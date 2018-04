Prestižni avtomobilski šov, razbitine in ogenj #foto

Reli Vipavska dolina je odprl državno prvenstvo v reliju

Medtem ko je državni prvak Rok Turk z atraktivnim peugeotom 208 R5 slavil zmago, so se v ozadju risali obrisi resnejše dirkaške kulise in prestižnega obračuna pokroviteljev. Nadaljevanje letošnjega slovenskega relija bo s prihodom vsaj dveh 'proto' dirkalnikov še zanimivejše. Se bo v konkurenci pridružil tudi tovarniški dirkač italijanskega Abartha?

Zmagovalna posadka relija Rok Turk in Blanka Kacin (peugeot 208 R5). Foto: Uroš Modlic

Uvodni reli državnega prvenstva v okolici Vipave in Ajdovščine sta dobila aktualna državna prvaka Rok Turk in Blanka Kacin (peugeot 208 R5), ki sta na mestu svojega edinega lanskega odstopa tokrat slavila pomembno zmago za začetku sezone. Obetal se je dramatičen zaključek dvoboja za zmago med Turkom in Claudiom De Ceccom (hyundai i20 R5), a je prebita guma na italijanskem dirkalniku predčasno odločila reli v Turkovo korist. Tretje mesto je zasedel odlični italijanski gost Andrea Nucita (fiat 124 abarth).

Žal tudi avtomobili v razbitinah in ognjenih zubljih

Na reliju je štartalo 71 posadk, do cilja pa jih je pripeljalo 49. Za vse se reli ni izšel pozitivno. Izstopala sta nesreči Grege Premrla (citroen DS3), ki je dirkalnik razbil na istem mestu kot nekoč Boštjan Logar takratno subaru imprezo, Kristjanu Široku pa je zaradi snete cevi za gorivo nenadoma zagorel motor peugeota 306. Oba sta skupaj s sovoznikom oziroma sovoznico iz avta izstopila nepoškodovana.

Novi hyundai i30N v servisnem prostoru ob Claudiu de Ceccu. Foto: Gregor Pavšič Prestižni dvoboji: Peugeot proti Hyundaiju, Ina proti Petrolu, prihod Opla in Hankooka …



Državno prvenstvo v reliju se je torej začelo na Hankookov tovornjak je v Ajdovščino pripeljal iz Madžarske. Foto: Gregor Pavšič



Eden pokroviteljev Peljhana je letos tudi hrvaška ina. Foto: Primož Makuc



Če temu prištejemo še naftne pokrovitelje – večkratnega državnega prvaka Darka Peljhana je podprla hrvaška Ina, najhitrejši dirkač v dvokolesno gnanem dirkalniku Aleksa Humarja (peugeot 208 R2) pa podpira Petrol – in gumarje, kjer se je prvaku Turku pridružil Hankook (prek madžarskega trgovca), dobiva državno prvenstvo pomembno komponento. Državno prvenstvo v reliju se je torej začelo naspektakularnih cestah z bogato zgodovino iz časa nekdanjega relija Saturnus. Tradicija avtomobilskega športa ima na Primorskem trdne temelje in zato je petkovo večerno hitrostno preizkušnjo v Ajdovščini spremljala večtisoč glava množica gledalcev. V vlogi predvozila so lahko videli celo domačina in nekdanjega državnega prvaka Jugoslavije in Slovenije Silvana Lulika, ki je na desni sedež spet privabil svojega nekdanjega sovoznika Matjaža Mihelčiča.Po letih stagnacije se je slovenski reli vsaj kvantitativno spet opomogel, kar je dokazala tudi prva dirka sezone. To ni več le medsebojni dirkaški obračun zasebnikov, temveč poleg tega postaja tudi prestižni obračun bolj ali manj velikih pokroviteljev z različnih področji. Ob koncu nekdanje Jugoslavije smo podobno spremljali tobačne obračune med Marlborom (Brane Kuzmič) in Camelom (Tihomir Filipović). Danes st v slovenski reli posredno vključeni avtomobilski znamki Peugeot (Turk) in Hyundai (De Cecco), v razred dvokolesno gnanih dirkalnikov pa se je letos priključil tudi Opel (Tim Novak).Če temu prištejemo še naftne pokrovitelje – večkratnega državnega prvaka Darka Peljhana je podprla hrvaška Ina, najhitrejši dirkač v dvokolesno gnanem dirkalniku Aleksa Humarja (peugeot 208 R2) pa podpira Petrol – in gumarje, kjer se je prvaku Turku pridružil Hankook (prek madžarskega trgovca), dobiva državno prvenstvo pomembno komponento.

Turk v eni osebi lastni menedžer in dirkač

V tekmovalnem smislu je po prvem reliju jasno, da Turku v boju za nov naslov državnega prvaka ne bo lahko. De Cecco je lani odpeljal vse slovenske relije, zato zdaj ceste že bolje pozna in je za nameček dobil na voljo Hyundaijev dirkalnik i20 R5 najnovejše evolucije. Turk je šele v zadnjem hipu pred relijem uspel zapreti finančno konstrukcijo svojega programa z dirkalnikom R5, De Ceccu in njegovi ekipi Friulmotor – ta se ukvarja z oddajanjem dirkalnikov in ima v lasti več dirkalnikov WRC in R5 – ni poglavnitna težava.

