko obratovala večino leta.

Z novim plugom sneg ne bo več težava

Po končani prenovi železniških tirov bo na progo ponovno zapeljal legendarni vlak, ki bo vozil turiste do vrha gore. Tam je postavljeno pravo turistično središče s trgovinami, restavracijo, muzejem in spominskimi obeležji, kjer so kopali zlato. Del 100-milijonske naložbe je izdelava novega snežnega pluga. Upravljavec železnice ga je naročil pri znanem švicarskem proizvajalcu Zaugg.

To ni vsakdanji plug, temveč "velikanska pošast" s 120-centimetrskimi rezili za sneg. Z njim lahko očistijo tudi do tri metre visoko snežno odejo. Zaradi posameznih stranskih rezil pa lahko očisti kar šest metrov široko železniško progo. Ta neverjetni tehnični presežek lahko na uro odstrani do 4.200 ton snega oziroma tono snega na sekundo, ki ga "odpiha" kar 30 metrov od železniške proge.

Prvi testni metri že letošnjo zimo

Švicarji že končujejo zadnje preglede pluga, preden bodo "velikana" odpeljali v Kolorado. Tam bodo še v tej zimi opravili testne vzpone ter odstranili prvi sneg z legendarne železnice. Po predvidevanjih se bodo prvi obiskovalci po prenovljeni progi zapeljali v maju prihodnje leto, plug pa bo na pravi preizkušnji prihodnjo zimo, ko bo železnica prvič v zgodovini obratovala vse leto.

Foto: Pikes Peak Railway