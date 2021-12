Vse bolj ogrožena vrsta: takšen prtljažnik imajo le še redki

Tako kot fiesta, ecosport, focus in celo tourneo custom tudi connect z opremo active namiguje na življenjski slog, povezan z aktivnostmi v naravi. Z dolžino 486 centimetrov in prilagodljivo kabino med preostalim omogoča prevoz opreme potrebne pri različnih športnih podvigih.

Ocena



Kot active je ta avtomobil rahlo dvignjen, opremljen s ščitnima ploščama pod odbijačema, po vzoru crossoverjev je vsepovsod obdan s črno plastiko. Ima pet sedežev, sicer pa je grand na voljo tudi s sedmimi, kar zahteva dodatnih 460 evrov. S tem se nekoliko zmanjšajo prtljažne prostornine tako za petimi sedeži kot tudi za dvema.



Grand tourneo connect je 430 evrov dražji od enako opremljenega "kratkega" modela. Gre za 40 centimetrov razlike v dolžini in medosju, prtljažni prostor za petimi sedeži je 37,4 centimetra daljši, s čimer se volumen poveča za 500 litrov. Podatke zanj smo združili v naši tabeli.



Z opremo active stane 28.730 evrov (akcijska cena), testna različica pa je 3.830 evrov dražja. Na vrhu cenika so mehanska zapora diferenciala (930 evrov), nadzor mrtvega kota (780 evrov) in ksenonska žarometa (730 evrov). Cenovno ugodnejša sta radarski tempomat (310 evrov) in kovinska barva (320 evrov).

Motor: štirivaljni turbo dizelski, moč 88 kW



Poraba goriva: 6,7 l/100 km



Cena: 32.560 evrov

Aktivna robustnost

Maska z dvema odprtinama za zrak je nastala pred tremi leti. Rahlo dvignjena zunanjost (161 mm od tal) deluje robustno s ščitnima ploščama, odbojnimi površinami in črnimi plastičnimi obrobami, ki so vsepovsod. Active pomeni 17-palčna platišča, medtem ko so panoramsko steklo in srebrni strešni letvi serijska oprema že pri srednji stopnji titanium.

Active, ki sicer nadgrajuje titanium za 2.280 evrov, posega tudi v notranjost z boljšo opremo sedežev. 6-palčni barvni zaslon z bolj pregledno osrednjo konzolo je tudi rezultat prenove. Bolj kakovosten avdiosistem vključuje Sinc 3, kamero za vzvratno vožnjo in nekatere unikatne popestritve.

S črnimi plastikami obdani active je zadaj centimeter višji kot trend in titanium. Enako kot zadaj je tudi pod sprednjim odbijačem nameščena plastična plošča. Foto: Gašper Pirman

Zadaj za tri velike postave, a le za dva otroka

Sedeži so visoki in udobni, trije v drugi vrsti pa žal niso posamični. Tako so tudi sidrišča isofix nameščena zgolj na zunanjih straneh. Stekla so avtomatsko pomična tudi v drsnih vratih, klimatska naprava je dvopodročna že v osnovni opremi. Doplačilo za odklepanje in zagon brez ključa znaša 140 evrov.

Številna odlagalna mesta, zaprta, odprta in tista, skrita so vzrok, da se uporabniki pogosto obveščajo med seboj, kaj je kdo nekje pozabil. Na armaturni plošči nad sovoznikovim osvetljenim predalom je večja odlagalna vdolbina, v katero naj ne bi nameščali težjih predmetov. V hitrem desnem ovinku bi namreč drseli prek armature in zmotili voznika.

Kaj nas je zmotilo?



Sistem samodejnega preklopa luči (120 evrov) deluje dobro v fazi zasenčenja, čas vklopa dolgih žarometov je včasih predolg. Na zavitih cestah, zlasti navzgor, pa avtomatika prav trmasto vztraja pri zasenčeni svetlobi in zlepa ne preklopi na dolge luči.

Ogledalce za nadzor otrok ne manjka

Sprednja senčnika sta tako razsežna, da mora bližje volanu sedeča oseba najprej skloniti glavo, ko se zaščiti pred soncem. Vmes sta ogledalce in etui za očala. Pijača ima mesto v utorih na vmesni konzoli, v vseh vratih in naslonu med sedežema zadaj ter še za drugo vrsto sedežev.

Na konzoli med sedežema so zaprt predal, dva manjša utora, po dva priključka 12 V in USB. Skoraj smo pozabili na štirioglato duplino pod zaslonom in na še en skriti predalček v naslonu med sedežema zadaj. Na po malem že pozabljen enoprostorski videz spominjata letalski mizici z utorom za kozarec, ki naj se nikakor ne prevaža brez ustreznega pokrova.

