Pogled v prihodnost? Osnovni model le z "avtomatikom.

Bočna silhueta in površine so po prenovi nespremenjene, položaj meglenk pa vizualno ustvarja povsem drugačno podobo. Foto: Gašper Pirman

Prenovljena arona v skladu z zapovedmi tržišča in željami kupcev nadgrajuje ibizo. Recept je preizkušen in dobro deluje, kot smo že omenjali glede parov renault clio – captur in peugeot 208 – 2008, ki seveda nikakor nista edina.

Z letošnjo prenovo so pri aroni zmanjšali ponudbo motorjev, in sicer na bencinska 1.0 in 1.5 TSI ter 1.0 TGI, ki deluje na zemeljski plin. Oba menjalnika, ročni in DSG, sta vezana na izbiro opreme, kombinacije, ki sledijo iz cenika, pa so rahlo zamotane.



Lahko bi rekli, da arona po malem že gleda v prihodnost, ko avtomobili ne bodo imeli ročnih menjalnikov. Vstopna oprema style je namreč pri 1.0 TSI dobavljiva zgolj s sedemstopenjskim menjalnikom DSG, obenem pa sta višji stopnji opreme Xperience in FR pri enakem motorju na voljo tudi s šeststopenjskim ročnim menjalnikom.



Iz cenika sledi, da bi bila testna arona z ročnim menjalnikom lahko 1.750 evrov cenejša, vendar je odločitev takšna, kot je. Cenovni prihranek v primeru financiranja Sebon znaša 1.500 evrov, v primeru treh najvišjih stopenj opreme pa še dodatnih 300 evrov. V testnem vozilu je za 655 evrov dodatne opreme, ki jo najdete med nadaljnjim prebiranjem članka.

Spredaj nova maska, zadaj lepopis

Seatov prenovljeni crossover se z bočne strani ni spremenil. Bela testna arona z opremo style je enobarvna (220 evrov), kontrastno delujejo črni strešni letvi, obrobe stekel in blatnikov, pragova in maska. Z vzmetenjem comfort in kolesi 205/60 R16 je dvignjena 179 milimetrov nad podlago.

Čeprav sta glavna žarometa ostala enaka (zdaj sta serijsko LED), izstopa sprednji del z novima meglenkama (všeč nam je bil že Škodin jety prve generacije). Zadaj ni ničesar spremenjenega razen napisa arona v obliki osnovnošolskega lepopisa.

Notranjost v stilu comfort

Ob zgoraj mehki armaturni plošči in trdih spodnjih površinah se vedno sprašujemo, zakaj ni obratno. Tudi kadar je plastika obdelana in celo vpadljivo dvobarvna kot pri aroni. Sivo črne sedežne obloge z množico rumenih pik so iz blaga, za katerega vemo, da se tudi po desetletju in 250 tisoč kilometrih ne bo nagubalo, kaj šele strgalo.

Kromirani elementi in ambientalna osvetlitev naredijo lepšo in bolj ugledno notranjost.

Sedeži so ravno prav trdi, sprednja dva z nazivom style dobro oprijemata telesi med bočnimi obremenitvami. Za sprednjima potnikoma višine do 190 centimetrov se za silo lahko stisneta še dva enake postave s težo največ 90 kilogramov.

Z vzmetenjem comfort in kolesi 205/60-R16 je arona, kot pravi crossover, postavljena 179 centimetrov nad podlago. Foto: Gašper Pirman

Climatronic serijsko

V dvojno klimatizirani notranjosti se stekla upravlja električno na en dotik. Zaprta predala sta pred sovoznikom in pod naslonom za roko. Ta je kot del paketa style na doplačilnem seznamu (380 evrov). Velika predala, tudi za pijačo, sta v sprednjih vratih in malo manjša v zadnjih. Na vmesni konzoli najdemo odprto odlagališče z dvema vhodoma USB, utora za pijačo in priključek 12V.

Na izbiro med ibizo in arono lahko vpliva tudi 400-litrski prtljažnik, ki je 45 litrov večji. Dno je lahko nameščeno na dveh višinah, v globokem koritu spodaj pa je poleg pribora za popravilo pnevmatike še prostor za več kot komplet s prvo pomočjo. Tovorno ravno dno pri položenih naslonjalih nastane v zgornjem položaju trde plošče.

