Osnabrück – nemško avtomobilsko mesto z danes problematično Volkswagnovo tovarno

Osnabrück je manjše mesto v nemški zvezni deželi Spodnji Saški, kjer živi manj kot 200 tisoč ljudi. Mesto med Dortmundom in Hanovrom je v zadnjih tednih dobilo pozornost zaradi Volkswagnove tovarne, ki bi jo lahko v prihodnje zaprli in s tem ogrozili delo trenutno 2.300 zaposlenih. Osnabrück je stopil na čelo Volkswagnovih varčevalnih ukrepov, s katerimi se bo uprava dobrih 200 kilometrov stran v Wolfsburgu zoperstavila velikemu padcu donosa, dragi proizvodnji in slabemu izkoristku lastnih tovarn.

Foto: Volkswagen

Toda Volkswagnova tovarna v Osnabrücku ima zelo zanimivo zgodbo, ki sega daleč nazaj in presega vse trenutne Volkswagnove gospodarske težave. To je namreč nekdanja tovarna podjetja Wilheim Karmann, ki je leta 2009 razglasil insolventnost, takrat pa je večji del tovarne za 39 milijonov evrov kupil Volkswagen.

Karmann je nekoč izdeloval zanimive avtomobile tako samostojno, za Volkswagen kot tudi druge proizvajalce. Toda po poslovnih težavah je bil dogovor o prevzemu z Volkswagnom v interesu tudi vodilnih sindikatov IG Metall kot tudi Spodnji Saški, ki je 20-odstotni lastnik Volkswagna.

Foto: Volkswagen

Volkswagen je v tovarni naprej začel izdelovati golf četrte generacije v kabrio izvedbi, po potrebi pa so za Porsche izdelali tudi že nekaj primerkov boxsterja in caymana. Oba modela so začeli v Osnabrücku redno izdelovati leta 2012, nato se jima je kmalu pridružil še cayenne, med letoma 2014 in 2016 pa so prav v tej tovarni izdelali tudi 200 primerkov futurističnega Volkswagnovega nizkoenergijskega avtomobila XL1.

Pred osmimi leti so v tej tovarni izdelovali tiguana za severnoameriški trg, pred petimi leti pa so iz Osnabrücka v svet vozili tudi nove škode karoq. Takrat se je začela tudi proizvodnja T-roca v izvedbi kabrio, pozneje pa tudi arteona v izvedbi shooting brake.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Vsi obstoječi avtomobili iz tovarne odhajajo

Slaba novica za upravo tovarne Osnabrück in njene zaposlene – Porsche bo z novo generacijo proizvodnjo caymana in 718 preselil nazaj v Stuttgart, Volkswagen pa bo čez dve leti končal proizvodnjo T-roca cabrio. Prodajno uspešnega karoqa že dolgo ne izdelujejo v tej tovarni, prav tako ne cayenna. Arteon je že del avtomobilske zgodovine. Če tovarni ne bodo namenili proizvodnje več novih avtomobilov, dela v tovarni za vse trenutno zaposlene ne bo dovolj.

Wilheim Karmann st. je delo začel že pred 123 leti

Da je Volkswagen v tej tovarni izdeloval dva kabrioleta, ni naključje. Prav v Osnabrücku je sredi leta 1901 podjetje za izdelavo karoserij prevzel Wilheim Karmann starejši, ki je nato izpopolnjeval postopke, se učil tudi v ZDA in znanje pridoma izkoristil za večanje posla.

Po drugi svetovni vojni so morali v Osnabrücku najprej obnoviti porušeno tovarno, Karmann pa je bil pogodbeni podizvajalec za Volkswagen. Ferdinand Porsche jim je naročil, naj poskušajo pripraviti okvir proizvodnje kabrioleta. Leta 1949 je Karmann podpisal pogodbo o proizvodnji tisoč avtomobilov. Iz teh je obseg sodelovanja z Volkswagnom v naslednjih 50 letih presegel 2,5 milijona vozil. Karmann je izdeloval večino Volkswagnovih kabrioletov, najpomembnejša med njimi sta bila beetle in golf.

Foto: Volkswagen

V drugih tovarnah so sestavljali še mnoge zanimive avtomobile

Karmann pa je množil svoje tovarne in postal pogodbeni partner tudi drugih avtomobilskih proizvajalec. Med drugim so izdelovali avtomobile, kot so bili ford escort RS cosworth, BMW serije 6, mercedes CLK cabrio, kia sportage, Audijevi kabrioleti in podobno.

Vodenje podjetja je leta 1952 prevzel Wilheim Karmann mlajši in ga vodil do svoje smrti leta 1998. Iz uprave se je sicer umaknil že osem let prej.

Denarja za zunanje izvajalce je avtomobilistom zmanjkalo

Težave za Karmann so nastale sredi prvega desetletja tega tisočletja, ko so se zaostrile razmere za pogodbene izdelovalce nišnih vozil. Avtomobilske znamke so take oddelke vzpostavile pod lastno streho. Vse manj pogodb in naročil je pomenilo neizbežen zaton podjetja, ki ga morda še najbolj poznamo po Karmmnovih lastnih avtomobilih – med njimi je bil najbolj znan model ghia (type 14), ki so ga začeli izdelovati leto po prevzemu podjetja s strani Karmanna mlajšega. Skupno so jih izdelali več kot 360 tisoč.

Leta 2009 je dele tovarne v Osnabrücku prevzel Volkswagen in s tem tudi ostanke Karmannovega podjetja. Nastala je družba Volkswagen Osnabrück, ki danes tudi upravlja z avtomobilsko tovarno v tem nemškem mestu. Skupno so do zdaj v Osnabrücku izdelali več kot tri milijone vozil.