Visoko sedenje z dobrim pregledom in dvignjen položaj odlično delujoče prestavne ročice, vse to že vemo od prej. Škoda, ker bo prihodnost odpihnila dobro staro ročno zavoro. Foto: Gašper Pirman

Grand prtljažnik

Prtljažni prostor podaljšanega tournea connect meri dober kubik in pol oziroma 126 centimetrov v dolžino. Nad notranjima blatnikoma sta po dva škatlasta in okrogla utora ter skupno pet obešalnih kljukic. Rezervno kolo je pritrjeno pod prtljažnikom, ustrezno orodje je za plastiko v levem boku. Opozorimo, da za odpiranje pokrova niso primerni prav vsaki prsti.

Naslonjala sedežev v drugi vrsti se poklopijo v razmerju 60 : 40, tako zložena se lahko potisne naprej in namesti v dno vozila. Nastane zajeten tovorni prostor, ki za dvema sedežema meri več kot 2,7 kubičnega metra. Na tleh so ustrezna mesta za pritrditev tovora, nečesa pomembnega pa le ni. Prtljažni prostor sploh nima nikakršnega pokrova ali konzole z rolojem, ki bi zakrival naložene predmete.

Za dve kolesi, a z omejitvami



Za preizkus uporabnosti prtljažnega prostora smo v tournea connect active namestili dve gorski kolesi, ne da bi ju prilagajali S fordom tourneo custom active smo se aktivno podali na Parenzano. Foto: Aleš Črnivec



Notranja dolžina 217 centimetrov pri zloženi in pogreznjeni zadnji klopi bi morala zadoščati za kolesi dolžine 170 cm, vendar se je zaradi krmil zataknilo pri širini, še bolj pa zaradi nerodne pritrditve. Zato smo kolesi obrnili "na glavo", eno s krmilom naprej, drugo nazaj. Tako smo lahko obe krmili in sedeža dobro pritrdili na ustrezna mesta na tleh, ne da bi kolesi razstavljati, kar smo si že pred potjo na Parenzano zastavili kot cilj. Za preizkus uporabnosti prtljažnega prostora smo v tournea connect active namestili dve gorski kolesi, ne da bi ju prilagajaliali razstavljati. Namesto nerodnega polaganja enega prek drugega vodoravno, smo ju želeli čim bolj preprosto namestiti v pokončnem položaju.Notranja dolžina 217 centimetrov pri zloženi in pogreznjeni zadnji klopi bi morala zadoščati za kolesi dolžine 170 cm, vendar se je zaradi krmil zataknilo pri širini, še bolj pa zaradi nerodne pritrditve. Zato smo kolesi obrnili "na glavo", eno s krmilom naprej, drugo nazaj. Tako smo lahko obe krmili in sedeža dobro pritrdili na ustrezna mesta na tleh, ne da bi kolesi razstavljati, kar smo si že pred potjo na Parenzano zastavili kot cilj.

Serijski in doplačilni pripomočki

Tourneo connect že pri vstopni opremi nadzira smer vožnje, ima ogrevano vetrobransko steklo, senzorske brisalce, "hill holder", vgrajena sistema za preprečevanje naleta in nadzor voznikove zbranosti. Prometne znake "bere" na pamet, zato opozarja na omejitve, ki jim je že pred časom potekel rok trajanja.

Žarometa svetita s ksenonsko svetlobo z avtomatskim zasenčenjem in vklopom dolgih luči (730 + 120 evrov), tudi sistem "blis" (780 evrov) ni prav poceni. Gre za nadzor mrtvih kotov na sosednjih pasovih in pri vožnji vzvratno. Cenovno ugodnejši je radarski tempomat (310 evrov). Aktivna pomoč pri parkiranju (440 evrov) je dobrodošla, ko jo voznik enkrat usvoji.

Galerija: družinski multipraktik z ogromnim prtljažnikom

Nespremenjen volan, sveži merilniki

Visoko sedenje z dobrim pregledom in dvignjen položaj odlično delujoče prestavne ročice, vse to že vemo od prej. Na volanu po šestih letih nismo opazili sprememb. Je usnjen, štirikraki, z enakimi stikali kot prej. Enota za tempomat je še vedno nameščena med levima prečkama, kar že prej ni bil videti prav lepo. Skratka, trikraki volan v večjem tourneu custom nam je bil bolj všeč.

Merilniki so zadnja tri leta lepši in bolj pregledni od tistih pred šestimi leti. Poleg barvnega zaslona in sodobne povezljivosti je lepše in bolj ergonomsko izdelana enota za upravljanje s klimo, ki so ji dodana še "vozna" stikala ECO, TCS, start-stop in parkiranje.

Merilnik hitrosti se med fordi verjetno najbolj moti

Ne spomnimo se, da bi se merilnik hitrosti pri fordih motil v tolikšni meri kot pri tokratnem testu. Za dejanske hitrosti 50, 90 in 130, ki jih običajno preverjamo, prikazuje 54, 93 in 135. Pa ne samo z merilnim kazalcem, saj smo upoštevali digitalne vrednosti pri uporabi tempomata.

