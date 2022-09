Samosvoj hibrid: tokrat so občutki še precej boljši

Renaultov samosvoj hibridbi pogon smo po cliu preizkusili še v modelu captur. Če se še spomnite, pomeni E-Tech atmosferski 8-ventilski motor, baterijo z elektromotorjema, menjalnik s štirimi stopnjami brez sklopke in celo brez vzvratne prestave. Morda smo se navadili na nenavadno, vendar so občutki v drugo precej boljši.

Renaultov multi-mode je daleč od uveljavljenih avtomatskih menjalnikov, konverterskih, brezstopenjskih ali takšnih z dvema sklopkama. Pri teh voznik ve, s katero prestavo vozi, celo pri CVT so razmerja lahko prednastavljena. Pri multi-mode menjalniku je samo pri večji hitrosti zagotovo vključen najdaljši prenos, o trenutni prestavi pri manjši hitrosti pa voznik lahko le ugiba.



Tehnologija E-tech z množico patentov predstavlja resno alternativo dizelskemu pogonu, do neke mere celo turbobencinskemu, tako glede odzivnosti motorja kot porabe goriva. Z baterijo kapacitete 1,3-kilovatne ure se captur vedno odpelje na elektriko, kar je sicer osnovna značilnost plug-in hibridov.



Captur E-tech hybrid je, odvisno od opreme, približno 150 kilogramov težji od običajnega, baterija pa zmanjša prtljažni volumen skoraj za 100 litrov. Cena z najvišjo stopnjo opreme znaša 25.290 evrov, dvobarvno testno vozilo s paketoma "easy parking" in"easy drive" pa je 2.290 evrov višja.

17 centimetrov od tal, naložen malo bližje

Modri captur je za doplačilo 690 evrov pokrit s črno streho, preostali elementi zunanjosti so serijski. Govorimo o svetlobnih enotah LED, dodatno zatemnjenih steklih, odbijačema R.S. line in 18-palčnih kolesih.

Rad bi izgledal bolj športno, zato razkazuje dve kromani odprtini v zadnjem odbijaču, vendar to nista izpušni cevi. Kot crossover z velikimi kolesi se brez težav lahko zapelje po makadamu, bolj previdno pa po kolovozih.

Bogata oprema R.S. line

Captur je opremljen enako kakovostno, kot smo hvalili notranjost clia initiale paris. Vstop in zaklepanje sta prostoročna, kabina je osvetljena dvojno, ambientalno pa z izbiro barv. Usnjeno obrobljene sedeže krasijo beli in rdeči šivi, tudi blago je okrašeno z rdečimi črtami.

Obloge prek armature in vrat so mehke, dodani so barvni okraski in površine z videzom karbona. Posebej izstopa lebdeča polica s prestavno ročico nad vmesno konzolo, Renault Sport prispeva napisa na pragovih in svoje logotipe, se pravi dvojna rumena romba na volanu in sedežnih obrobah.

S serijskimi 18-palčnimi kolesi je captur dvignjen 17 centimetrov nad podlago, serijska so tudi dodatno zatemnjena stekla. Foto: Gašper Pirman

Vozniški prostor je urejen športno (Renault Sport volan, kovinske stopalke, usnjena prestavna ročica) in elegantno (mehke obloge prešite z belimi in rdečimi šivi, barvno pestra ambientalna osvetlitev). Foto: Gašper Pirman

Potujejo lahko štirje odrasli, z več prtljage pa kakšen manj

Štirje odrasli lahko dovolj udobno potujejo, bolj za silo tudi če gre za naš test 4x190. V klimatizirani notranjosti se stekla upravljajo impulzno na "one touch". Za pijačo so predvidena mesta v vratih in dve na vmesni konzoli. Ta nosi odprt predal za telefon, po dva vhoda USB in eno vtičnico 12V, drugo pa zadaj.

Baterija odvzame skoraj 100 litrov prtljažnega prostora. Ta ima dva položaja spodnje plošče in meri 326 litrov, kar naj bi zadoščalo za mestno in primestno prevažanje štirih oseb, za daljša potovanja mora prtljaga na streho. Z vzdolžnim pomikom celotne klopi naprej (možnost iz kabine in od zadaj) se prtljažnik poveča do 440 litrov, s položenimi naslonjali (60 / 40) pa do 1.149.

Kaj nas je zmotilo



Na sredinskem zaslonu smo med brskanjem našli abecedni seznam držav z omejitvami v naselju in izven, ter na hitrih cestah in avtocestah. Podatki za hitre ceste v številnih državah so napačni, med ostalim tudi za Slovenijo.

V slogu Renault Sport

Pri testni opremi sta potnikoma spredaj namenjena športna sedeža z všitki Renault Sport, dobro sta oprijemljiva in nastavljiva po Uspešen test 4x190 pomeni dovolj prostora za odrasla potnika zadaj. Tu sta dva zračnika, vhoda USB, vtičnica 12V, odlagalni mreži, stekli se premikata impulzno. Foto: Gašper Pirman višini. Usnjen športen volan je neposreden z 2,6 zavrtljaja "lock to lock", stopalki sta kovinski, ročica samodejnega menjalnika pa prekrita z usnjem.

Merilniki so del 10-palčnega barvnega informacijskega zaslona. Prikaz podatkov izbere voznik z uporabo funkcije my sense, ki je dosegljiva s preprostim pritiskom stikala. Multimedijski sistem "easy link" s pokončnim 9-palčnim zaslonom zajema navigacijo, povezljivost telefona in nastavitve. S pomočjo navigacijskega vmesnika prikazuje stanje prometa, cene goriva in pregled nad zastoji na predvideni poti.

