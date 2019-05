Vozniška ekstaza v Avstraliji: osupljiv spomenik padlim vojakom

Great Ocean Road oziroma Velika oceanska cesta v Avstraliji se vije med jugovzhodno obalo ter mestoma Torquay in Allansford v zvezni državi Viktorija. Med letoma 1919 in 1932 so jo zgradili vojaki, ki so se vrnili domov iz prve svetovne vojne in gradnjo posvetili vsem padlim vojakom. Velja za največji vojni spomenik, ki popolnoma osupne z razgledi in pokrajino, s številnimi zavoji pa vozniku nariše nasmešek na obraz.

Great ocean road velja za ene najlepših cest na svetu. Tale fotografije dokazuje zakaj je temu tako. Foto: Victoria Australia

254 kilometrov užitkov

Ena najslavnejših cest na svetu v dolžino meri 243 kilometrov in je danes obvezen del potovanja vseh turistov, ki obiščejo Avstralijo. Začne se pri mestu Torquay in ob obali nadaljuje mimo mesta Allansford. Zaradi obilice naravnih znamenitosti potovanje lahko traja tudi do tri dni, še posebej če se vožnjo prekinja z pogostimi postanki in ogledi znamenitosti.

Poleg številnih naravnih znamenitosti je cesta pravi raj za ljubitelje vožnje tako v avtomobilu kot na motorju. Odlično vzdrževan asfalt, neskončno zavojev in dovolj široko vozišče bodo vsakemu vozniku pričarali nasmeh na obraz, zato ni presenečenje, da imajo cesto številni za eno od vozniško najbolj navdušujočih obalnih cest.

Cesto so izdelali med letoma 1919 in 1932 ter danes velja za največji vojni spomenik na svetu. Foto: Victoria Australia

Vodi mimo dvanajstih apostolov

Med najbolj oblegane znamenitosti na poti zagotovo spada dvanajst apostolov. Gre za kamnite osamelce, ki mogočno in elegantno stojijo v morju. Vanje butajo valovi, zaradi katerih so dobili svojo današnjo podobo. Skale so namreč iz peščenjaka in erozija vode je skozi tisočletja naredila svoje umetniško delo.

Ker je v tem delu Avstralije obala zelo razgibana, se cesta nenehno vije ob klifih, pogosto zavije v gosto zaraščene gozdne dele in se kar nekajkrat tudi dvigne. Na njej lahko popotniki, poleg zgodb, ki so jih pisali prvi priseljenci, občudujejo tudi kenguruje, koale in številne ptiče.

Fotoaparat je obvezen pripomoček

Ne le zaradi dvanajstih apostolov, za vsakim zavojem se skriva nekaj posebnega. To so lahko svetilnik, središča za deskarje, slapovi, če želite biti v skladu z zadnjimi smernicami, pa lahko fotografirate tamkajšnje kulinarične specialitete.

Cesta je kljub izrednim zavojem in odličnemu asfaltu primerna za popotnike, ne divjake. Večino leta je tam precej prometa, celoten odsek ceste pokriva neprekinjena polna črta in na njej je kar precej počasi vozečih turistov. Omejitev je sicer med 80 in 100 kilometri na uro, v mestih med 50 in 70 kilometri na uro, konci tedna pa so prometno zelo obremenjeni. Priporočamo obisk v avstralski zimi, ko je vreme bolj nestanovitno, a tudi manj prometa in bistveno manj ljudi.

Čudovito vzdrževana cesta in takšni zavoji so raj za vozniške navdušence. Foto: Victoria Australia

Gorati del za zažira v samo morje. Rezultat so neverjetni klifi in osupljivi razgledi. Foto: Victoria Australia

Na nekaterih delih se cesta povsem približa obali. Foto: Victoria Australia