Doplačilna mehanska zapora diferenciala

Višina za devet milimetrov prekaša širino, vendar to prav posebej ne vpliva na lego na cesti. Vozilo ubogljivo sledi ukazom neposrednega volana (dva zavrtljaja in tričetrt) in z voznimi lastnostmi posnema crossoverje. Kot smo navajeni pri fordih, je podvozje primerno utrjeno in hkrati uglašeno tako, da omogoča udobna potovanja na različnih podlagah.

Posebno vlogo odigra mehanska zapora diferenciala, ki sicer zahteva doplačilo 930 evrov. Odločilne prednosti ne vidimo v bolj zanesljivem premagovanju ovinkov, pač pa v boljšem oprijemu pogonskih koles na mokri, spolzki ali zasneženi podlagi. In končno, na izletih v naravo se bo "aktivni" tourneo lažje izkopal iz težav na kakšnem kolovozu.

Prostorna potniška klop je zasnovana potovalno enoprostorsko. Tu je letalska mizica, utori za pijačo v drsnih vratih in v naslonu, električno pomični stekli, skriti predal v tleh. Voznik ima dogajanje pod nadzorom s posebnim ogledalcem. Foto: Gašper Pirman

Je 88 kilovatov dovolj za 1,8 tone težko vozilo?

Z 1,5-litrskim dizlom so se pri Fordu odpovedali hitrim pospeškom in veliki končni hitrosti. Menjalnik je nastavljen za mirno in dovolj tiho potovanje po avtocesti z merilnikoma na 135 (130 po navigaciji) in 2.250. Vendar na primorskih klancih kljub radarskemu tempomatu motor opeša. Če bi bil avtomatik, bi reagiral, tako pa mora ukrepati voznik.

Podobno se dogaja, ko kolona zmanjša hitrost na primer na 100 ali 110 in nato znova potegne. Radar seveda zmanjša hitrost, nato pa motor z okoli 1.700 vrtljaji nima zadostne moči za ustrezno pospeševanje. Takrat je treba pravočasno prestaviti tudi do četrte navzdol, sicer se takoj izgubi stik s prometnim tokom.

Eco smo uporabljali v mestu

Motor doseže največji navor med 1.750 in 2.500 vrtljaji, vendar je na spodnji meji manj prepričljiv. Posebej v višjih prestavah in ko je kabina polna. Pri zmerni dinamični vožnji zunaj naselja smo motor pred prestavljanjem navzgor raje vrteli proti tri tisoč vrtljajem, praviloma v osnovnem načinu vožnje.

Možnost izbire načina eco smo izkoriščali le v naseljih, kjer smo večinoma prestavljali po indikatorju pri okoli dva tisoč vrtljajih. Samodejno ugašanje motorja deluje odlično, med postanki dovoljuje uporabo prostega teka in ne zahteva pritiskanja zavore.

Testna poraba 6,7, po homologaciji pa 5,8

Najprej povemo, da ob prevzemu vozila potovalni računalnik ni bil ponastavljen celih 3.435 kilometrov, zapisana poraba pa je znašala 7,2 litra na sto kilometrov. Tolikšne nam ni uspelo pridelati, dejansko smo namerili 6,7, po računalniku pa 6,4. V različnih testnih pogojih smo prevozili 1.413 kilometrov in natočili skupaj 95,19 litra, to je povprečno 6,74.

Tourneo connect je pri mestnih vožnjah porabil 6,5 litra, na odprtih cestah pa ne več kot 6,0. Enako je nameril računalnik tudi na 300-kilometrski relaciji proti Grožnjanu in nazaj, čeprav smo vozili z največjo dovoljeno hitrostjo na avtocesti in izven. Tolikšna je potovalna poraba v realnem prometu, na kratkem ravnem odseku prek Barja s hitrostjo 130 na uro pa računalnik pokaže vrednost 7,2.

tehnični podatki ford grand tourneo connect 1.5 TDCI active vrsta motorja štirivaljni turbodizel delovna prostornina (cm3) 1.499 moč v kW (KM) pri vrt./min. 88,3 (120) pri 4.000 navor v Nm pri vrt./min. 270 pri 1.750-2.500 menjalnik ročni 6-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.862 x 1.845 x 1.854 medosna razdalja v mm 3.062 prtljažnik v l 1.529-2.761 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.797 (503) največja hitrost v km/h 170 pospešek do 100 km/h v sekundah 12,6 poraba (po normah EU) v L/100 km 5,8 poraba na testu v L/100 km 6,7 cena osnovnega modela v evrih 24.730 cena testnega vozila v evrih 28.730 cena testnega vozila z dodatno opremo v evrih 32.560

Obe krmili in sedeža smo dobro pritrdili na ustrezna mesta na tleh, ne da bi kolesi razstavljati, kar smo si že pred potjo na Parenzano zastavili kot cilj. Foto: Aleš Črnivec

Z zlaganjem sedežev druge vrste v dno kabine nastane 217 centimetrov dolg prtljažni prostor z volumnom več kot 2,7 kubičnega metra. Foto: Gašper Pirman