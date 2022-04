Že imate mercedesa? Bi še enega? Tale ni slaba izbira.

To je osnovni in najdostopnejši električni mercedes. EQA nima namenske električne platforme in zato prave avtomobilske tehnične revolucije ne prinaša, kljub temu pa svoje osnovno poslanstvo dobro opravlja in bo avtomobil po meri tistim, ki si želijo tišjega, bolj udobnega in lastniško cenejšega mercedesa. Že tako pa je cena, primerljivo z modelom GLA, zelo konkurenčna.

EQA je najcenejši električni avtomobil pri Mercedesu, ki je namenjen predvsem dopolnitvi njihove prodajne flote in kot alternativa obstoječim strankam avtomobilske znamke iz Stuttgarta. Hvalimo kakovostno izdelavo in tudi dober doseg, ni pa to avtomobil z namenske električne platforme in zato znotraj Mercedesove znamke tudi še ni namenjen pravi avtomobilski revoluciji. Zelo premijska je pri vstopnem modelu EQA tudi njegova cena.

Palec gor: kakovostna izdelava, razgibana notranjost, udobje vožnje, dober doseg

Palec dol: ni električne platforme, malo prostora zadaj, cena glede na tehnično zasnovo

Oblikovno se avtomobili serije EQ vidno razlikujejo od izhodiščnih vozil s termičnimi motorji. EQA je električni brat modela GLA. Foto: Gašper Pirman

Osnovno sporočilo najcenejšega električnega mercedesa je podobno, kot smo ga zapisali tudi pri testu trenutno najbolj "ljudskega" električnega avtomobila pri Audiju, to je Q4 e-trona. Obe znamki sta pri cenejših in razmeroma "višjeserijskih" avtomobilih izbrali precej zadržano smer, ki zagotavlja temu primerno nižje razvojne stroške. Taka odločitev je sicer lahko posledica korporativnih odločitev in tudi stanja na avtomobilskem trgu, a kljub temu bi si morda Bertha Benz –pogumna Nemka je pogumno vozila, razvijala in promovirala prvi patentirani avtomobil svojega moža Karla Benza – upala še kaj več.

Polni kabli ne spadajo v prtljažni prostor. Toda če ni električne platforme, je tudi prostorski izkoristek slabši in dodatnega prtljažnika spredaj ni … Foto: Gregor Pavšič

Tehnološko naprednejši električni avtomobili bodo tudi pri Mercedesu (podobno pri Audiju) najprej na vrsti v dražjih razredih, pri dostopnejših pa so to bolj ali manj predelani obstoječi modeli s termičnimi motorji. Mercedes je izbral vmesno pot in na osnovi obstoječih vozil – v primeru EQA je to model GLA – izdelal oblikovno dovolj razlikujoč nov avtomobil.

Na cesti EQA ne skriva elektropogona in to drugačnost je težko spregledati, v notranjosti pa zaradi stare platforme obstajajo jasne omejitve – prostorski izkoristek je slabši kot pri "pravih" električnih vozilih, spredaj ni dodatnega prtljažnika in zadaj moti nepotreben sredinski greben. Tudi zasnova je kajpak še klasična 400-voltna.

S tem avtomobilom se boste ob kombinirani vožnji zagotovo peljali dlje kot 300 kilometrov brez vmesnega polnjenja. Foto: Gašper Pirman

V notranjosti ni presenečenj in EQA je tu čistokrvni mercedes. Foto: Gašper Pirman

Sistema predgretja baterije ni, kar bo najbrž težava pozimi. Ob normalnih temperaturah so bile moči polnjenja precej spodobne. Foto: Gregor Pavšič

EQA bo k Mercedesu težko privabljal nove kupce, zato pa ponuja zelo dobro alternativno izbiro obstoječim strankam. Kdor si pač želi mercedesa, morda tudi kot dodaten domači avtomobil, bo lahko s tem vozilom dobro shajal. Iz vidika električne uporabnosti ponuja namreč dobro osnovo, realen doseg tudi zanesljivo prek 300 kilometrov, prav tako pa učinkovito polnjenje.

Avtomobil nam je na najbolj zmogljivih polnilnicah uspelo polniti z močjo 100 kilovatov, na klasičnih polnilnicah AC je moč omejena na 11 kilovatov.

