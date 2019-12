Podiramo največje stereotipe v prometu #animacija

December je čas, ko moramo še večkrat ponoviti prometno mantro, ki bi nas morala voditi vse leto: vozim 0,0. In ker se prav ob številnih decembrskih zabavah pogosto lahko znajdemo v alkoholni zanki, preverite, kakšni so najpogostejši miti o alkoholu, ki nam lahko usodno spremenijo tok življenja. Ali pa ga celo ugasnejo.

Bi radi vse življenje obžalovali en sam trenutek nepremišljenosti? Preverite pet najbolj razširjenih stereotipov o vožnji pod vplivom alkohola in premislite še enkrat.

#1 Lahko vozim. Nisem veliko spil.

NE DRŽI.

Ne glede na to, koliko ste spili, nikar za volan. Pod vplivom alkohola se presoja in nadzor nad lastnim ravnanjem spremenita in postaneta manj kritična.

#2 Ker sem dobro jedel, lahko spijem več alkohola in ne bom pijan.

NE DRŽI.

Zaradi hrane pride do zakasnitve in alkoholiziranost se lahko pokaže kasneje.

#3 Pot domov znam na pamet in bi lahko vozil z zaprtimi oči.

NE DRŽI.

Alkoholiziranost vpliva predvsem na ustrezno ravnanje v kritičnih situacijah, saj je promet izredno nepredvidljiv.

#4 Prijatelji so me "prepričali", čeprav nisem nameraval piti.

NE DRŽI.

Odgovornost je vaša, zato se zavedajte mogočih posledic. K pitju alkohola ne nagovarjajte nikogar, saj je samo trezno ravnanje odgovorno.

#5 S Svežim zrakom in telovadbo pospešimo presnovo alkohola, zato sem prej trezen.

NE DRŽI.

S svežim zrakom in telovadbo se povečata naša budnost in pozornost, zato se nam samo zdi, da nismo pijani, stopnja alkohola pa ostaja enaka.

Alkohol ne spada v promet. In pika.

Alkohol na slovenskih cestah je še vedno največji ubijalec in krivec za najbolj tragične prometne nesreče. Statistike ne lažejo: vsaka tretja smrtna žrtev v prometnih nesrečah je bila letos posledica alkoholiziranih povzročiteljev, umrlo je 31 ljudi. Od 26 povzročiteljev prometnih nesreč so bili štirje poleg alkohola tudi pod vplivom drog.

Zato je čas za spremembe in za to, da vsak izmed nas s stoodstotno odgovornostjo sede za volan avtomobila. Pogosto namreč precenjujemo svoje sposobnosti pod vplivom alkohola, saj alkohol voliva na kritično presojo. Alkohol, droge in psihoaktivne snovi so dejavniki, ki zmanjšujejo naše psihofizične sposobnosti za varno sodelovanje v prometu.

Se zavedate, da se že ena merica alkohola, tj. 0,3 decilitra žganja, 1 deciliter vina ali 2,5 decilitra piva, presnavlja približno eno uro? Pri večji količini popitega alkohola pa se ta čas še podaljša.

Preverite, kako alkohol vpliva na naše psihofizične sposobnosti:

Alkohol je najpogostejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč, zato je trezna vožnja VAŠA ODGOVORNOST.

Pridružite se iniciativi 0,0 tekač

Če želimo, da bodo naše ceste varne, ni dovolj, da postanemo voznik 0,0, veliko lahko naredimo tudi, če pomagamo pri ozaveščanju.

Agencija za varnost prometa v ta namen začenja čisto novo akcijo, v katero želi vključiti vse navdušence nad športnimi aktivnostmi. Ljudi želijo navdušiti za zdrav in aktiven življenjski slog, pri katerem pa se odločimo za NULA NULA, za zdravo rekreacijo in za regeneracijo brez alkohola. Z več kot 4.000 tekači bodo z iniciativo poskušali spremeniti miselnost in opogumljali rekreativne športnike za nula nula udeležbo v športu in prometu.

V ta namen so začeli sodelovanje z rekreativnimi športniki, tekači, združenimi v projektu Priprave na Ljubljanski maraton. V letu 2019 so organizirali več kot 30 tekaških dogodkov in skupaj zbrali 4.000 tekačev. Med svoje člane tako pošiljajo jasno sporočilo – nula nula regeneracija.

Foto: AVP

Slovenija piha 0,0

Dobro sprejeta akcija Slovenija piha 0,0, ki se izvaja pod okriljem ministrstva za zdravje, se nadaljuje in bo potekala do 20. decembra. Tisti udeleženci v prometu, ki bodo do 20. decembra pri preizkusu alkoholiziranosti napihali 0,0, bodo imeli možnost sodelovati pri žrebu vstopnic za zdaj že tradicionalni koncert Policijskega orkestra z gostoma Tomislavom Jovanovićem - Tokcem (Dan D) in Neisho. Koncert bo 15. januarja 2020 v Kinu Šiška v Ljubljani.

Med decembrskimi treznimi vozniki bo izžrebanih 250 prejemnikov dveh vstopnic za koncert. V času akcije so aktivnosti inšpekcijskih služb, vladnih in nevladnih organizacij usmerjene v bližino gostinskih lokalov, zabaviščnih prostorov in kraje, kjer se zadržuje več ljudi.