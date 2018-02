Ste prepričani, da bi v praksi ob takšnem dogodku ravnali pravilno?

V kakšnih primerih morate ustaviti pred prehodom za pešce? Kako poskrbeti, da boste kot pešec varno prišli do cilja? Rešite test in izboljšajte svoje znanje o varnosti na cesti.

Foto: Thinkstock

Tudi letos bo Javna agencija za varnost prometa (AVP) spodbujala vse udeležence v prometu, naj bodo strpni drug do drugega in naj poskrbijo za največjo varnost. Prav ta teden poteka akcija PEŠEC, in sicer pod sloganom Bodi viden, bodi previden, v kateri želijo opozarjati na najpogostejše napake tako pešcev koz voznikov, predvsem pa želijo povečati ozaveščenost vseh udeležencev v prometu.

Foto: Bor Slana

Predvsem v zimskem času, ko so dnevi krajši in je vidljivost na cesti slabša, je pomembno, da so pešci še bolj pazljivi in poskrbijo, da so opazni.

Javna agencija za varnost prometa je lani, na vzorcu 1.227 pešcev, izvedla pilotno opazovanje pešcev in uporabo odsevnih teles. Na različnih lokacijah po Sloveniji so tri dni v zgodnjih in poznih popoldanskih urah opazovali pešce.

Podatki so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – le 1,2 odstotka pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak, 4,2 odstotka neko drugo odsevno površino, večina pešcev pa ni uporabljala nobenega odsevnika (kar 93 %). Res pa je, da je bila približno polovica pešcev oblečena v svetla oblačila, kar tudi pripomore k večji vidnosti pešca. Staranje prebivalstva bo v prihodnosti narekovalo nove in dodatne ukrepe ter prilagoditve, vse z namenom povečati varno mobilnost med starejšimi.

Kako lahko poskrbite, da boste kot pešci vidni?

V prvi vrsti je pomembno, da izbirate poti, ki so namenjene pešcem, oziroma hodite ob levem robu cestišča. Ob večerih, v mraku ali ob slabši vidljivosti zaradi goste megle pa mora pešec poskrbeti za dodatne ukrepe: uporaba odsevnih teles in svetlejših oblačil.

Pomemben je zgled – starši morate paziti, da ste dober vzgled za otroke, to pomeni, da se kot pešci obnašate tako, kot tudi od njih pričakujete. Učenje skozi prakso je najpomembnejše, predvsem če začnemo že od mladih nog, tudi ko otrok še ni pripravljen na samostojno pot v šolo. Dobre prometne izkušnje so dragocena popotnica za prihodnost.

Statistike se izboljšujejo, vendar lahko previdnost kljub temu povečamo Delež smrtnih žrtev med pešci se je v lani glede na leto poprej zmanjšal za 55 odstotkov. Leta 2016 je bilo med pešci 22 smrtnih žrtev, lani deset, od tega štiri na regionalnih cestah, tri na avtocestah in tri v naselju. Med glavnimi vzroki za prometne nesreče s smrtnim izidom za pešce so bili neupoštevanje in odvzem prednosti, neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov ter pogosto tudi nepravilnosti pešca. Med žrtvami prometnih nesreč med pešci so nadpovprečno izstopali starejši. Kar polovica jih je bila starejša od 65 let, kar 90 odstotkov jih je bilo starejših od 45 let. Pri starejših pešcih bi lahko med vzroke za prometne nesreče uvrstili slabše psihofizične sposobnosti, pogosto pa tudi slabšo opaznost, saj so pogosteje oblečeni v temnejša oblačila. V starostni skupini med 25 in 34 leti je bila ena smrtna žrtev, med otroci in mladostniki pa smrtnih žrtev ni bilo že štiri leta.

Ponovimo: rešite CPP-test in preizkusite svoje znanje

Preverite, ali bi se v nekaterih spodnjih vsakodnevnih situacijah odzvali pravilno: