Udarec za nevoščljive sosede: praske se zakrijejo same #video

V Sloveniji je vse več lastnikov vozil, ki si želijo zaščititi svoj avtomobil ali pa so se naveličali barve in želijo spremeniti videz svojega jeklenega konjička. Obiskali smo podjetje, kjer v vse vrste folij oblačijo povsem običajna vozila ali pa pregrešno drage superšportnike ter iskali odgovore zakaj je preoblačenje v folijo boljša alternativa barvanju.

Foto: Gašper Pirman

Vozilo obleči v folijo ali ga poslati na barvanje?

Vprašanje, ki si ga največkrat zastavi vsak lastnik avtomobila, ko se je naveličal videza svojega avtomobila ali pa bi rad vizualno prilagodil avtomobil svoji individualni osebnosti. Vsak način ima svoje prednosti, a v zadnjih letih je priljubljenost folij v porastu.

Kot je povedal Klemen Štepec, lastnik podjetja PoglejPoglej je ena glavnih prednosti strošek in čas, ki je potreben, da se vaš jekleni Foto: Gašper Pirman konjiček prelevi v lepotca po lastnikovih želja. Če se cene za barvanje pričnejo pri približno dva tisoč evrih in se lahko pri zahtevnih projektih dvignejo tudi do pet, deset tisoč evrov je strošek oblačenja v folijo nižji. Za manjše popravke strehe, pokrova motorja ali povsem individualnih nalepk govorimo o nekaj stotakih, ponavadi pa se oblačenje v celotno vozilo zaključi pri tisočaku ali dveh.

Druga in morda še najbolj odločilna prednost folij je hitra namestitev, saj ni potrebno razstaviti celotnega avtomobila in ga dolgotrajno pripravljati – folijo se nalepi na obstoječo barvo in to v le nekaj dneh.

Dodatna zaščita za lak tudi kot naložba v prihodnost

Ker vsak centimeter vozila zavit v folijo ščiti originalno barvo pred vremenskimi razmerami in mehanskimi poškodbami. Se lastniki dražjih avtomobilov odločijo za preprosto prozorno folijo, ki ni odporna le na vremenske vplive in ščiti karoserijo pred kamenčki, temveč je najnovejša folija Bodyfence odporna tudi na praske z vrati in celo ključe.

Posebnost te folije je njena zmogljivost, da se na soncu ali s pomočjo fena samoobnavlja. Kaj to pomeni v praksi? Vse praske, tudi tiste škodoželjnih sosedov se samodejno zapolnijo in izbrišejo vse sledi. Prozorna folija je vedno v stanju nove, prav tako pa se avtomobil nenehno ''samoobnavlja'' in deluje že na prvi pogled kot nov.

Foto: Gašper Pirman

Pod folijo se pošprica posebno tekočino. Foto: Gašper Pirman

Odvečno folijo previdno odrežejo in na avtomobilu se ne vidi, da je oblečen v prozorno zaščito. Foto: Gašper Pirman

Kaj se zgodi, če se folija poškoduje?

Folija ima sedem let garancije, v tem času bi morala ostati nespremenjena – torej tudi po nekaj letih uporabe vizualno enaka novi. Ker je enostavno prilimana na avtomobil je odstranjevanje preprosto, zato se tudi v primeru nesreče ali poškodovanja folije enostavno namesti novo.

Vse več lastnikov svoj avtomobil zaščiti pred zunanjimi vplivi s prozorno folijo, ki se lahko tudi samoobnavlja ter je idealna zaščita za nevoščljive sosede. Foto: Gašper Pirman