Cenejši bo kot bencinski GLA

Vstopni model z oznako 250 stane vsaj 45 tisočakov, testni avtomobil je stal dobrih 62 tisočakov. S to ceno je še upravičen do subvencije Eko sklada in za zdaj še vedno veliko cenejše – sploh v primeru večinskega domačega polnjenja – pogonske energije. Bencinsko gnani GLA 200 v osnovi stane 44.400 evrov, kar je skoraj enako kot ista različica EQA.

Ocenjevati ceno je pri premijskih znamkah vselej relativno, prav pri električnih vozilih pa se ti mejniki še bolj premikajo. Osnovni EQA spada v cenovni razred veliko prostornejše tesle model Y, enako tudi v družbo tehnološko mnogo naprednejših (a vsaj uradno ne premijskih) vozil korejskih znamk Kia in Hyundai.

Prostornost zadaj je solidna, iz vidika električnega avtomobila pa podpovprečna. Moti nefunkcionalen sredinski greben, ki je posledica neelektrične platforme. Foto: Gašper Pirman

Najvišjo moč polnjenja smo dosegli pri 100 kilovatih. V desetih minutah se je baterija napolnila s 15 kilovatnimi urami elektrike, kar bi zadoščalo za približno 70 ali 80 kilometrov dosega. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Med glavne prednosti EQA seveda spada mirna in tekoča vožnja, ki poudari tradicijo znamke in tudi zelo dobro kakovost izdelave v notranjosti. Ta je razgibana, precej digitalizirana, voznik si lahko prilagodi mnogo nastavitev, v osnovi pa je ergonomija že dobro poznana iz novejših modelov Mercedesa. Precej skriti so podatki o napolnjenosti baterije v odstotkih in moči polnjenja, kar je pomembno za lažje sobivanje z električnim avtomobilom.

Za brutalnejše pospeške bo treba pogledati proti zmogljivejšim različicam EQA

Zmogljivost baterije znaša 66 kilovatnih ur (kWh), kar v praksi v večini leta zagotavlja krepkih 300 kilometrov dosega. Ta je zadovoljiv za potrebe vožnje po Sloveniji, kjer so razdalje navadno dokaj kratke. Na podeželskih cestah je med testom poraba upadla pod mejo 20 kWh na sto prevoženih kilometrov, v povprečju pa se je pri kombinirani vožnji gibala okrog 22 kWh.

Osnovni EQA poganja elektromotor z močjo 140 kilovatov (190 "konjev"), kar tudi ne zagotavlja zares eksplozivnih pospeškov. Ti pa so hipni in enakomerni, kar pozitivno vpliva na udobje ter izkušnjo vožnje. Najvišja hitrost je omejena na 160 kilometrov na uro. EQA 250 je tako predvsem avtomobil, ki izpolnjuje bistvo elektromobilnosti pri Mercedesu.

Glavno poslanstvo tale električni mercedes dobro opravi

Pod črto je namreč treba reči, da za mercedesa tale osnovni EQA sploh ni drag in da pravzaprav lahko kljub temu, da iz vidika elektromobilnosti tehnološko zaostaja za marsikaterimi nepremijskimi tekmeci, opravlja svoje glavne naloge. Ko sem se z njim iz Ljubljane odpeljal do Kopra in nazaj, ob tem pa avtomobil vmes med 10-minutnim postankom polnil, sem na vsej poti izgubil le 15 odstotkov baterije. Tistih 10 minut polnjenja – resda na dragi "ultra" močni polnilnici – je dodalo skoraj 100 kilometrov dosega.

Kdor bo EQA polnil doma in si želi (ali pa že ima) mercedesa, bo z njim tudi lahko zadovoljen. Za večje tehnološke presežke, vredne nasledstva vizionarstva Karla in Berthe Benz, pa bodo morali pri Mercedesu poiskati drznejše platforme.

Podobno kot EQC tudi EQA spredaj ne skriva nič uporabnega. Tesla, Ford in kitajski MG so pri tem daleč spredaj. Foto: Gašper Pirman

Notranjost je moderna, razgibana in digitalizirana. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman