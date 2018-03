Ste tudi vi med 32 odstotki Slovencev?

Varnostni pas vam lahko v tisti usodni sekundi reši življenje ali vas obvaruje pred hudimi telesnimi poškodbami. Ob trku namreč upočasni in prepreči gibanje telesa proti trdim delom v vozilu in tako prevzame velik del sile, ki se sprosti ob trku.

Naletna teža pri trku je odvisna od mase in hitrosti ter eksponentno narašča s hitrostjo – tako na primer pri moškem z 80 kilogrami že pri 50 kilometrih na uro znaša več kot dve toni, pri 90 kilometrih na uro pa več kot šest ton.

Zakaj je tako pomembno, da se vsi potniki pripasajo? #VIDEO

Sile pri trku so enake ne glede na sedež v vozilu, zato je nujna uporaba varnostnih pasov tudi na zadnjih sedežih, v vseh vozilih in na vseh vožnjah.

Video prikazuje oba primera: če je voznik na zadnjem sedežu ob trku pripet in če ni.

Razlika je očitna: pripeti voznik varno preživi trk, medtem ko se nepripeti potnik zelo hudo poškoduje, ob trku pa lahko celo poškoduje voznika, v katerega prileti z naletno težo dveh ton, če je bila hitrost ob trku 50 kilometrov na uro.

Javna agencija za javnost prometa (AVP) je leta 2016 izvedla opazovanja prometa, ki so pokazala, da med vožnjo varnostni pas uporablja 90 odstotkov voznikov, 92 odstotkov potnikov spredaj ter le 68 odstotkov na zadnjih sedežih, otroci pa so bili v povprečju pripeti v 93 odstotkih.

Najpogosteje so bili pripeti vozniki in sovozniki na avtocestah, nato na regionalnih cestah, najnižji delež pripetosti pa so opazili na ulicah znotraj naselij. Opazovanja tudi kažejo, da so ženske v povprečju pogosteje pripete kot moški.

Varnostni pas vam lahko reši življenje

Po statističnih podatkih kar tretjina smrtnih žrtev med vozniki in potniki v osebnih vozilih lani ni uporabljala varnostnega pasu (33 %), delež pripetosti smrtnih žrtev med potniki pa je bil za več kot deset odstotkov slabši kot pri voznikih (44 %). Med poškodovanimi vozniki je bil delež pripetosti boljši – med huje poškodovanimi vozniki jih varnostnega pasa ni uporabljalo 14 odstotkov, med lažje poškodovanimi pa trije odstotki.

Varnostni pas pri trku upočasni in prepreči gibanje telesa proti trdim delom v vozilu in tako prevzame velik del sile, ki se sprosti ob trku.

Vozniki in potniki osebnih avtomobilov predstavljajo skoraj polovico smrtnih žrtev v prometnih nesrečah in spadajo med najpogostejše žrtve. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Kako si pravilno zapnemo varnostni pas? Preverimo, ali zgornji del pasu poteka prek rame (in ne čez vrat), spodnji dela pa pod trebuhom prek bokov.

Vstavimo sponko za zaklep, da slišimo KLIK.

Varnostni pas naj poteka čim bolj ob telesu, tesno in trdno, zato ga dodatno zategnemo.

Pas ne sme biti zavit ali ohlapen. Pred vožnjo morajo vozniki: Naravnati sedež po višini in položaju – leva noga mora biti nekoliko pokrčena.

Popraviti višino in naklon naslonjala sedeža – pri drži volana se morate počutiti udobno, z rahlo pokrčenimi rokami.

Preveriti vzglavnik za glavo – zgornji rob mora biti poravnan z višino glave, razdalja med naslonjalom in glavo mora biti čim manjša.

Otroci na krajših vožnjah še vedno prepogosto nepripeti

Statistični podatki o prometnih nesrečah z udeležbo otrok kažejo, da so otroci najpogosteje huje poškodovani (več kot 6 %) kot potniki v vozilih, pogosto ker niso ustrezno pripeti in nameščeni v otroških varnostnih sedežih. Pripetost otrok se je od leta 2005 povečala za kar 36 odstotkov, k čemur so zagotovo veliko prispevale tudi preventivne aktivnosti in usklajene akcije.

Otroci morajo biti pripeti prav na vseh vožnjah, tudi najkrajših od doma do šole ali vrtca, manjši od 150 centimetrov pa ustrezno nameščeni v otroških varnostnih sedežih. S poznanim sloganom Red je vedno pas pripet, s katerim Pasavček nagovarja in uči otroke po slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, sporočamo prav to – da je edino pravilno in sprejemljivo, da smo med vožnjo vedno vsi pripeti.