Serijska osnovna varnost in dodatki

Med sisteme, ki ne manjkajo v nobenem novem avtomobilu, štejemo aktivno zaviranje z zaznavanjem vozil, pešcev in kolesarjev, opozorila na varnostno razdaljo in nenamerno menjavanje pasov, aktivno pomoč pri legi na označenih pasovih in še vedno neprepričljivo zaznavanje prometnih znakov.

Serijsko je samodejno uravnavanje žarometov, kakor tudi avtomatska parkirna zavora s funkcijo "auto hold". Sistem "easy parking" za 800 evrov omogoča 360-stopinjski pogled in prostoročno parkiranje. "Easy drive" za enak znesek vključuje radarski tempomat, nadzor mrtvega kota, pomoč pri vožnji med zastoji na avtocesti, za povrh pa še ogrevanje volana.

Informacijski zaslon poroča takole: povprečna poraba 4,9, v rezervoarju je še 5/8 goriva, doseg pa je 560 km. Foto: Gašper Pirman

Osnova je primarni elektromotor

Captur vedno krene na elektriko, tudi vzvratno, saj te prestave menjalnik sploh nima. Sistem samodejno izbira med prednastavljenimi režimi vožnje, ki kombinirajo eno od štirih prestav z električnim ali mototrnim pogonom ali z obema hkrati, obenem pa motor po potrebi polni baterijo. Takrat je motor bolj hrupen, čemur se vozniki večinoma čudijo.

Drugi manjši elektromotor opravlja trojno delo. Služi za neslišen zagon bencinskega motorja, med zaviranjem proizvaja električno energijo, na nek način pa celo nadomešča turbino. Kadar voznik pritisne plin do konca ("kick down"), mali elektromotor kratkotrajno sprosti dodatnih 20 kilovatov moči.

"Multi sense" tudi pri E-Tech ostaja v igri

Voznik ne more vplivati na izbiro in delovanje sistemskih režimov vožnje, lahko pa uporablja Renaultov "multi sense" z izbiro treh načinov. "Eco" in "sport" imata smiselno nastavljeno odzivnost pogona in krmiljenja ter obliko merilnikov. Pri "my sense" je vnaprej izbran uravnotežen pogon "regular", armaturo in občutljivost volana pa je možno spreminjati. Pri vseh treh načinih je vedno mogoče izbirati med osmimi barvami ambientalne osvetlitve.

Porabljena elektrika se zelo hitro obnavlja

Številni podatki na 10-palčnem barvnem informacijskem zaslonu so stalni, nekatere pa izbere voznik. Lahko spremlja povprečno in trenutno porabo, temperaturo motorja, pretoke energij … Namesto vrtljajev je prikazana količina porabljene oziroma pridobljene energije, na levi strani, simetrično s količino goriva, se dinamično spreminja stanje napolnjenosti baterije.

Osnovni položaj za vožnjo je D kot pri vseh avtomatikih. Med zmanjševanjem hitrosti se del energije prek elektromotorja vrne v baterijo, še več pa med uporabo zavore.

Voznik lahko izbere bolj učinkovito rekuperacijo energije (položaj B), ki je praktično enaka zaviranju skoraj do samodejne zaustavitve. Takšna vožnja kmalu prikaže prirastek energije, v določenih primerih je lahko moteča, zato se položaja D in B preprosto zamenja s pomikom ročice nazaj.

Galerija: hibridni captur v športni preobleki

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Videti je športno, športnik pa ni

Športen volan, sedeži in kovinske stopalke napeljujejo k dinamični vožnji, za športno pa nekaj manjka. Voznik ne more "priletet" do S pomikom zadnje klopi naprej (16 centimetrov) se prtljažni prostor poveča od 326 na 440 litrov. Foto: Gašper Pirman ovinka in med zaviranjem izbrat ustrezno prestavo, nato pa iz sredine ovinka ali že prej pospeševat proti naslednji prestavi. Sicer ima na voljo način "sport" iz nabora "multi sense" z boljšo odzivnostjo pogona in tudi volan je trši, vendar vse to ni to.

Capturju so (zato?) namenili bolj udobno podvozje, ki pa v ovinkih nima posebnih težav. Skozi referenčnega smo ga večkrat poslali z več kot 60 na uro, in ko je hotel "ustreliti" naravnost, smo mu to preprečili z dodajanjem plina. Po drugi strani pa je sistem v istem ovinku umiril s tempomatom nastavljeno hitrost in jo od 60 samodejno zmanjšal na 47 na uro.

Naši predhodniki so vozili za odtenek bolj varčno

Potovalni računalnik je ob prevzemu vozila beležil 1.230 kilometrov, povprečno 42 na uro in porabo 5,0. Mi smo prevozili 720 kilometrov, po računalniku z 39 na uro in porabo 5,1. Poraba v mestu nikoli ni dosegla petih litrov, na podeželskih cestah je računalnik nameril 4,4 med umirjeno vožnjo, med dinamično pa 5,9.

Na avtocesti smo ga gnali s 130 na uro (132 po merilniku) prek ljubljanskega Barja in spremljali porabo med 6,8 in 7,6, vmes je sistem tudi skočil na EV, torej brez porabe. Natančen rezultat po točenju je bil 5,34, kar pomeni, da hibridni sistem učinkovito razporeja obe vrsti energije.