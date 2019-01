Mobilni telefoni rak rana sodobnega časa

Kar 75 odstotkov Slovencev med vožnjo uporablja pametni telefon, in to kljub opozorilom, da se nam pozornost ob vožnji zaradi telefona zmanjša kar za štirikrat. Bodo višje kazni učinkovitejše orodje?

Pametni telefoni so v zadnjih letih postali naši osebni asistenti – tako kar zadeva poslovnih zadev kot pri najrazličnejših kratkočasnih dejavnostih. Mobilni telefon je veliko več kot zgolj pripomoček za klicanje in pisanje sporočil. Postal pa je tudi naš največji motilec pri vožnji: ves čas ga imamo pri sebi, da lahko preverjamo elektronsko pošto, Facebook, Instagram … In to je razlog, da je vsaka vožnja postala kot nekakšna ruska ruleta.

Foto: Getty Images

S telefonom v roki: štirikrat večja možnosti za prometne nesreče

Številne študije tako v tujini kot pri nas dokazujejo, da se naše vozne sposobnosti ob telefoniranju ali pisanju sporočil med vožnjo zmanjšujejo. Med drugim je dokazano, da imajo tisti, ki med vožnjo uporabljajo mobilnik, kar štirikrat več možnosti, da bodo doživeli prometno nesrečo.

Takšnemu vozniku se namreč poslabša reakcijski čas, počasnejše zaznava prometno signalizacijo in se tudi počasneje nanjo odziva, njegov zavorni čas je daljši, zmanjšano pa je tudi zaznavanje okolice in prometa. Zaradi uporabe mobilnega telefona obstaja tudi večje tveganje pri odločitvah. Oči gledajo, vendar možgani ne vidijo!

Dovolj je, da samo za sekundo pogledate v zaslon telefona in zgodi neizbežno - nesreča, ki ima lahko hude posledice za vas ali za nedolžnega mimoidočega, ki vam bo na poti.

Statistike, ki nam niso v ponos: 75 odstotkov Slovencev med vožnjo s telefonom v roki

Kljub osveščenosti o nevarnosti uporabe telefonov med vožnjo so statistike Javne agencije za varnost prometa skrb vzbujajoče. Kar tri četrtine Slovencev med vožnjo ne zna pustiti telefona pri miru in s takšnim početjem ogrožajo tako sebe kot vse druge soudeležence v prometu.

Ameriško podjetje za analitiko Zendrive je v vseameriški raziskavi beležilo frekvenco in trajanje uporabe mobilnikov pri kar 3,1 milijona anonimnih voznikih, ki so v obdobju od decembra 2016 do februarja 2017 prevozili 570 milijonov voženj oziroma devet milijard kilometrov.

V kar 88 odstotkih voženj so vozniki uporabljali mobilni telefon. Povprečna uporaba telefona je bila 3,5 minute na uro vožnje.

V lanskem letu je policija ugotovila 22.704 kršitev in izdala 17.465 plačilnih nalogov zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ter izrekla 5.239 opozoril voznikom. Prav zaradi tega problematika uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ostaja ena od prioritet Javne agencije za varnost prometa (AVP), kjer se bodo še naprej zavzemali za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju kršiteljev. Po njihovem predlogu bi uporaba mobilnega telefona za vožnjo veljala kot hujši prekršek, za katero bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi tri kazenske točke.

Je prostoročno telefoniranje prava rešitev?

Uporaba naprave za prostoročno telefoniranje je sicer dovoljena, pri tem pa zakonodaja navaja, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Torej to velja tudi za uporabo slušalk, saj zmanjšujejo slušno zaznavanje in na splošno tudi pozornosti v prometu.

Številne raziskave kažejo, da tudi prostoročno telefoniranje ni povsem varno, saj odvrača pozornost voznika podobno kot običajna uporaba mobilnega telefona brez prostoročne opreme.

Rešitev?

Če dobite klic ali morate nujno poslati SMS-sporočilo, zavijte varno s ceste. Ne dovolite, da bi vam sekunda nepazljivosti za vedno spremenila življenje. Ali ga celo prekinila.

Foto: Getty Images

Ne samo za volanom, tudi na kolesu ali peš

Nevarnost uporabe mobilnih telefonov v prometu pravzaprav preži nad vse aktivne udeležence v prometu – tudi na kolesarje in pešce.

Še posebej nevarna je raba mobitela med vožnjo s kolesom, saj otežuje upravljanje kolesa in zaviranje. Globa za uporabo telefona med vožnjo kolesa ali mopeda (za katerega voznik ne potrebuje vozniškega dovoljenja) je 40 evrov. Tudi pri prečkanju ceste ne uporabljajte mobilnih telefonov.

Opozarjamo pa tudi na zelo pogost prizor na mestnih ulicah: ko pešec stopi na prehod za pešce s pogledom, usmerjenim v zaslon svojega mobilnika, ni osredotočen na dogajanje okoli sebe, ne sliši in ne vidi. Tako postane lahka tarča za nesrečo.