"Zelo težko je zbrati potrebna sredstva, vsako leto je težje. Dirkalnik R5 pač stane okrog 110 evrov na vsak prevoženi kilometer hitrostne preizkušnje. Strošek gum ni vštet. Ena Michelinova stane 400 evrov, pri Hankooku jih dobim za dve tretjini te cene. Pokrit imam prvi del sezone, nato pa bomo videli naprej. Odvisno bo tudi od rezultatov, a sem vseeno optimističen. Je pa dvojna vloga, torej dirkača in menedžerja v eni osebi, res naporna," je v Vipavi povedal Turk.

Odločitev o tretjem mestu med Slovenci je padla šele na zadnji hitrostni preizkušnji. Peljhana z mitsubishijem in Humarja s peugeotom je pred štartom ločilo le osem desetink sekunde, nato pa je Peljhan le potrdil skupno tretje mesto v državnem prvenstvu.

Andrea Nucita je s fiatom 124 abarth vozil odlično in potrdil svojo mednarodno veljavo. Italijani so napovedali, da bodo morda nastopili tudi še na vseh preostalih relijih v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič Odlično vzdušje na znamenitih ovinkih nad Velikimi Žabljami. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prihajata še vsaj dva 'proto' dirkalnika: Peljhan z VW polom, Klemenčič s ford fiesto



Konkurenca v boju za zmage se bo na prihodnjih relijih še okrepila. Peljhan zaključuje pripravo svojega 'proto' dirkalnika na osnovi volkswagen pola, ki bo imel sicer tehnično platformo mitsubishi lancerja. Kako hiter bo lahko tak dirkalnik (od mitsubishija je precej lažji in okretnejši), bo pokazal Peljhanov testni nastop na reliju v Opatiji čez dva tedna. Tak dirkalnik in sicer ford fiesto pripravlja tudi nekdanji dirkač Mitja Klemenčič. Ljubljančan nam je potrdil, da ga v njej vidimo že kmalu. Konkurenca v boju za zmage se bo na prihodnjih relijih še okrepila. Peljhan zaključuje pripravo svojega 'proto' dirkalnika na osnovi volkswagen pola, ki bo imel sicer tehnično platformo mitsubishi lancerja. Kako hiter bo lahko tak dirkalnik (od mitsubishija je precej lažji in okretnejši), bo pokazal Peljhanov testni nastop na reliju v Opatiji čez dva tedna. Tak dirkalnik in sicer ford fiesto pripravlja tudi nekdanji dirkač Mitja Klemenčič. Ljubljančan nam je potrdil, da ga v njej vidimo že kmalu.

Izkušeni in navoženi Humar ugnal mlade izzivalce

Največja konkurenca v državnem prvenstvu je v tako imenovani diviziji II za dvokolesno gnane dirkalnike. Uvodni reli je vrhunsko odpeljal Humar, ki je bil nekoliko ranljiv le na HP Predmeja, na ostalih odsekih pa je bil precej hitrejši od tekmecev. Najboljšo predstavo je pokazal na drsečih ovinkih HP Velike Žablje, kjer še nikoli ni postavil tako dobrih časov. Humar je sicer od desetih dobil šest preizkušenj. Žal sta zaradi nesreč predčasno odstopila Premrl in Marko Grossi (citroen C2-R2) in Humar je imel v cilju debelo minuto naskoka pred manj navoženima Jernejem Fakinom (peugeot 208 R2) in Timom Novakom (opel adam R2).

»Vesel sem konkurence, to je edino pravo. Če ti nekdo diha za zadnji odbijač, se potem tudi sam bolje pelješ,« je komentiral Humar.

Servisni prostor glavnega organizatorja Martina Štucina, ki je prepričljivo slavil v diviziji I. Foto: Gregor Pavšič Gonilna sila organizacijske ekipe je proslavil zmago

V diviziji III je sicer zanesljivo zmagal Aleš Zrinski (BMW M3), toda z enakim dirkalnikom je odlično vozil tudi povratnik Mišel Zupančič. Če ta na prvi preizkušnji zaradi tehničnih težav ne bi izgubil skoraj štirih minut, bi bil morda v cilju kos prvaku Zrinskemu. Drugo mesto je pripadlo Danielu Traniju (renault clio) in tretji Jaki Valantu (BMW E36).

Za vodenje organizacijske ekipe, ki je pripravila uvodni reli državnega prvenstva, si je najboljše darilo z zmago v diviziji I pripeljal Martin Štucin (škoda felicia). Bil je razred zase in le na eni hitrostni preizkušnji ni postavil najhitrejšega časa. Na tretji preizkušnji je bil celo deveti v skupni razvrstitvi. V prvi diviziji smo sicer pogrešali dirkače (predvsem Jana Mraka), ki bi bil bolj enakovredni Štucinu in tako je njegova prednost pred drugouvrščenim Primožem Kačičem (MG ZR 105) znašala skoraj tri minute. Tretji je bil z zaostankom skoraj treh minut in pol Alen Lampe (VW polo).

Rezultati – 8. reli Vipavska dolina 2018



1. Turk – Kacin (peugeot 208 R5) 1:03:30,6

2. De Cecco – Campeis (hyundai i20 R5) + 0:42,4

3. Nucita – Vozzo (fiat 124 abarth) + 1:03,0

4. Zanon – Piceno (peugeot 208 R5) + 1:46,9

5. Peljhan – Verbič (mitsubishi lancer EVO9) + 1:50,7

6. Humar – Cevc (peugeot 208 R2) + 1:52,9

7. Riegler – Hofmann (ford fiesta R5) + 2:45,8

8. Fakin – Fakin (peugeot 208 R2) + 3:06,2

9. Novak – Ocvirk (opel adam R2) + 3:17,1

10. Kogler – Kachel (citroen DS3 R3T) + 3:17,6