Style brez digitalnih merilnikov

Usnjen volan je z dvema zavrtljajema in tričetrt neposreden, ročna zavora je ob utorih za pijačo na pravi, se pravi voznikovi strani. Prekrita je s pravim usnjem, prestavna ročica pa z veganskim. Torej ni živalsko športna in tudi po videzu spada med klasične vzvode avtomatskih menjalnikov.

V dobi digitalnih merilnikov nimamo nič proti analognim, če so informacije razločne in popolne (vrtljaji so na primer razdeljeni na sto enot). Med klasičnima okroglima merilnikoma je pregleden TFT zaslon z upravljanjem na volanu. Telefonija, radio, potovalni in statusni podatki ter nastavitve so na voljo na serijskem 8,25-palčnem zaslonu. Je večji in postavljen višje kot prej.

Galerija: kakšne spremembe prinaša prenova seat aroni?

Pohvala merilniku hitrosti

Merilnik se pri mestni hitrosti 50 in izvenmestni 90 kilometrov na uro zmoti za dva kilometra, pri 130 pa zgolj za en kilometer. Pri tem se tudi 2.950 vrtljajev lahko vsaj približno odčita, ker gre za razdelke po sto. Pri tempomatu cenimo, da ostane vklopljen tudi po zagonu motorja in da ga ročno menjavanje prestav ne prekinja, samo rokovanje pa nas je, kot smo zapisali, zmotilo.

Kaj nas je zmotilo?



Delovanje tempomata sicer pohvalimo, upravljanje s stikali pa ni najbolj posrečeno. Možnosti plus in minus na levi prečki volana običajno pomenita spremembo za en kilometer s kratkim pritiskom oziroma za pet ali deset z dolgim. Pri aroni obe stikali služita povečanju ali zmanjšanju samo za deset na uro. Kaj pa bolj natančno za en kilometer? Voznik, ki ne bere navodil, lahko to ugotovi zgolj slučajno, saj mora za kilometer dol pritisniti SET za gor pa RES.



Tudi stikalo za glasnost na levi prečki ni najbolje izbrano, saj so upravljanju radia in telefona namenjena stikala na desni prečki.

Serijska varnost testne opreme style

Varnostni pripomočki so zajeti v izrazih, kot so safe&driving, front assist, lane assist ... Poenostavljeno gre za večfunkcijsko kamero na vetrobranskem steklu, ki pred arono nadzira promet, zaznava pešce in kolesarje in spremlja položaj na prometnem pasu.

Sistem opozarja na utrujenost voznika, "vidi" prometne znake, samodejno upravlja brisalce, nadzira speljevanje na strmini. Voznik se lahko registrira v sistem Seat Connect, ki mu omogoča na primer stik s centrom za obveščanje in asistenco, predlaga izračun poti za pogoste cilje ali povezavo z oddaljenim vozilom.

V sklopu paketa style (380 evrov) poleg shranjevalnega paketa in zadnjih parkirnih senzorjev omenimo sistem full link. S povezavo pametnega telefona omogoča vozniku in potnikom različne oblike mobilne povezanosti. Prek zaslona spremljajo navigacijo, potovalne napotke, glasbo ...

Sive obrobe zračnikov stanejo dodatnih 55 evrov, naslon med sedežema je del paketa style za 380 evrov. Notranjost serijsko polepšajo kromirane površine in ambientalna osvetlitev. Foto: Gašper Pirman

Arona je kot pravi seat namenjena vožnji

Vzmetenje comfort ni tako mehko, kot nakazuje imenovanje, ni pa športno. Ker je arona seat, se zna hitro brez podkrmarjenja in posebnega nagibanja zapoditi v ovinek. Tudi referenčnega s tempomatom na 62 (dejansko 60) kilometrov na uro lepo zvozi. Pri tem nismo zaznali delovanja elektronske zapore diferenciala XDS, ampak verjetno je le imela prste vmes.

120-"konjski" motor požene 1.250 kilogramov težko arono z menjalnikom DSG do stotice v desetih sekundah (10,1), to je dve desetinki hitreje kot z ročnim menjalnikom. DSG sicer v avtomatskem načinu varčno menja navzgor že pri 1.600 vrtljajih. Zaslon med merilniki s številko poleg D obvešča o prestavi, v kateri se arona pelje, kadar pa se prikaže zgolj D, pomeni, da vozilo jadra v prostem teku.

