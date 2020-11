Noč ima svojo moč: ta avtomobil morate slišati #video

Le še redki avtomobili v ponudbi ohranjajo motor V8, ki velja za temeljni element ameriških “mišičnjakov”. Tudi za mustanga, ki 55 let po rojstvu še naprej utrjuje status avtomobilske ikone. Tudi v Evropi, kjer so jih samo lani prodali 9.900. Na slovensko dostopnost mustanga z osemvaljnim motorjem bi lahko vplivala tudi odprava tako imenovanega “luksuznega” davka.

Foto: Gašper Pirman Noč ima svojo moč. Takrat so naša čutila še dovzetnejša in dražljaje iz okolice, ki je ne vidimo, doživljamo bolj izrazito kot podnevi. Iz še neuporabljenih posnetkov smo zato sestavili zgornji video, ki želi poudariti prav nočno izrazitost zvoka petlitrskega motorja V8.

Ta je nepogrešljiv del forda mustanga, ene največjih avtomobilskih ikon vseh časov. Tudi ta avtomobil, nekoč pravi velikoserijski simbol Fordove motorizacije v ZDA, vsaj v Evropi bije svojevrstno bitko za obstoj. Ford bo na tukajšnje ceste resda pripeljal tudi mustanga v različici mach one, toda petlitrski osemvaljni motor - ta po standardu WLTP na kilometer v zrak izpusti 258 gramov CO2 - kajpak ni v skladu s trenutnimi avtomobilskimi trendi v Evropi.

Od leta 2016 so jih v Sloveniji prodali 45

Klasični mustang ostaja avtomobil za sladokusce in ker jih na cesti ni veliko, tudi skupni ogljičnin odtis teh avtomobilov ni kaj prida zaskrbljujoč. V Sloveniji so jih v zadnjih petih letih uspeli prodati 45. Od tega 12 z motorjem V8, ostalih 33 pa s precej manj vznemirljivim 2,3-litrskim štirivaljnikom.

Prodaja mustanga v Slovenijii:

2.3 5.0 SKUPAJ 2019 7 64% 4 36% 11 2018 5 71% 2 29% 7 2017 9 82% 2 18% 11 2016 12 75% 4 25% 16 33 73% 12 27%

Mustangov petlitrski motor V8 v klasični različici zmore 331 kilovatov oziroma 450 “konjev”, pri še zmogljivejši različici mach 1 pa so moč povečali na 460 “konjev”. Foto: Ford

Lani se je v Belgiji na enem mestu zbralo 1.326 mustangov, kar je bilo največje srečanje lastnikov teh vozil do zdaj. Belgija je tudi glavni trg za mustanga v Evropi. Foto: Ford

Odprava “luksuznega” davka v Sloveniji ga lahko naredi dostopnejšega

Ford letos v Sloveniji ni prodal še nobenega mustanga, saj so zaradi zahtev pri zniževanju izpustov CO2 zelo otežena tudi naročanja v tovarne. Svoje so pri dostopnosti mustangov za slovenske kupce storile tudi visoke obdavčitve. Petlitrski motor je spadal v najvišji razred dodatnega davka na motorna vozila, pogosto imenovanega kar “luksuzni davek”. Tako je za mustanga 5.0 V8 samo letna registracija znašala 500 evrov.

Te obdavčitve bi se v Sloveniji sicer lahko spremenile. Vlada je trenutno za parlamentarno obravnavo pripravila gradivo spremenjenega zakona, ki bi ta “luksuzni davek” odpravil.

Čeprav so nam v zadnjih letih iz finančnega ministrstva večkrat zatrdili, da se izkupiček tega davka iz leta v leto povečuje in da je upravičil svoj namen, gradivo sprememb zakona omenja znano perečo težavo - marsikdo je svoj “luksuzni” avtomobil prek podjetja registriral v tujini, se izognil slovenskemu davku in se po naših cestah najpogosteje vozil s slovaškimi ali nemškimi registracijami.

Vsaj v Evropi mustang V8 postaja ekskluziven avtomobil in to je lahko tudi dobro

Mustangovo ime v Evropi uspešno vztraja in letos so iz Forda v ZDA celo poročali, da se povečuje izvoz teh vozil v Evropo (tudi zaradi ugodnega tečajnega razmerja med dolarjem in evrom). Za razliko od Chevroleta, ki camara nudi zgolj z 6,2-litrskim motorjem V8 in v ponudbi za glavnega mustangovega tekmeca nimajo nobenega Evropi bolj primernega motorja, so pri Fordu na evropski trg bolje pripravljeni.

Pol stoletja po razkritju kult mustanga živi naprej in uspešno kljubuje spremembam v avtomobilski industriji. Morda mu pri kultnem statusu pomaga tudi ekskluzivnost, saj je danes lastništvo mustanga V8 rezervirano bolj ali manj za izbrance.

Lani v Evropo 9.900 mustangov

Leta 1964 in 1965 je Ford v ZDA letno prodal še več kot pol milijona mustangov, v naslednjih desetletjih je prodaja padla na manj kot dvesto tisoč vozil letno. Od leta 2008 in začetka takratne gospodarske krize so v ZDA le še dvakrat prodali več kot sto tisoč mustangov letno.

Toda ker so mustanga poslali tudi na tuje trge (skupno v 146 držav), so globalne prodajne številke od leta 2015 temu primerno višje. Lani so prodali 102.090 mustangov, od leta 2015 pa skupno že 633 tisoč. Lani so jih v Evropi prodali 9.900. Mustang tako že nekaj let drži sloves najbolje prodajanega športnega avtomobila na svetu.

Vsaj v ZDA pa bo Ford z mustangom očitno še premikal meje. Nedavno je tako predsednik delavskega sindikata v Kanadi med svojim govorom razkril, da bodo v eni izmed tovarn izdelovali Fordov 6,8-litrski motor in da bo ta namenjen poltovornjaku F-150 ter športnemu mustangu.