Nov center: tako Renault reši težave, ko "zasveti rdeča lučka"

Obiskali smo nov Renaultov logistični center za nadomestne dele pri Novem mestu, kjer z deli oskrbujejo okrog 200 partnerjev s področja Slovenije in regije Adriatik (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Albanija, Makedonija in Črna Gora). Foto: Gregor Pavšič

To je le eden izmed 12 tovrstnih logističnih centrov v Evropi in 35 na vsem svetu, ki so neposredno povezani s centralnim Renaultovim skladiščem v Parizu. Vsak dan dopoldne v skladišče, ki je le nekaj sto metrov oddaljeno od avtoceste, pripelje več tovornjakov. Dopoldne v skladišče deli prihajajo, popoldne odhajajo proti naročnikom.

"Po letu 2010 ni bilo samoumevno, da bo imela Slovenija tako skladišče. Nastopila je gospodarska kriza in pri Renaultu so takrat razmišljali, da bi regijo v celoti oskrbovali z nadomestnimi deli iz italijanskega skladišča. Dosegli smo nastanek prvotnega skladišča, a smo bili za tretjino delov še naprej vezani na Italijo. Zdaj tega ni treba več in to je za nas velik dosežek," razlaga Andrej Slak, direktor logističnega centra.

V celotni regiji na servis vsak dan dva tisoč renaultov, ki v povprečju potrebujejo tri tisoč nadomestnih delov

Njegovo površino so s štiri tisoč zdaj povečali na deset tisoč kvadratnih metrov. Ob odprtju skladišča leta 2013 so dnevno proti serviserjem poslali v povprečju 2.300, danes pa že okrog tri tisoč nadomestnih delov.

Danes Renaultovo servisno mrežo v regiji dnevno obišče po dva tisoč vozil, kar je 500 vozil dnevno več kot pred sedmimi leti. Rasti prodaje avtomobilov pa mora seveda slediti tudi ustrezna logistična podpora.

Manjkajoči del iz Pariza do končnega serviserja potuje manj kot 70 ur

Trenutno imajo v skladišču na voljo 95 odstotkov vseh potrebnih delov in to tudi za mnogo starejše modele.

Če slovenski serviser pravočasno naroči enega teh delov, ga prihodnje jutro že lahko vgradi v avtomobil. Nekoliko dlje trajajo naročila delov iz Pariza. Če bi v Ljubljani v ponedeljek serviser tak del naročil do 12. ure, bi ga imel na voljo v četrtek zjutraj. Torej v manj kot treh dneh oziroma v manj kot 70 urah.

V skladišču več kot 22 tisoč različnih delov

Zaloga v skladišču je vredna več kot štiri milijone evrov, kataloških številk – torej različnih delov – pa je več kot 22 tisoč. Letno jo zamenjajo osemkrat, v prihodnje želijo zalogo "obrniti" tudi do enkrat mesečno, poudarja Slak.

Dobrih 50 odstotkov nadomestnih delov iz skladišča sicer odpeljejo slovenskim partnerjem. En tovornjak se dnevno odpravi mimo Ljubljane proti Gorenjski, drugi proti Štajerski. Za končno dostavo serviserjem skrbi Pošta Slovenije.

V logističnem centru je zaposlenih 30 ljudi. Delo poteka le med tednom, in sicer od 6. do 22. ure.