Indikator tudi pri ročnem načinu pri 1.600 vrtljajih

Menjalnik DSG pri ročnem načinu za razliko od športnikov vztraja pri običajni cestni uporabi, se pravi s pomikom ročice naprej v višjo prestavo in nazaj v nižjo. Že pri 1.600 vrtljajih se prikaže indikator, čeprav voznik verjetno ni izbral "manual" za to, da bo "balinal" s podhranjenimi vrtljaji.

Motor se najbolje počuti v območju največjega navora (2.000 do 3.000), se pa lepo zavrti do rdečega polja (6.000), potem ko največjo moč doseže pri 5.500 vrtljajih. Med pospeševanjem indikator skupaj prikazuje trenutno prestavo in tisto, v kateri naj bi vozil umirjen voznik.

Za sprednjima potnikoma višine do 190 centimetrov se za silo lahko zbašeta še dva enake postave s težo največ 90 kilogramov. Napolnjena žepa za naslonjaloma bi bila napoti, vendar ju ni. Foto: PRIMA

Kaj obvelja, homologacija ali Seatov prospekt?



Imamo navado, da poleg navodil za uporabo testnih vozil preberemo še podatke v potrdilu o skladnosti oziroma homologacijskem listu. Tam je 1.640 kilogramov zapisanih kot največja tehnično dovoljena masa vozila. V Seatovih podatkih, spletnih in tiskanih, slovenskih in tujih, pa se povsod pojavlja podatek 1.740. Moti nas zato, ker se stokilogramska razlika prenaša na nosilnost, se pravi na težo, do katere smemo naložiti vozilo. Manj pomembna napaka se pojavlja še pri medosju, ki po homologaciji znaša 2.552 milimetrov, po Seatovih podatkih pa 2.566. V tabelo smo sicer vnesli podatke iz homologacije, vendar menimo, da se je z 2.552 nekdo zatipkal.

Poraba na testu 6,3, po WLTP pa 5,9

Porabo smo z računalnikom in računi točenja preverili večkrat v različnih pogojih. Med mestno vožnjo na primer ni nikoli presegla sedmih litrov. Po 400 kilometrih (pre)hitre vožnje po avtocesti in zelo dinamične vožnje na podeželju smo po točenju namerili 8,63. Iz Ljubljane mimo Litije do Laškega z vožnjo po predpisih je računalnik nameril 6,0, na povratku mimo Celja po avtocesti pa 6,7. Na ravnem odseku prek Ljubljanskega barja je arona pri 130 kilometrih na uro po navigaciji porabila 6,5, pri 90 pa do 5 litrov na sto kilometrov. In končno, po dveh točenjih na tisočkilometrski razdalji smo namerili 6,34 litra na sto kilometrov in s tem določili realno in kar solidno testno porabo.

tehnični podatki seat arona 1.0 TSI 81 kW DSG vrsta motorja trivaljni bencinski turbo delovna prostornina (cm3) 999 moč v kW (KM) pri vrt./min. 81 (110) pri 5.500 navor v Nm pri vrt.min. 200 pri 2.000 - 3.000 menjalnik 7-stopenjski DSG pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.153 x 1.780 x 1.532 medosna razdalja v mm 2.552 prtljažnik v l 400 - 1.280 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.241 (399) največja hitrost v km/h 190 pospešek do 100 km/h v sekundah 10,1 poraba (po normah EU) v L/100 km 5,9 poraba na testu v L/100 km 6,3 cena osnovnega modela v EUR 18.299 cena testnega vozila v EUR 21.140 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 21.795

K opremi style spadajo merilniki z vmesnim TFT zaslonom. Osrednji zaslon na dotik premore tudi dva fizična gumba, enako tudi klimatska naprava spodaj. Foto: Gašper Pirman

Dno prtljažnika (400 l) je lahko nameščeno na dveh višinah, v globokem koritu spodaj je poleg pribora za popravilo pnevmatike še prostor za več kot komplet s prvo pomočjo. Tovorno ravno dno (1280 l) pri položenih naslonjalih nastane v zgornjem položaju trde plošče. Foto: Gašper Pirman